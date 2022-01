Türkgücü München gegen den TSV 1860 München: In der 3. Liga kommt es am heutigen Samstag, 22.01.2022, zum Münchener Duell. Am 22. Spieltag stehen die Mannschaften sich zum erst fünften Mal gegenüber, ein Favorit geht aus dem Direktvergleich nicht hervor. Blickt man allerdings auf die Tabelle, so wird 1860 mehr Chancen auf die drei Punkte eingeräumt. Die Gäste liegen mit 32 Punkten auf dem neunten Rang, zuletzt gelang der Mannschaft von Michael Köllner ein spektakulärer Sieg gegen den SV Wehen Wiesbaden. Deutlich schlechter sieht es bei Türkgücü München aus. Dem Gastgeber gelang seit neun Spielen kein Sieg mehr. Mit 21 Punkten liegt Türkgücü daher auf dem 16. Rang der 3. Liga. Ob ein heutiger Sieg gegen formstarke Sechziger gelingt, wird sich zeigen.

Wer überträgt das Spiel der 3. Liga zwischen Türkgücü München und dem TSV 1860 München live im Free-TV ?

? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

geben? Alle Infos zur Übertragung der Partie am 22. Spieltag findet ihr hier.

Türkgücü München gegen 1860: Übertragung heute: Anpfiff, Spielort, Datum, Uhrzeit

Das Spiel der 3. Liga zwischen Türkgücü und dem TSV findet am Samstag, den 22.01.2022, um 14:00 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München statt.

Alle Infos zum Samstagsspiel der 3. Liga hier im Überblick:

Teams : Türkgücü München, TSV 1860 München

: Türkgücü München, TSV 1860 München Wettbewerb : 3. Liga, 22. Spieltag

: 3. Liga, 22. Spieltag Datum und Uhrzeit : 22.01.2022, um 14:00 Uhr

: 22.01.2022, um 14:00 Uhr Spielort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Türkgücü München gegen Sechzig: Welche Sender übertragen das Spiel der 3. Liga live im TV?

Fans der beiden Mannschaften können sich freuen: Das Spiel zwischen den beiden Münchener Vereinen wird live im Free-TV im BR-Fernsehen übertragen. Doch auch der Pay-TV-Sender Magenta hat sich die Übertragungsrechte gesichert. Dort wird das Spiel live und in voller Länge zu sehen sein.

Türkgücü München gegen TSV 1860: Wo gibt es einen kostenlosen Livestream

Auch einen kostenlosen Live-Stream für das Drittigaspiel wird es geben. Der BR zeigt die Partie im Stream und auch bei Magenta kann das Spiel zwischen Türkgücü und Sechzig gestreamt werden, dort allerdings kostenpflichtig.

Alle Infos zur Übertragung Türkgücü gegen 1860 am 22.01.2022 um 14:00 Uhr: