Heute, in der Nacht von Samstag, 11.12.2021, auf Sonntag, 12.12.2021, kommt es in der UFC zum Leichtgewichtstitelkampf zwischen Charles Oliveira und Dustin Poirier.

Die zwei Mixed Martial Artists stehen sich zum ersten Mal im Octagon gegenüber. Charles Oliveira hält seit Mai diesen Jahres den Titel im Leichtgewicht. Diesen wird er gegen McGregor-Bezwinger Dustin Poirier verteidigen müssen. Im Fünf-Runden-Battle gibt es keinen klaren Favoriten und die Ultimate Fighting Championship-Fans dürfen sich auf einen spannenden Kampf freuen. Zudem kommt es auch dem Bantamgewicht der Frauen zum Titelfight. Champion Amanda Nunes tritt gegen Julianna Pena an.

Die Kampfsport-Fans dürfen sich auf einen spannende Fight-Card freuen.

UFC 269: Datum, Uhrzeit, Start – Wann beginnt der Kampf Charles Oliveira vs. Dustin Poirier?

UFC 269 mit dem Kampf Oliveira vs. Poirier findet am 12.12.2021 statt. Nach rund zweieinhalb Monaten kehrt die UFC in die T-Mobile Arena in Las Vegas zurück. Die Main-Card mit den fünf Kämpfen wird nach deutscher Uhrzeit erst um 04:00 Uhr morgens in der Nacht von Samstag auf Sonntag starten. Um ca. 06:00 Uhr steigt der Championshipkampf zwischen Charles Oliveira und Dustin Poirier.

Event: UFC 269, Main-Card

UFC 269, Main-Card Datum: 12.12.2021

12.12.2021 Start nach deutscher Uhrzeit: 12.12.2021, 04:00 Uhr (MEZ)

12.12.2021, 04:00 Uhr (MEZ) Vorprogramm 1 (Early Prelims) : 00:15 Uhr - 02:00 Uhr

: 00:15 Uhr - 02:00 Uhr Vorprogramm 2 (Prelims): 02:00 Uhr - 04:00 Uhr

UFC 266 Fight-Card und Termine: Oliveira vs. Poirier und die weiteren Kämpfe am 12.12.2021

Neben dem Hauptkampf zwischen Oliveira und Poirier stehen vier weitere spannende Kämpfe auf der Main-Card. Die Fight-Card von UFC 269 am 12.12.2021 im Überblick:

UFC 269 Main-Card am 12.12.2021

Titelkampf im Leichtgewicht:

Charles Oliveira vs. Dustin Poirier

Titelkampf im Bantamgewicht der Frauen:

Amanda Nunes vs. Julianna Pena

Kampf im Weltergewicht:

Geoff Neal vs. Santiago Ponzinibbio

Kampf im Fliegengewicht:

Kai Kara France vs. Cody Garbrandt

Kampf im Bantamgewicht:

Raulian Paiva vs. Sean O´Malley

UFC Early Prelims – Vorprogramm 1 am 12.12.2021

Andre Muniz vs. Eryk Anders (Mittelgewicht)

Miranda Maverick vs. Erin Blanchfield (Fliegengewicht der Frauen)

Alex Perez vs. Matt Schnell (Fliegengewicht)

Ryan Hall vs. Darrick Minner (Federgewicht)

UFC Prelims – Vorprogramm 2 am 12.12.2021

Josh Emmett vs. Dan Ige (Federgewicht)

Pedro Munhoz vs. Dominick Cruz (Bantamgewicht)

Augusto Sakai vs. Tai Tuivasa (Schwergewicht)

Jordan Wright vs. Bruno Silva (Mittelgewicht)

Oliveira vs. Poirier live im TV und Stream: Die Übertragung von UFC 269

DAZN wird UFC 269 live ab 04:00 Uhr übertragen. Der Streamingdienstwirdab 04:00 Uhr übertragen. Hier findet ihr den Live-Stream auf DAZN zu Oliveira vs. Poirier und allen weiteren Kämpfen . Kommentiert wird das Event von Mark Bergmann und Sebastian Hackl

Das hauseigene Streamingportal der UFC überträgt neben dem Main Event auch das Vorprogramm.