Die U21-Europameisterschaft in Slowenien und Ungarn geht in die K.o-Phase: Am heutigen Montag, den 31.05.2021 stehen vier spannende Partien auf dem Programm. Den Start machen heute am frühen Montagabend die beiden Duelle Niederlande gegen Frankreich und Spanien gegen Kroatien. Später folgt dann die deutsche U21 Nationalmannschaft mit der Partie gegen den nördlichen Nachbarn aus Dänemark. Zudem trifft Portugal parallel auf Italien.

Wo werden die mit Spannung erwarteten Viertelfinal-Partien live übertragen? Läuft die U21 EM heute live im Free-TV? Wer überträgt das Viertelfinale Live-Stream? Gibt es eine kostenlose Übertragung?

Alle Infos zur Übertragung bekommt ihr hier.

U21 EM Viertelfinale: Die Spiele im Viertelfinale stehen an

Das U21 EM Viertelfinale hat heute einige spannende Begegnungen zu bieten.Alle Infos zu den Spielen im Überblick:

Viertelfinale am 31.05.2021 um 18:00 Uhr

Niederlande gegen Frankreich

Spanien gegen Kroatien

Viertelfinale am 31.05.2021 um 21:00 Uhr

Dänemark gegen Deutschland

Portugal gegen Italien

Wer überträgt das U21 EM Viertelfinale live? Übertragung auch im Free-TV?

Fußball-Fans fragen sich vor dem U21 EM Viertelfinale, ob die Partien live im Free-TV gezeigt werden. Alle Spiele im Überblick:

Niederlande gegen Frankreich: Alle Infos zur Übertragung

Diese Partie wird live im Free-TV übertragen. Niederlande gegen Frankreich kann auf ProSieben Maxx live ab 17:30 Uhr angesehen werden. Zudem gibt es einen Live-Stream auf ran.de. DAZN und Sky werden die Partie nicht übertragen.

Free-TV: ProSieben Maxx

Pay-TV: -

Spanien gegen Kroatien: Alle Infos zur Übertragung

Diese Partie wird nicht im TV übertragen. Spanien gegen Kroatien kann ab 17:30 Uhr nur auf ran.de verfolgt werden. DAZN und Sky übertragen die Partie auch nicht.

Free-TV: -

Pay-TV: -

Dänemark gegen Deutschland: Alle Infos zur Übertragung

Die Partie der deutschen U21 Nationalmannschaft kann live ab 20:15 im Free-TV verfolgt werden.

Alle Infos zur Übertragung Deutschland gegen Dänemark bekommt ihr hier:

Portugal gegen Italien: Alle Infos zur Übertragung

Die Partie Portugal gegen Italien kann wird nicht live im Free-TV verfolgt werden. DAZN und Sky übertragen die Partie auch nicht. Auf ran.de kann das Spiel im Live-Stream verfolgt werden.

Free-TV: -