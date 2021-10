Rund zwei Wochen nach dem spektakulären Sieg von Oleksandr Usyk über Anthony Joshua steht das nächste Box-Highlight bevor: Die Schwergewichts-Boxer Tyson Fury und Deontay Wilder stehen sich an diesem Samstag, den 9. Oktober, ein drittes Mal im Ring gegenüber.

Nachdem das erste Aufeinandertreffen keinen Sieger hervorbrachte, da der Kampf mit einem umstrittenen Unentschieden endete, nahm Fury nach technischem K.o. Deontay Wilder im zweiten Duell den Schwergewichtstitel der WBC ab und wurde Weltmeister. Aufgrund einer Vertragsklausel erwirkte Wilder einen Rückkampf, der unter anderem wegen Corona mit einer eineinhalb jährigen Verspätung nun ausgetragen wird.

Am heutigen Mittwoch stehen sich die beiden Boxer bei der Pressekonferenz gegenüber.

Wo und wann wird die PK live im TV und Stream übertragen?

übertragen? Wann startet der Kampf zwischen Fury und Wilder ?

zwischen ? Gibt es eine Übertragung des Fights im TV und Live-Stream?

Alle Infos zu Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 im Überblick.

Tyson Fury vs Deontay Wilder – Pressekonferenz: Datum, Uhrzeit und Übertragung

Einen ersten Vorgeschmack auf den dritten Kampf zwischen Fury und Wilder gibt es schon am heutigen Mittwochabend, den 06.10.2021, wenn die beiden Boxer sich bei der traditionellen Pressekonferenz begegnen. Sie findet um 23 Uhr deutscher Zeit statt und wird auf DAZN live übertragen.Alle Infos zur Pressekonferenz im Überblick:

Event: Pressekonferenz Fury vs Wilder 3

Pressekonferenz Fury vs Wilder 3 Datum: Mittwoch, 6. Oktober 2021

Mittwoch, 6. Oktober 2021 Deutsche Uhrzeit: 23 Uhr (MEZ)

23 Uhr (MEZ) Übertragung: DAZN

Trash-Talk zwischen Fury und Wilder vor der PK – Erster Schlagabtausch via Instagram

Die beiden Schwergewichte lieferten sich bereits im Vorfeld der Pressekonferenz über die sozialen Netzwerke einen ersten Trash-Talk. In einer ersten Ansage sendetete Wilder eine Message an Fury, in der er dem amtierenden Titelträger riet, sich gut auf den Kampf vorzubereiten. Fury reagierte wie erwartet mit einer vulgären Antwort auf seinen Herausforderer. Diese könnt ihr euch in dem Instagram-Post von Fury selbst noch einmal ansehen:

Tyson Fury vs Deontay Wilder 3: Datum, Uhrzeit, Start, – Wann beginnt der Kampf?

Der Kampf zwischen Fury und Wilder findet am Samstag, den 9. Oktober 2021 statt. Aufgrund der Zeitverschiebung startet der Fight in Deutschland allerdings erst in der Nacht auf Sonntag, vom 9. auf den 10. Oktober. Ausgetragen wird das Event in der T-Mobile Arena in Paradise (Nevada). Der Kampf zwischen Fury und Wilder wird in Deutschland vermutlich nicht vor 5 Uhr am Sonntagmorgen stattfinden. Die Vorkämpfe der Undercard starten etwa zwei Stunden vorher um 3 Uhr.

Hauptkampf: Tyson Fury vs Deontay Wilder 3

Tyson Fury vs Deontay Wilder 3 Datum: Sonntag, 10. Oktober 2021

Sonntag, 10. Oktober 2021 Start Hauptkampf nach deutscher Uhrzeit : ca. 5:00 Uhr

: ca. 5:00 Uhr Start Undercard: 03:00 Uhr

03:00 Uhr Übertragungsbeginn: 03:00 Uhr

Fury vs Wilder 3 – Übertragung: Wer zeigt den Boxkampf live im TV und Stream?