Am Mittwoch, den 5. Juli 2023, findet das Halbfinale der U21-Europameisterschaft in Georgien und Rumänien statt. In der ersten Partie trifft die Überraschungsmannschaft aus Israel auf England. Das zweite Halbfinale bestreiten Spanien und die Ukraine mit ihrem Superstar Mykhailo Mudryk.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Halbfinale der U21-EM und die Übertragung im Free-TV und Stream.

U21 Halbfinale, EM 2023: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Bei der U21-Europameisterschaft 2023 stehen am Mittwoch, den 5. Juli 2023, zwei Partien auf dem Programm. Los geht es um 18 Uhr mit dem Spiel Israel gegen England. Diese Partie findet in der Adjarabet Arena in Batumi in Georgien statt. In der zweiten Halbfinalpartie stehen sich Spanien und die Ukraine gegenüber. Anpfiff der Partie ist um 21 Uhr im Steaua in Bukarest in Rumänien.

Alle Informationen zum ersten Halbfinale im Überblick:

U21 Nationalmannschaften : Israel, England

: Israel, England Wettbewerb : U21-Europameisterschaft 2023, Halbfinale

: U21-Europameisterschaft 2023, Halbfinale Datum und Uhrzeit : Mittwoch, 05.07.2023 um 18:00 Uhr

: Mittwoch, 05.07.2023 um 18:00 Uhr Spielort: Adjarabet Arena, Batumi (Georgien)

Alle Informationen zum zweiten Halbfinale im Überblick:

U21 Nationalmannschaften : Spanien, Ukraine

: Spanien, Ukraine Wettbewerb : U21-Europameisterschaft 2023, Halbfinale

: U21-Europameisterschaft 2023, Halbfinale Datum und Uhrzeit : Mittwoch, 05.07.2023 um 21:00 Uhr

: Mittwoch, 05.07.2023 um 21:00 Uhr Spielort: Steaua, Bukarest (Rumänien)

Welcher Sender überträgt das Halbfinale der U21-EM 2023 im Free-TV?

Die Fans fragen sich, wo die Partien im Halbfinale der U21-Europameisterschaft 2023 heute live im Free-TV zu sehen sind. Die Antwort: Beide Spiele werden heute live bei Sat.1 übertragen. Die Live-Berichterstattung für das erste Halbfinale um 18 Uhr beginnt um 17:30 Uhr aus Batumi. Für das zweite Halbfinale beginnt die Übertragung mit den Vorberichten um 20:25 Uhr aus Bukarest.

U21 EM 2023: Die Partien im Halbfinale live im Stream sehen

Für die Spiele im Halbfinale der U21-Europameisterschaft 2023 gibt es einen kostenlosen Livestream. User haben hier mehrere Möglichkeiten: Der Sender Sat.1 überträgt die Partien in einem kostenlosen Livestream. Dieser kann nach kostenfreier Anmeldung unter User haben hier mehrere Möglichkeiten: Der Sender Sat.1 überträgt die Partien in einem kostenlosen Livestream. Dieser kann nach kostenfreier Anmeldung unter video.sat1.de geschaut werden. Des Weiteren gibt es einen kostenlosen Livestream unter ran.de