Die U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn geht am Donnerstag, den 03.06.2021 mit zwei Spielen im Halbfinale weiter. Den Start machen am frühen Abend die U21 Teams von Spanien und Portugal. Später folgt dann die deutsche U21 Nationalmannschaft mit der Partie gegen die Niederlande.

Wo werden die mit Spannung erwarteten Halbfinal-Partien live übertragen? Läuft die U21 EM live im Free-TV? Wer überträgt das Halbfinale Live-Stream? Gibt es eine kostenlose Übertragung?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

U21 EM Halbfinale: Diese Spiele stehen im Halbfinale an

Das U21 EM Halbfinale hat zwei spannende Begegnungen zu bieten. Alle Infos zu den Spielen im Überblick:

Halbfinale am 03.06.2021 um 18:00 Uhr

Spanien gegen Portugal (Ljudski vrt in Maribor)

Halbfinale am 03.06.2021 um 21:00 Uhr

Niederlande gegen Deutschland (MOL Arena Sosto in Szekesfehervar)

Wer überträgt das U21 EM Halbfinale live? Übertragung auch im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich vor dem U21 EM Halbfinale, ob die Spiele live im Free-TV gezeigt werden. Die Spiele im Überblick:

Spanien gegen Portugal: Alle Infos zur Übertragung

Diese Partie wird live im Free-TV übertragen. Spanien gegen Portugal kann auf ProSieben Maxx live ab 17:30 Uhr angesehen werden. Zudem gibt es einen Live-Stream auf ran.de. DAZN und Sky werden das Spiel nicht übertragen.

Free-TV: ProSieben Maxx

Pay-TV: -

Niederlande gegen Deutschland: Alle Infos zur Übertragung

Die Partie Niederlande gegen Deutschland wird auch im Free-TV übertragen. Welcher Sender überträgt die Partie live und in voller Länge? Gibt es einen kostenlosen Live-Stream?

Alle Infos dazu bekommt ihr in diesem Artikel:

Am 6. Juni endet die U21 EM mit dem Finale. Doch im Anschluss daran, startet auch schon das nächste große Turnier: Am 11. Juni fällt der Startschuss für die 16. Austragung der Fußball-Europameisterschaft der Herren. Eigentlich hätte die EM 2021 vom 12. Juni bis 12. Juli 2020 stattfinden sollen, doch Corona machte der UEFA einen Strich durch die Rechnung. Nun startet das Turnier unter dem ursprünglichen Motto „Euro 2020“ ein Jahr später mit der Partie Türkei gegen Italien. Anlässlich des 60-jährigen Bestehens der Fußball-Europameisterschaft wird die EM in elf verschiedenen Ländern ausgetragen.

