Am heutigen Samstag empfängt der TSV 1860 München den MSV Duisburg. Der aktuelle Tabellenführer aus München spielte am letzten Spieltag 1:1 unentschieden gegen Viktoria Köln. Der MSV Duisburg spielte ebenfalls Unentschieden gegen den Aufsteiger aus Oldenburg. Werden die Löwen mit einem Heimsieg die Tabellenspitze verteidigen?

Wo wird das Spiel zwischen 1860 München und Duisburg live im TV übertragen?

übertragen? Wird es einen kostenlosen Live-Stream geben?

Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

TSV 1860 München vs. MSV Duisburg – 3. Liga heute: Uhrzeit, Anpfiff, Übertragung

Am Samstag, den 03.09.2022, trifft der TSV 1860 München auf den MSV Duisburg. Anpfiff der Partie ist um 14:00 Uhr im Stadion an der Grünwalder Straße in München. Alle Fans, die nicht im Stadion dabei sein können, haben die Möglichkeit, das Spiel zu Hause per Live-Übertragung zu verfolgen. Alle Infos zum Spiel im Überblick:

Teams : TSV 1860 München, MSV Duisburg

: TSV 1860 München, MSV Duisburg Wettbewerb : 3. Liga 2022/23, 7. Spieltag

: 3. Liga 2022/23, 7. Spieltag Datum und Anpfiff : Samstag, 03.09.2022, 14.00 Uhr

: Samstag, 03.09.2022, 14.00 Uhr Spielort: Stadion an der Grünwalder Straße, München

Der MSV Duisburg möchte den zweiten Auswärtssieg in Folge feiern.

3. Liga live: Wer überträgt das Spiel zwischen 1860 München und Duisburg im TV?

Das Spiel zwischen dem TSV 1860 München und dem MSV Duisburg wird live im Free-TV übertragen. Der Bayerischer Rundfunk „BR“ überträgt die Partie live und in voller Länge. Übertragungsbeginn ist mit dem Anstoß um 14:00 Uhr. Auch auf der Plattform „MagentaSport“ wird diese Partie übertragen. Die Übertragung startet ab 13.45 Uhr. Die Plattform ist allerdings kostenpflichtig.

TSV 1860 München gegen MSV Duisburg: Gibt es einen kostenlosen Stream?

MagentaSport“ kann das Spiel im kostenpflichtigen Live-Stream verfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick. Hier gibt es erfreulichen Nachrichten für alle Fans. Für diese Partie wird es einen kostenlosen Live-Stream geben. Auf „ br.de “ wird dieses Spiel live und in voller gestreamt. Auch auf der Plattform „“ kann das Spiel imverfolgt werden. Alle Infos zur Übertragung im Überblick.