Der SV Werder Bremen und Hannover 96 bestreiten am 1. Spieltag das erste Topspiel der Saison in der 2. Liga. Anpfiff ist am 24.07.21 um 20:30 Uhr.

Die 2. Bundesliga in der Saison 2021/22 wird aktuell als stärkste 2. Liga der Geschichte bezeichnet. Mit den Absteigern Werder Bremen und Schalke 04 kommt viel Qualität in die Liga, beide Teams zählen zu den Favoriten auf den Aufstieg. Auch der HSV will traditionell oben mitspielen und den langersehnten Wiederaufstieg schaffen. Dazu kommen mit Holstein Kiel, Hannover 96 und Fortuna Düsseldorf Vereine, die Potenzial für die vorderen Tabellenplätze haben.

Umso wichtiger ist ein erfolgreicher Start im Topspiel. Bremen oder Hannover, wer holt seinen ersten Saisonsieg?

Wo wird das Topspiel am 1. Spieltag der 2. Liga live im TV übertragen?

2. Bundesliga Topspiel – Werder Bremen gegen Hannover: Uhrzeit, Anstoß, Übertragung

Das Topspiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen Werder Bremen und Hannover 96 findet am Samstag, den 24.07.2021 um 20:30 Uhr statt. Alle Zuschauer vor den Fernsehbildschirmen können das Eröffnungsspiel live im Free-TV verfolgen.

Alle Infos zur Partie im Überblick:

Teams: Werder Bremen, Hannover 96

Werder Bremen, Hannover 96 Wettbewerb: 2. Bundesliga 2021/2022

2. Bundesliga 2021/2022 Spieltag: 1

1 Datum und Uhrzeit: Samstag, 24.07.2021, 20:30 Uhr

Samstag, 24.07.2021, 20:30 Uhr Spielort: Wohninvest Weserstadion, Bremen

Wohninvest Weserstadion, Bremen Zuschauer: rund 14.000

Topspiel 2. Liga Übertragung: Wird Werder Bremen gegen Hannover im Free-TV gezeigt?

Fußball-Fans fragen sich vor dem ersten Topspiel der neuen Saison, am Samstag, den 24.07.2021, ob die Partie im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Die gute Nachricht: Sport1 zeigt das Duell der beiden Traditionsvereine Werder Bremen und Hannover 96 live und exklusiv im Free-TV.

Werder Bremen gegen Hannover 96 im TV und Live-Stream: Gibt es eine Übertragung auf Sky oder DAZN?

Das Topspiel zwischen Werder und Hannover wird nicht nur im kostenlosen Fernsehen übertragen. Die Rechte an der Übertragung hat sich zudem der Pay-TV-Sender Sky gesichtert. Auf DAZN wird die Partie nicht zu sehen sein.

Die Übertragung von Werder - Hannover am 24.07.2021 um 20:30 Uhr noch einmal im Überblick:

Free-TV: Sport1

Sport1 Pay-TV: Sky

Sky Live-Stream: SkyGo/SkyTicket

2. Bundesliga Übertragung: Wer zeigt die Spiele der 2. Liga?