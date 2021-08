Die US Open 2021 starten als letztes Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison am Montag, den 30.08.2021, in New York. Djokovic kann dort auch das vierte Grand-Slam-Turnier des Jahres für sich entscheiden und als erster Spieler seit dem Australier Rod Laver 1969 den Grand Slam gewinnen. Alexander Zverev stand im vergangenen Jahr im Endspiel, das er in fünf Sätzen gegen den Österreicher Dominic Thiem verlor. Ein Titel bei einem der vier bedeutendsten Tennis-Turniere fehlt Zverev noch.

Start, Termine und Ort: Wann und wo finden die US Open 2021 statt?

Die US Open finden in diesem Jahr vom 30. August bis 13. September 2021 in den USA statt. Die Spiele werden im USTA Billie Jean King National Tennis Center im Flushing-Meadows-Park in New York City ausgetragen. Das Hauptstadion mit dem Center Court ist das Arthur Ashe Stadion im Tennis-Center. Der Center Court hat 22.547 Sitzplätze und ist mit dieser Kapazität das weltweit größte reine Tennisstadion.

Teilnehmer: Welche Spieler sind bei den US Open 2021 dabei?

In diesem Jahr fehlen dem Mega-Event leider die drei größten Stars der Szene. Die verletzungsbedingten Absagen von Roger Federer (40), Rafael Nadal (35) und Serena Williams (39) trüben die Strahlkraft des Turniers sehr. Auch Titelverteidiger Dominic Thiem wird bei der 141. Auflage, die am Montag startet und mit dem Männer-Finale am 12. September endet, nicht aufschlagen.

Immerhin ist der Weltranglistenerste Novak Djokovic beim Turnier dabei - und seine Jagd nach dem historischen Grand Slam wird das Thema des Turniers sein. Als größten Konkurrenten muss Djokovic Alexander Zverev fürchten. Schließlich hatte ihm der deutsche Topspieler in Tokio auf dem Weg zu Olympia-Gold mit dem fulminanten Halbfinalsieg schon die Chance auf den Golden Slam genommen.

Übertragung: Wo werden die US Open im Free-TV übertragen?

Eurosport live im Free-TV. Ab Montag zeigt der Sender täglich ab 17.00 Uhr (11.00 Uhr Ortszeit) mit Start der Day Session ausgewählte Matches, vor allem die mit deutscher Beteiligung. Alle weiteren Partien sind über das zahlungspflichtige Portal Wie üblich überträgt. Ab Montag zeigt der Sender täglich ab 17.00 Uhr (11.00 Uhr Ortszeit) mit Start der Day Session ausgewählte Matches, vor allem die mit deutscher Beteiligung. Alle weiteren Partien sind über das zahlungspflichtige Portal Joyn PLUS+ zu sehen. Die Night Session startet zu deutscher Zeit um 1.00 Uhr nachts (19.00 Uhr Ortszeit).

US Open live im Stream: So seht ihr das Turnier im Internet

Der Free-TV-Sender Eurosport überträgt die US Open auch live im Internet per EurosportPlayer. In diesem Live-Stream-Angebot sind zumindest zu Beginn bis zu 16 Plätze in der Auswahl.

Zusätzlich überträgt Sky die US Open sowohl im Pay-TV als auch im Stream. Dafür wird entweder Sky Ticket oder die Sky Go App benötigt.

US Open Spielplan: Das sind die Matches von Zverev und Co. in der ersten Runde

Im Einzel der Herren könnte Jan-Lennard Struff in der zweiten Runde auf Novak Djokovic aus Serbien treffen, sollte der Warsteiner sein Erstrundenduell mit dem Niederländer Tallon Griekspoor (Niederlande) überstehen. Zum Duell zwischen Djokovic und Zverev könnte es frühestens im Halbfinale kommen.

Philipp Kohlschreiber (Augsburg) erwischte in Marin Cilic (Kroatien/Nr. 30) eine unangenehme Aufgabe zum Auftakt. Yannik Hanfmann (Karlsruhe) tritt gegen Alexander Bublik (Kasachstan) an, Dominik Koepfer (Furtwangen) erwartet einen Gegner aus der noch laufenden Qualifikation. Andrea Petkovic (Darmstadt) spielt bei den Damen in der ersten Runde gegen Irina-Camelia Begu (Rumänien).

Die deutschen Erstrundengegner in der Übersicht:

Damen am Montag, 30.08.2021

Angelique Kerber (Kiel/Nr. 16) - Dajana Jastremska (Ukraine)

Herren am Montag, 30.08.2021