Der Donnerstagabend ist Krimi-Abend im Ersten. Im Juni geht es für die Zuschauer wieder auf die Insel Usedom. Am 08.06.2023 zeigt der Sender mit „Ungebetene Gäste – Der Usedom-Krimi“ den 15. Film der Reihe.

Die ehemalige Staatsanwältin Karin Lossow, gespielt von Katrin Sass, begibt sich auf die Suche nach einem Fahrerflüchtigen, während sie selbst sich nach einer Wohnung umsehen muss. Worum geht es im Film genau? Wann läuft er? Und welche Schauspieler sind dabei? Alle Infos rund um Sendetermine, Mediathek, Besetzung, Drehorte und mehr findet ihr hier im Überblick.

„Der Usedom-Krimi – Ungebetene Gäste“: Sendetermine und Sendezeit

Der Film wurde im November 2021 erstmals im Ersten ausgestrahlt. Jetzt zeigt der Sender ihn erneut. Nach der Ausstrahlung zur Primetime wird er noch einmal wiederholt.

Die Sendetermine samt Sendezeit:

Donnerstag, 08.06.2023, um 20:15 Uhr

Freitag, 09.06.2023, um 00:15 Uhr

Gibt es „Ungebetene Gäste“ in der ARD-Mediathek?

Ob der Film im Anschluss in der Mediathek verfügbar ist, war vorab nicht bekannt. Für gewöhnlich stehen die „Usedom-Krimis“ jedoch nach der Ausstrahlung immer noch einige Monate als Stream zur Verfügung.

Worum geht es in „Der Usedom-Krimi – Ungebetene Gäste“?

Auf Usedom brennt es: Karin Lossows Mörderhus steht in Flammen. Glücklicherweise kann Ellen Norgaard sie aus dem Haus retten. Da Karin aber unter einer Rauchvergiftung leidet, wird ins Krankenhaus gebracht. Dort freundet sie sich mit der ehemaligen Krankenschwester Saskia Bernard an. Sie wurde auf dem Weg zur Physiotherapie angefahren und dabei schwer verletzt. Zwar kann sich die junge Frau schnell erholen, doch erinnert sie sich nicht an den Unfall. Vom Wagen und vom Fahrer fehlen jegliche Spur. Wollte jemand Saskia umbringen? Und wenn ja, warum? Denn da Saskias Leben sich vollständig um ihren Mann Kolja dreht, der seit Jahren im Wachkoma liegt, scheint ein Motiv nicht eindeutig. Trotz dessen, dass Ellen und ihr Kollege Rainer Witt in dem Fall ermitteln, kann es Karin nicht sein lassen, eigenen Hinweisen zu folgen.

Karin Lossow (Katrin Sass) und Ben Witt (Emil Belton) begeben sich mithilfe einer Drohne auf Spurensuche.

© Foto: NDR/Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft/Alexander Fischerkoesen

Die Besetzung von „Der Usedom-Krimi – Ungebetene Gäste“ im Überblick

Katrin Sass schlüpft auch in „Ungebetene Gäste“ in die Rolle der ehemaligen Staatsanwältin Karin Lossow, die gemeinsam mit der Polizei in den Krimis recherchiert. Unterstützt wird sie dabei von Ellen Norgaard, gespielt von Rikke Lyllof, die in der vorherigen Folge auf Karins Hilfe angewiesen war.

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Katrin Sass – Karin Lossow

Till Firit – Rainer Witt

Rikke Lylloff – Ellen Norgaard

Max Hopp – Dr. Brunner

Rainer Sellien – Holm Brendel

Milena Dreissig – Katharina Stozek

Merab Ninidze – Lucjan Gadocha

Jana Julia Roth – Dorit Martens

Emil Belton – Ben Witt

Stephanie Japp – Dana Bernard

Falilou Seck – Bo Bernard

Nico Rogner – Jon Ohnsorg

Lilli Fichtner – Saskia Bernard

Bea Brocks – Melanie Fenske

Monika Anna Wojtyllo – Maria Markovka

Elsa Krieger – Merle Witt

Sebastian Vetter – Ole

Felix Neander – Ludger Ippen

Lio Goldmann – Baby Jesper

Mia Goldmann – Baby Jesper

„Der Usedom-Krimi – Ungebetene Gäste“: Drehorte

Gedreht wurde der 15. Film der „Usedom-Krimis“ von Anfang Februar bis Ende März 2021. Hauptdrehort war die namensgebende Insel Usedom. Der Ort Heringsdorf diente für ein paar Szenen als Kulisse. Ellen Norgaards neuer Wohnort wurde auf dem Teufelsberg in Stubbenfelde gedreht. Allerdings diente nicht nur Usedom als Drehort: Der Film wurde auch in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern gedreht. In Vorpommern wurde der Kranichhof im Ort Grüssow für das Anwesen der Familie Bernard genutzt. Wo genau in der Hauptstadt gedreht wurde, war vorab nicht bekannt.

„Der Usedom-Krimi“: Reihenfolge aller Filme

Aktuell gibt es 19 Filme in der Reihe der „Usedom-Krimis“. „Ungebetene Gäste“ ist der 15. Film, der im Ersten ausgestrahlt wird. Wer auf mehr hofft, kann sich freuen: Drei weitere Filme wurden November 2022 bis März 2023 gedreht und sind für den Herbst 2023 geplant. Aber auch für die, die nicht so lange warten wollen, gibt es gute Neuigkeiten: Der Film 16 wird am kommenden Donnerstag im Ersten ausgestrahlt.

Die Reihenfolge der „Usedom-Krimis“: