Die deutsche U21 Nationalmannschaft bestreitet am heutigen Dienstag, den 12.10.2021, gegen Ungarn ihr nächstes nächstes Qualifikationsspiel für die EM 2023 . Nachdem die deutschen Nachwuchs-Fußballer am vergangenen Donnerstag in Paderborn dank der späten Treffer von Kevin Schade (89. Minute) und Jonathan Burkardt (90.+1) einen irren 3:2 Sieg gegen Israel feiern konnten, verteidigte die deutsche Elf damit ihren ersten Platz in der Qualifikationsgruppe. Nur der Gruppenerste löst direkt das EM-Ticket – nun wartet mit den Ungarn ein unangenehmer Gegner. „Jetzt haben wir ein schweres Spiel in Ungarn, wo wir uns weiter verbessern müssen“, kündigte Cheftrainer Di Salvo an. „Wir müssen schneller spielen und manchmal zielstrebiger sein“, forderte er. Vor allem mit dem Defensivverhalten bei den Gegentoren war der Ex-Profi nicht zufrieden. „Wir haben den Ball zu lange gehalten, haben den Gegner kaum laufen lassen. Das müssen wir verbessern“, sagte er.

Anstoß und Uhrzeit : Wann findet das U21-Länderspiel der EM-Qualifikation heute statt?

: Wann findet das der heute statt? Wo wird Deutschland gegen Ungarn heute live übertragen?

übertragen? Alle Infos zur Übertragung im TV und Stream bekommt ihr hier.

Ungarn gegen Deutschland – U21 EM-Qualifikation 2023: Datum, Uhrzeit, Anstoß

Das Qualifikationsspiel der deutschen U21 für die Europameisterschaft 2023 gegen Ungarn findet am heutigen Dienstag, den 12.10.2021, statt. Anpfiff der Partie ist um 17:30 Uhr. Ausgetragen wird das Länderspiel im Szent Gellert Forum in Szeged.

Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Nationalmannschaften : Deutschland U21, Ungarn U21

: Deutschland U21, Ungarn U21 Wettbewerb : Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe B

: Qualifikation für die U21-Europameisterschaft 2023, Gruppe B Datum und Uhrzeit : Dienstag, 12.10.2021 um 17:30 Uhr

: Dienstag, 12.10.2021 um 17:30 Uhr Spielort: Szent Gellert Forum, Szeged

TV-Übertragung: Läuft das U21-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn heute live im Free-TV?

Die große Frage, die sich viele Fußball-Fans vor der Partie am heutigen Abend stellen, ist: Wird das Länderspiel der deutschen U-21 Nationalmannschaft live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen? Die gute Nachricht: ProSieben MAXX zeigt die Begegnung live und in voller Länge im Free-TV. Die Vorberichte mit Moderator Christian Düren beginnen um 17 Uhr.

Ale Infos zur TV-Übertragung im Überblick:

Begegnung: Deutschland U21 gegen Ungarn U21

Deutschland U21 gegen Ungarn U21 Kostenlose Übertragung: Ja

Ja Sender: ProSieben MAXX

ProSieben MAXX Beginn der Übertragung: 17:00 Uhr

17:00 Uhr Anstoß: 17:30 Uhr

Live-Stream Deutschland gegen Ungarn: So seht ihr die EM-Qualifikation heute live im Internet

Übertragung im Free-TV, gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream auf DAZN wird die Begegnung nicht übertragen. Zusätzlich zurim Free-TV, gibt es auchauf ran.de . Hier ist keine Registrierung notwendig. Zudem bietet ProSieben MAXX auf der eigenen Webseite einen Online-Stream an. Hier müsst ihr euch allerdings kostenfrei registrieren. Auch auf JOYN kann das Spiel nach einer Registrierung auf dem Sender ProSieben MAXX live verfolgt werden. Die Streamingplattformwird die Begegnung nicht übertragen.

