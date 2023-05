Die erfolgreiche Netflix-Serie „Valeria“, die oftmals als spanische Version von „Sex and the City“ beschrieben wird, startet schon bald in Staffel 3. In den neuen Folgen der Geschichte rund um Valeria und ihre Freundinnen geht es wieder um neue Dreiecksbeziehungen und neue Lebensabschnitte. Die vier Frauen gehen auf die Dreißig zu und meistern gemeinsam alle Hürden des Lebens.

Die wichtigsten Infos rund um Start-Uhrzeit, Handlung, Trailer, Darsteller und Co. der Netflix-Serie findet ihr hier.

Wann startet „Valeria“ Staffel 3 auf Netflix?

Seit Oktober 2021 steht fest, dass die spanische Netflix-Serie „Valeria“ eine weitere Fortsetzung bekommt. Anfang Juli 2023 ist es nun endlich so weit. Das konkrete Erscheinungsdatum für Staffel 3 von „Valeria“ ist Freitag, 02.06.2023.

Wie gewohnt stehen die neuen Folgen ab 9 Uhr am Erscheinungstag zur Verfügung.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 3 von „Valeria“?

Die bisherigen Staffeln von „Valeria“ umfassen jeweils acht Folgen. Somit sind vermutlich auch für Staffel 3 acht neue Episoden zu erwarten. Sobald mehr Informationen zu Folgenlänge und den einzelnen Titeln bekannt sind, erfahrt ihr diese hier.

Worum geht es in der Fortsetzung?

Es gibt zwar noch keine konkreten Informationen über die Handlung von „Valeria“ Staffel 3, sicher ist allerdings: Es wird wieder erotisch! Denn die vier Freundinnen Valeria, Lola, Carmen und Nerea werden mit Sicherheit weiterhin kleine und große Dramen erleben. Wie sehr sich die Geschichte an der Buchvorlage von Elisabet Benavent orientieren wird, bleibt abzuwarten.

Achtung: Spoiler zum Ende von Staffel 2!

Klar ist jedoch, dass zumindest eine Frage geklärt wird. Denn seit dem Ende der zweiten Staffel sind die Zuschauer im Unklaren: Welche Entscheidung trifft Valeria? Wird sie zu ihrem Ehemann Adrián zurückkehren oder entscheidet sie sich doch für Victor? Da Netflix jedoch neue Dreiecksbeziehungen versprochen hat, bleibt auch ein ganz anderer Ausgang nicht ausgeschlossen...

Gibt es einen Trailer zu „Valeria“ Staffel 3?

Netflix hat bisher keinen Trailer für die Fortsetzung von „Valeria“ veröffentlicht. Da es auch keinen Teaser gibt, müssen Fans sich bis zum Start gedulden, um die vier Freundinnen wiederzusehen.

Das ist die Besetzung der Fortsetzung

Diana Gómez, die aus der erfolgreichen Serie „Haus des Geldes“ bekannt ist, und Maxi Iglesias übernehmen die Hauptrollen in der Netflix-Serie. Zudem sind die Darstellerinnen der Freundinnen wieder mit von der Partie. Vermutlich werden in den neuen Folgen noch weitere bekannte Gesichter in ihre Rollen zurückkehren. Welche Schauspieler wir für Staffel 3 erwarten, lest ihr in der Besetzungsliste:

Darsteller – Rolle