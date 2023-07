Handball-Nachwuchs steht im Finale der U21-Weltmeisterschaft. Nur ein halbes Jahr vor der Der deutsche-Nachwuchs steht im. Nur ein halbes Jahr vor der Heim-EM ist Deutschland nur noch einen Schritt vom großen Triumph entfernt. Das DHB-Team von Trainer Martin Heuberger besiegte Serbien im Halbfinale souverän mit 40:30 und muss nun im Endspiel am heutigen Sonntag gegen zuletzt starke Ungarn ran. Für Deutschland wäre es der dritte WM-Titel im U21-Bereich und der erste seit 13 Jahren.

Wann findet das Finale bei der U21-Weltmeisterschaft statt? Wo wird das Spiel der DHB-Auswahl übertragen? Alle Infos bekommt ihr hier.

U21-Handball-WM 2023 – Deutschland gegen Ungarn: Uhrzeit und Übertragung

Die deutsche Mannschaft von U21-Bundestrainer Martin Heuberger trifft am heutigen Sonntag, den 2. Juli 2023, im WM-Finale auf Ungarn. Um 18 Uhr wird die Partie angepfiffen. Ausgetragen wird das Finale zwischen Deutschland und Ungarn in der Max-Schmeling-Halle in Berlin. Alle Fans, die nicht live vor Ort dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Halbfinalspiel live von zu Hause aus zu verfolgen.

Alle Infos im Überblick:

Wettbewerb : U21-Handball-WM 2023

: U21-Handball-WM 2023 Runde : Finale

: Finale Teams : Deutschland, Ungarn

: Deutschland, Ungarn Datum : Sonntag, 2. Juli 2023

: Sonntag, 2. Juli 2023 Uhrzeit : 18 Uhr

: 18 Uhr Spielort: Max-Schmeling-Halle in Berlin

Stefan Kretzschmar und Bundestrainer Alfred Gislason drücken der deutschen U21 die Daumen.

© Foto: Marco Wolf/dpa

Übertragung: Deutschland gegen Ungarn läuft live im Free-TV

Für alle Handballfans gibt es an diesem Sonntag gute Nachrichten: Das WM-Finale Deutschland gegen Ungarn wird im Free-TV zu sehen sein. Der frei empfangbare Sender Eurosport überträgt das Endspiel live und in voller Länge ab 17:45 Uhr auf Eurosport 1. Kommentator Uwe Semrau meldet sich live aus Berlin. Als Experte steht ihm Bob Hanning zur Seite.

Finale der U21-Handball-WM: Gibt es einen Livestream?

Neben der Übertragung im Fernsehen bietet Eurosport einen Livestream über discovery+ an. Darüber hinaus gibt es ebenfalls einen kostenlosen Livestream auf Eurosport.de sowie auf den Social-Media-Plattformen von Eurosport auf Facebook, Twitter und TikTok. So können Fans das Finale der U21-Handball-WM auch online verfolgen.

Alle Infos zur Übertragung Deutschland gegen Ungarn im Überblick:

Pay-TV : -

: - Free-TV : Eurosport

: Eurosport Livestream: Eurosport.de, Discovery+, Facebook, Twitter, TikTok

U21-Handball-WM: Deutschland zum fünften Mal im Endspiel

Das deutsche Nachwuchsteam des DHB steht bereits zum fünften Mal nach 1983, 2007, 2009 und 2011 im Finale der U21-WM. Die deutschen Nachwuchs-Handballer gewannen bei den vergangenen beiden Teilnahmen jeweils Gold. Für die Ungarn, die im anderen Halbfinale deutlich gegen Island (37:30) gewannen, ist es erst das zweite Finale. 1977, bei der Premiere des Turniers, verloren sie das Endspiel gegen die UdSSR.