Aktuell finden in New York die US Open 2022 statt. Heute geht das Tennisturnier mit spannenden Partien weiter. Als Titelverteidiger im Herren-Einzel geht Daniil Medwedew in das Turnier, Emma Raducanu will den Titel bei den Damen verteidigen.

Start und Termine: Wann findet das Finale statt? Um wie viel Uhr beginnt der erste Turniertag?

Wann findet das Finale statt? Um wie viel Uhr beginnt der erste Turniertag? TV-Übertragung: Werden die US Open n im Fernsehen übertragen?

Werden die US Open n im Fernsehen übertragen? Livestream: Gibt es einen Stream für das Tennisturnier?

Gibt es einen Stream für das Tennisturnier? Preisgeld: Wie viel Geld bekommen die Spieler und Spielerinnen?

Alle Infos zu den US Open 2022 im Überblick.

Tennis bei den US Open 2022: Start, Termine & Uhrzeit des Grand-Slam-Turniers

Nach der Qualifikation für das Turnier beginnt das Hauptfeld bei den US Open am Montag, den 29. August. Das Damen-Finale sowie die Herren-Doppel-Finale finden am Samstag, den 10. September, statt. Am Sonntag, den 11. September, endet das Turnier dann mit dem Finale der Herren sowie dem Finale im Frauen-Doppel.

Grand-Slam-Turnier : US Open

: US Open Turnierart : Hartplatzturnier

: Hartplatzturnier Start : Montag,29. August 2022

: Montag,29. August 2022 Ende : Sonntag, 11. September 2022

: Sonntag, 11. September 2022 Austragungsort: USTA Billie Jean King National Tennis Center in Queens (New York)

US Open 2022: Spielplan der Herren und Damen heute am 1.9.2022

Als letzte deutsche Tennisspielerin tritt Jule Niemeier am Donnerstag bei den US Open zur zweiten Runde an. Die 23-Jährige bekommt es beim Grand-Slam-Turnier in New York mit Julija Putinzewa zu tun. Die Kasachin ist in der Weltrangliste als 38. um 70 Plätze besser platziert als Niemeier. Die Dortmunderin bewies aber bereits bei ihrem Viertelfinal-Einzug in Wimbledon, für das es keine Weltranglistenpunkte gab, dass sie für Überraschungen gut ist. Zum Auftakt hatte Niemeier die frühere Australian-Open-Gewinnerin Sofia Kenin besiegt.

Alle wichtigen Termine der US Open im Überblick:

30.8.22: 11 Uhr, 1. Runde Damen und Herren – 19 Uhr, 1. Runde Damen und Herren

31.8.22: 11 Uhr, 2. Runde Damen und Herren 1. Runde Doppel Damen und Herren – 19 Uhr, 2. Runde Damen und Herren

1.9.22: 11 Uhr, 2. Runde Damen und Herren und 1. Runde Doppel Damen und Herren – 19 Uhr, 2. Runde Damen und Herren

2.9.22: 11 Uhr, 3. Runde Damen und Herren und 2. Runde Doppel Damen und Herren – 19 Uhr, 3. Runde Damen und Herren

3.9.22: 11 Uhr, 3. Runde Damen und Herren und 2. Runde Doppel Damen und Herren – 19 Uhr, 3. Runde Damen und Herren

4.9.22: 11 Uhr, 4. Runde Damen und Herren (Achtelfinale) und 3. Runde Doppel Damen und Herren – 19 Uhr, 4. Runde Damen und Herren (Achtelfinale)

5.9.22: 11 Uhr, 5. Runde Damen und Herren (Achtelfinale) und 3. Runde Doppel Damen und Herren – 19 Uhr, 5. Runde Damen und Herren (Achtelfinale)

6.9.22: 11 Uhr, Viertelfinals Damen und Herren und Viertelfinals Doppel Damen und Herren – 19 Uhr Viertelfinals Damen und Herren

7.9.22: 11 Uhr, Viertelfinals Doppel Damen und 12 Uhr Viertelfinals Damen und Herren – 19 Uhr Viertelfinals Damen und Herren

8.9.22: 11 Uhr, Halbfinals Doppel Herren – 19 Uhr, Halbfinals Damen

9.9.22: 12 Uhr, Finale Mixed Doppel / Doppel Herren, 15 Uhr, Halbfinals Herren – 19 Uhr Halbfinals Herren

10.9.22: 12 Uhr, Finale Doppel Herren / Mixed Doppel – 16 Uhr, Finale Damen

11.9.22: 13 Uhr, Finale Damen Doppel – 16 Uhr, Finale Herren

Auf die Spieler und Spielerinnen der diesjährigen US Open wartet ein Rekordpreisgeld.

US Open 2022 live: Wo wird das Turnier im Free-TV und Stream übertragen?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Tennis-Fans. Die Spiele der US Open 2022 werden live im Free-TV übertragen. Auf dem Sender „Eurosport“ werden die Spiele live und in voller Länge zu sehen sein. Zusätzlich können die Fans auf den Pay-TV-Sendern, wie „Eurosport 2“, „Sky“ und „DAZN“ die Spiele verfolgen. Diese sind allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung im Überblick:

Free-TV : Eurosport

: Eurosport Pay-TV : Eurosport 2, Sky, DAZN

: Eurosport 2, Sky, DAZN Livestream: SkyGo, WOW

US Open 2022: Preisgelder für Herren und Damen

In diesem Jahr wird bei den US Open ein Rekordpreisgeld von über 60 Millionen US-Dollar ausgeschüttet. Die Gewinner bei den Herren und den Damen erhalten jeweils ein Preisgeld von 2,6 Millionen US-Dollar. Die Finalteilnehmer erhalten 1,3 Millionen US-Dollar. Und die Sieger bei dem Herren- und Damen-Doppel erhalten jeweils 688.000 US-Dollar.