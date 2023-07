Am heutigen Donnerstag, den 27. Juli 2023, findet das Halbfinale der U19-Europameisterschaft der Frauen statt. Die DFB-Auswahl trifft auf Frankreich. Für die DFB-Auswahl wäre ein Finaleinzug die Gelegenheit, zum ersten Mal seit 2011 die U19-Europameisterschaft zu gewinnen. Bereits vor dem Turnier wurden die beiden Halbfinalisten als Favoriten auf den Titel gehandelt.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Finale der U19-EM der Frauen und die Übertragung im Free-TV und Stream.

U19-Halbfinale, EM der Frauen 2023: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Bei der U19-Europameisterschaft der Frauen 2023 steht am Donnerstag, den 27. Juli 2023, das Halbfinale auf dem Programm. Deutschland trifft auf Frankreich. Anstoß der Partie ist um 20:30 Uhr im RBFA Academy Stadion in Tubize in Belgien

Alle Informationen zum Finale im Überblick:

U19-Nationalmannschaften der Frauen : Deutschland, Frankreich

: Deutschland, Frankreich Wettbewerb : U19-Europameisterschaft 2023, Halbfinale

: U19-Europameisterschaft 2023, Halbfinale Datum und Uhrzeit : Donnerstag, 27.07.2023 um 20:30 Uhr

: Donnerstag, 27.07.2023 um 20:30 Uhr Spielort: RBFA Academy Stadion in Tubize in Belgien

Welcher Sender überträgt das Halbfinale der U19-EM der Frauen im Free-TV?

Die Fans fragen sich, wo das Halbfinale der U19-Europameisterschaft der Frauen heute live im Free-TV zu sehen ist. Die Antwort: Das Halbfinale zwischen Deutschland und Frankreich wird heute live bei Sport1 übertragen.

U19-EM 2023: Das Halbfinale live im Stream sehen

Für das Halbfinale der U19-Europameisterschaft 2023 gibt es einen kostenlosen Livestream. User haben hier mehrere Möglichkeiten: Der Sender Sport1 überträgt die Partien in einem kostenlosen Livestream. Außerdem zeigt der kostenpflichtige Streamingdienst DAZN das Endspiel.

Free-TV : Sport1

: Sport1 Pay-TV : -

: - Livestream: sport1.de & DAZN

U19-EM der Frauen 2023: Die U19-Europameister der letzten zehn Jahre

Bei den U19-Europameisterschaften in den vergangenen Jahren konnte Deutschland zuletzt 2011 den Titel holen.

Ein kurzer Überblick der Titelträger der letzten zehn Jahren: