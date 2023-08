Der „Fernsehfilm der Woche“ im ZDF verspricht an diesem Montag einige Lacher: Am 28. August 2023 strahlt der Sender die Komödie „Toubab“ aus. In dem Film dreht sich alles um die zwei Freunde Babtou und Dennis, die verhindern wollen, dass Babtou abgeschoben wird.

Worum geht es genau? Wer spielt mit? Und wo wurde gedreht? Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehort – hier findet ihr alle Infos zum Film im Überblick.

„Toubab“: Sendetermin und Sendezeit

Nachdem der Film 2021 im Kino lief und erstmals im Mai 2023 auf Arte ausgestrahlt wurde, kommt er am Montag, 28. August 2023, zur Primetime im ZDF. Wiederholt wird er im Anschluss nicht.

Der Sendetermin samt Sendezeit im Überblick:

Montag, 28.08.2023, um 20:15 Uhr im ZDF

Gibt es „Toubab“ in der Mediathek?

Wer den Film zur Ausstrahlung verpasst, hat die Möglichkeit, ihn später noch online zu sehen. Er ist als Stream in der ZDF-Mediathek verfügbar. Dort steht er seit Anfang August zur Verfügung.

Worum geht es in „Toubab“?

Eigentlich freut sich Babtou nach seiner Entlassung aus der Haft auf einen Neuanfang: Er will mit seinem Kumpel Dennis die Freiheit genießen und nichts mehr mit den Behörden zu tun haben. Die spontane Willkommensparty artet aber aus und Babtou gerät erneut in Haft. Dieses Mal drohen drastische Konsequenzen: Aufgrund wiederholter Strafauffälligkeiten soll er in sein „Heimatland“, den Senegal, abgeschoben werden. Dabei kennt Babtou das Land nur aus Geschichten seines Vaters. Er ist in Deutschland geboren, seine Heimat ist Frankfurt.

Um die Abschiebung zu verhindern, suchen Babtou und Dennis verzweifelt nach Möglichkeiten. Nach einer juristischen Beratung wird klar, dass Babtous einziger Hoffnungsschimmer die Heirat mit einer deutschen Staatsangehörigen ist. Doch die Suche gestaltet sich schwierig: Babtou hat bei den Frauen nicht den besten Ruf. Nach mehreren vergeblichen Versuchen fragt er sich, ob es unbedingt eine Ehefrau sein muss. Babtou greift zum letzten Strohhalm und hält um Dennis’ Hand an. Der ist fassungslos und weigert sich erst – schließlich ist er verlobt und seine Freundin schwanger. Doch dann willigt er ein.

Die Freude hält allerdings nicht lange. Nur ein paar Tage nach der „Hochzeitsnacht“ steht bereits ein Ermittlungsteam der Ausländerbehörde vor der Tür und kündigt eine Untersuchung wegen des Verdachts auf Scheinehe an...

Im Standesamt: Gibt Dennis (Julius Nitschkoff, l.) zur Ehe mit Babtou (Farba Dieng) sein Ja-Wort?

© Foto: ZDF/Max Preiss

Das ist der Trailer zu „Toubab“

Wer schon einmal vorab einen Blick in die Komödie „Toubab“ werfen möchte, bekommt hier einen ersten Eindruck:

Die Besetzung von „Toubab“ im Überblick

Farba Dieng gewann für seine Rolle als Babtou den Preis als Bester Nachwuchsschauspieler, während man Julius Nitschkoff öfters in deutschen Krimi-Reihen wie „Tatort“ sieht. Wer ist sonst noch im Cast von „Toubab“?

Alle Schauspieler und ihre Rollen im Überblick:

Farba Dieng – Babtou

Julius Nitschkoff – Dennis

Seyneb Saleh – Yara

Valerie Koch – Frau Zeug

Michael Maertens – Herr Ruppert

Paul Wollin – Cengo

Burak Yiğit – Semih

Nina Gummich – Manu

Uwe Preuss – Siggi

Ibrahima Sanogo – Mamdu

Wann und wo wurde „Toubab“ gedreht?

Der Film wurde von Juli bis August 2018 in Hessen gedreht. Die Drehorte lagen in Frankfurt am Main und Darmstadt. Während in Frankfurt vor allem eine Werkstatt als Set diente, wurde in Darmstadt vor allem im Stadtteil Kranichstein gefilmt.