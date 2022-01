Titelkampf im Schwergewicht: In der Nacht von Samstag, 22.01.2022, auf Sonntag, 23.01.2022, kommt es zum Fight zwischen dem Champion Francis Ngannou und Interims-Champion Ciryl Gane.

Der noch ungeschlagene Gane bekommt seinen erste Chance auf den Schwergewichtstitel. Gegen Ngannou steht ein Kampf bevor, welcher es richtig in sich hat. „The Predator“, wie Francis genannt wird, zählt zum stärksten Boxer in der UFC. Wie gewohnt geht es für die Mixed Martial Artists bei einem Titelkampf im Main-Event für fünf Runden ins Oktagon. Im Co-Main-Event stehen sich im Brandon Moreno und Deiveson Figueiredo gegenüber. Bei diesen Fightern geht es um den Titel im Fliegengewicht.

Die Kampfsport-Fans dürfen sich auf einen spannende Fight-Card freuen.

Wann startet der Kampf Ngannou vs. Gane?

Welche Kämpfe stehen noch auf der Fight Card von UFC 270?

von UFC 270? Wo wird das Event live im TV oder Stream übertragen?

übertragen? Alle Infos zu Datum, Uhrzeit, Fight Card und Übertragung bekommt ihr hier.

UFC 270: Datum, Uhrzeit, Start – Wann beginnt der Kampf Francis Ngannou vs. Cyril Gane?

UFC 270 mit dem Kampf Ngannou vs. Gane findet am Sonntag, 23.01.2022, statt. Ausgetragen wird der Kampf im Honda-Center in Anaheim im US-Bundesstaat Kalifornien. Die Main-Card mit den fünf Kämpfen wird nach deutscher Uhrzeit erst um 04:00 Uhr morgens in der Nacht von Samstag auf Sonntag starten. Um ca. 06:00 Uhr steigt der Championshipkampf zwischen Francis Ngannou und Cyril Gane.

Event: UFC 270, Main-Card

UFC 270, Main-Card Datum: 23.01.2022

23.01.2022 Start nach deutscher Uhrzeit: 23.01.2022, 04:00 Uhr (MEZ)

23.01.2022, 04:00 Uhr (MEZ) Vorprogramm 1 (Early Prelims) : 00:00 Uhr - 02:00 Uhr

: 00:00 Uhr - 02:00 Uhr Vorprogramm 2 (Prelims): 02:00 Uhr - 04:00 Uhr

UFC 270 Fight-Card und Termine: Ngannou vs. Gane und die weiteren Kämpfe am 23.01.2022

Neben dem Hauptkampf zwischen Ngannou und Gane stehen vier weitere spannende Kämpfe auf der Main-Card. Die Fight-Card von UFC 270 am 23.01.222 im Überblick:

UFC 270 Main-Card am 23.01.2022

Titelkampf im Schwergewicht:

Francis Ngannou vs. Cyril Gane

Titelkampf im Fliegengewicht:

Brandon Moreno vs. Deiveson Figueiredo

Kampf im Weltergewicht:

Michel Pereira Lima vs. Andre Fialho

Kampf im Schwergewicht:

Serghei Spivac vs. Greg Hardy

Kampf im Bantamgewicht:

Cody Stamann vs. Said Nurmagomedov

UFC Early Prelims – Vorprogramm 1 am 23.01.2022

Tony Gravely vs. Saimon Oliveira (Bantamgewicht)

Michael Morales vs. Trevin Giles (Weltergewicht)

Silvana Juarez vs. Vanessa Demopoulos (Strohalmgewicht)

Matt Frevola vs. Genaro Valdez (Leichtgewicht)

Kay Hansen vs. Jasmine Jasudavicius (Fliegengewicht der Frauen)

UFC Prelims – Vorprogramm 2 am 23.23.2021

Rodolfo Vieira vs. Wellington Turman (Mittelgewicht)

Raoni Barcelos vs. Victor Henry (Bantamgewicht)

Ilia Topuria vs. Charles Jourdain (Federgewicht)

Jack Della vs. Pete Rodriguez Weltergewicht)

Ngannou vs. Gane live im TV und Stream: Die Übertragung von UFC 270

DAZN wird UFC 270 live ab 04:00 Uhr übertragen. Der Streamingdienstwirdab 04:00 Uhr übertragen. Hier findet ihr den Live-Stream auf DAZN zu Ngannou vs. Gane und allen weiteren Kämpfen . Kommentiert wird das Event von Mark Bergmann und Sebastian Hackl

Das hauseigene Streamingportal der UFC überträgt neben dem Main Event auch das Vorprogramm.

Steckbrief Francis Ngannou und Cyril Gane

Francis Ngannou

Alter: 35

Größe: 1,93 m

Gewicht: 113 kg

MMA-Statistik Siege: 16

MMA-Statistik Niederlagen: 3

Cyril Gane