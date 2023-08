Am Samstag, den 5. August 2023, empfängt der TSV 1860 München am ersten Spieltag der 3. Liga den SV Waldhof Mannheim. Trotz ihrer Aufstiegsambitionen in der vergangenen Saison konnten beide Mannschaften diesen Ansprüchen am Ende nicht entsprechen. Der Gastgeber aus München beendete die letzte Saison auf dem achten Platz, während der SV Waldhof Mannheim den siebten Tabellenplatz belegte. In der Saison 2023/24 wird der SV Waldhof Mannheim von Rüdiger Rehm als neuem Cheftrainer an der Seitenlinie betreut.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das Spiel TSV 1860 München gegen den SV Waldhof Mannheim und die Übertragung im TV und Stream.

TSV 1860 München gegen Waldhof Mannheim – 3. Liga heute: Datum, Uhrzeit, Übertragung

Das Spiel in der 3. Liga zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Waldhof Mannheim findet am Samstag, den 05.08.2023, statt. Anstoß der Partie ist um 14:00 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München. Alle Fans, die kein Ticket mehr ergattern konnten, haben die Möglichkeit, die Partie zu Hause per Live-Übertragung verfolgen zu können.

Alle Informationen zum Spiel im Überblick:

Teams: TSV 1860 München, SV Waldhof Mannheim

TSV 1860 München, SV Waldhof Mannheim Wettbewerb: 1. Spieltag, 3. Liga

1. Spieltag, 3. Liga Datum und Anpfiff: Samstag, 05.08.2023, 14:00 Uhr

Samstag, 05.08.2023, 14:00 Uhr Spielort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Rüdiger Rehm ist der neue Mann an der Seitenlinie beim SV Waldhof Mannheim.

© Foto: Matthias Balk/dpa

3. Liga live: TSV 1860 München gegen Mannheim im Free-TV sehen

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem SV Waldhof Mannheim wird live im Free-TV übertragen. Der Bayerischen Rundfunk und der Südwestrundfunk übertragen diese Partie live im frei empfangbaren Fernsehen. Übertragungsbeginn ist auf beiden Sendern um 14 Uhr.

Auch die Plattform Magenta Sport zeigt das Spiel der 3. Liga live. Die Übertragung startet ab 13:45 Uhr. Die Plattform ist kostenpflichtig.

1860 München gegen SV Waldhof Mannheim: Gibt es einen kostenlosen Stream?

Erfreuliche Nachrichten für alle Fans! Das Spiel TSV 1860 München gegen Mannheim übertragen der Bayerischen Rundfunk und der Südwestrundfunk parallel zur Übertragung im Free-TV auch im kostenlosen Livestream.

Abonnenten können die Partie auch auf der Plattform Magenta Sport im kostenpflichtigen Livestream verfolgen. Alle Informationen zur Übertragung im Überblick.

Free-TV : BR, SWR

: BR, SWR Pay-TV : MagentaSport

: MagentaSport Livestream: br.de, swr.de, MagentaSport, OneFootball

3. Liga live: Kosten für Magenta Sport

Magenta Sport kann mit oder ohne bestehenden Telekom Vertrag gebucht werden. Die Kosten variieren hierbei. Telekom-Kunden haben die Wahl zwischen einem Jahresabo für 4,95 Euro monatlich oder einem flexiblen Monatsabo für 9,95 Euro pro Monat. Ohne Telekom-Vertrag kostet das Jahresabo 9,95 Euro pro Monat und das Monatsabo 16,95 Euro.