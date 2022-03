UFC 272: In der Nacht von Samstag, 05.03.2022, auf Sonntag, 06.03.2022, kommt es zum Fight zwischen dem Ranglistenersten Colby Covington und der Nummer sechs Jorge Masvidal.

Wann startet der Kampf Covington vs. Masvidal?

Welche Kämpfe stehen noch auf der Fight Card von UFC 272?

von UFC 272? Wo wird das Event live im TV oder Stream übertragen?

übertragen? Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Fight Card und Übertragung bekommt ihr hier.

UFC 272: Uhrzeit, Datum, Start – Wann beginnt der Kampf Covington vs. Masvidal?

UFC 272 mit dem Kampf Colby Covington und Jorge Masvidal findet am Sonntag, 06.03.2022, statt. Ausgetragen wird der Kampf in der T-Mobile-Arena in Las Vegas im US-Bundesstaat Nevada. Die Main-Card mit den fünf Kämpfen wird nach deutscher Uhrzeit erst um 04:00 Uhr morgens in der Nacht von Samstag auf Sonntag starten. Um ca. 06:00 Uhr steigt der Kampf zwischen Covington und Jorge Masvidal.

Event: UFC 272, Main-Card

UFC 272, Main-Card Datum: 05.03.2022

05.03.2022 Start nach deutscher Uhrzeit: 06.03.2022, 04:00 Uhr (MEZ)

06.03.2022, 04:00 Uhr (MEZ) Vorprogramm 1 (Early Prelims) : 00:00 Uhr - 02:00 Uhr

: 00:00 Uhr - 02:00 Uhr Vorprogramm 2 (Prelims): 02:00 Uhr - 04:00 Uhr

Covington vs. Masvidal live im TV und Stream: Die Übertragung von UFC 272

DAZN wird UFC 272 live ab 04:00 Uhr übertragen. Der Streamingdienstwirdab 04:00 Uhr übertragen. Hier findet ihr den Live-Stream auf DAZN zu Covington vs. Masvidal und allen weiteren Kämpfen . Kommentiert wird das Event von Mark Bergmann und Sebastian Hackl

Das hauseigene Streamingportal der UFC überträgt neben dem Main Event auch das Vorprogramm.

Steckbrief Colby Covington und Jorge Masvidal

Colby Covington

Alter: 34

Größe: 1,80 m

Gewicht: 77 kg

MMA-Statistik Siege: 16

MMA-Statistik Niederlagen: 3

Jorge Masvidal

Alter: 37

Größe: 1,80 m

Gewicht: 77 kg

MMA-Statistik Siege: 35

MMA-Statistik Niederlagen: 15

UFC 272 Termine und Fight-Card: Covington vs. Masvidal und die weiteren Kämpfe am 06.03.2022

Neben dem Hauptkampf zwischen Covington und Masvidal stehen vier weitere spannende Kämpfe auf der Main-Card. Die Fight-Card von UFC 272 am 06.03.222 im Überblick:

UFC 272 Main-Card am 06.03.2022

Kampf im Weltergewicht:

Colby Covington vs. Jorge Masvidal

Kampf im Leichtgewicht:

Rafael Dos Anjos vs. Rafael Fiziev

Kampf im Federgewicht:

Edson Barboza vs. Bryce Mitchell

Kampf im Weltergewicht:

Kevin Holland vs. Alex Oliveira

Kampf im Schwergewicht:

Serghai Spivac vs. Greg Hardy

UFC Early Prelims – Vorprogramm 1 am 06.03.2022

Brian Kelleher vs. Umar Nurmagomedov (Federgewicht)

Tim Elliott vs. Tagir Ulanbekov (Fliegengewicht)

Jessica Eye vs. Manon Fiorot (Fliegengewicht der Frauen)

Devonte Smith vs. Erick Gonzalez (Leichtgewicht)

Dustin Jacoby vs. Micheal Oleksiejczuk (Halbschwergewicht)

UFC Prelims – Vorprogramm 2 am 06.03.2021