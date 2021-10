Am heutigen Montag, 25.10.2021, empfängt der MSV Duisburg den 1. FC Kaiserslautern in der heimischen Schauinsland-Reisen-Arena am 13. Spieltag der 3. Fußball-Bundesliga. Der Gastgeber muss dabei ohne Marvin Bakalorz auflaufen, der auf Grund einer roten Karte im vergangenen Spiel gegen Zwickau für drei Ligaspiele gesperrt wurde. Zudem präsentiert der MSV heute seinen neuen Cheftrainer Hagen Schmidt, er löst den vor kurzem entlassenen Pavel Dotchev ab. Ziel ist es, die Mannschaft vor den Abstiegsplätzen zu retten, momentan liegen die Duisburger mit nur 12 Punkten und nur einem Sieg in den vergangenen fünf Spielen auf dem 17. Rang.

Der Gast hingegen liegt mit 13 Punkten aus den letzten fünf Spielen auf Erfolgskurs. Einen entscheidenden Faktor spielt dabei Torhüter Matheo Raab, der seit 533 Spielminuten schon keinen Ball mehr aus dem Netz holen musste. Die Mannschaft des FC Kaiserslautern stellt damit einen neuen internen Rekord auf. „Am Anfang der Saison hatten wir Probleme, Spiele zu gewinnen, obwohl die Leistung häufig nicht schlecht war. Jetzt sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg.“, so der FCK-Trainer Marco Antwerpen. Mit einem Sieg in Duisburg ergäbe sich die Chance, bis auf Tabellenplatz 2 vorzudringen, momentan stehen die roten Teufel mit 18 Punkten auf Rang 7.

Wo wird das Spiel der 3. Fußball-Bundesliga zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FCK live im Free-TV übertragen?

MSV Duisgurg gegen FC Kaiserslautern: Datum, Uhrzeit, Anpfiff, Spielort

Das Spiel der 3. Fußball-Bundesliga zwischen Duisburg und dem FCK findet am Montag, den 25.10.2021, um 19:00 Uhr statt.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams : MSV Duisburg, 1. FC Kaiserslautern

: MSV Duisburg, 1. FC Kaiserslautern Wettbewerb : 3. Bundesliga, 13. Spieltag

: 3. Bundesliga, 13. Spieltag Datum und Uhrzeit : Montag, 25.10.2021, um 19:00 Uhr

: Montag, 25.10.2021, um 19:00 Uhr Spielort: Schauinsland-Reisen-Arena, Duisburg

MSV Duisgurg gegen FC Kaiserslautern live im Stream und TV: Free-TV, Pay-TV, Sky oder DAZN?

Das heutige 3. Ligaspiel zwischen Duisburg und K’lautern wird leider nicht im Free-TV übertragen. Die Rechte an der Übertragung der Partie hat sich der Pay-TV Sender Magenta gesichert. Dort wird das Spiel live und in voller Länge übertragen.

Gestreamt werden kann das Spiel ebenfalls nur bei Magenta, dort ist der Stream allerdings kostenpflichtig.

Free-TV: -

Pay-TV: Magenta

Livestream: Magenta

3. Fußball-Bundesliga 21/22 – Das sind die weiteren Spiele am 13. Spieltag

Neun weitere Begegnungen der 3. Fußball-Bundesliga stehen auf dem Spielplan für den 13. Spieltag. Welche Partien neben Duisburg gegen Kaiserslautern noch stattfinden, seht ihr hier.

Alle Drittliga-Spiele am 13. Spieltag im Überblick:

Freitag, den 22.10.2021, 19:00 Uhr

Hallescher FC vs. VfL Osnabrück

Samstag, den 23.10.2021, 14:00 Uhr

Würzburger Kickers vs. Türkgücü München

1. FC Saarbrücken vs. TSV 1860 München

SV Waldhof Mannheim vs. FSV Zwickau

SV Freiburg II vs. SC Verl

SV Wehen vs. SV Meppen

1. FC Magdeburg vs. FC Viktoria Berlin

Sonntag, den 24.10.2021, 13:00 Uhr

Borussia Dortmund II vs. Viktoria Köln

Sonntag, den 24.10.2021, 14:00 Uhr

TSV Havelse vs. Eintracht Braunschweig

Montag, den 25.10.2021, 19:00 Uhr