Fans aufgepasst: Nach mehr als zwei Jahren strahlt das Erste ab Dienstag, 11. April 2023, neue Folgen der beliebten Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ aus. In der achten Staffel arbeitet Susanne Mertens nicht mehr als Cheftierärztin im Leipziger Zoo, sondern ist jetzt mobile Tierärztin. Das bringt allerdings diverse Schwierigkeiten mit sich: stockende Zahlungen der Kunden, finanzielle Außenstände und Ärger mit der Bank. Und dann beginnt sie auch noch ihre Arbeit im Zoo zu vermissen...

Wann laufen die Folgen im Ersten? Gibt es sie in der ARD-Mediathek? Und wer sind die Darsteller im Cast? Alles was ihr rund um die Ausstrahlung, Handlung, Besetzung und Drehorte wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

„Tierärztin Dr. Mertens“: Wann startet Staffel 8 im Ersten?

Das Erste startet am 11. April 2023 mit neuen Folgen einer beliebten Serie in den Dienstagabend: In der achten Staffel von „Tierärztin Dr. Mertens“ hat sich Susanne Mertens nach dem Tod ihres Mannes vor fast einem Jahr beruflich neu aufgestellt. Sie arbeitet jetzt als mobile Tierärztin. Der Startschuss der Episoden fällt zur Primetime um 20:15 Uhr.

„Tierärztin Dr. Mertens“: Wie viele Folgen umfasst Staffel 8?

Die neue Staffel von „Tierärztin Dr. Mertens“ umfasst wie gewohnt insgesamt 13 Episoden, die alle eine Länge von rund 45 Minuten haben.

„Tierärztin Dr. Mertens“: Sendetermine und Sendezeit

Die neuen Folgen von „Tierärztin Dr. Mertens“ laufen wöchentlich immer dienstags zur Primetime um 20:15 Uhr im Ersten.

Die (voraussichtlichen) Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: „Alles auf Anfang“ am 11.04.2023 um 20:15 Uhr

Folge 2: „Das schöne Haus“ am 18.04.2023 um 20:15 Uhr

Folge 3: „Ein kleiner Wolf“ am 25.04.2023 um 20:15 Uhr

Folge 4: „Der Jahrestag“ am 02.05.2023 um 20:15 Uhr

Folge 5: „Keine andere Wahl“ am 09.05.2023 um 20:15 Uhr

Folge 6: „Fremd im eigenen Haus“ am 16.05.2023 um 20:15 Uhr

Folge 7: 23.05.2023 um 20:15 Uhr

Folge 8: 30.05.2023 um 20:15 Uhr

Folge 9: 06.06.2023 um 20:15 Uhr

Folge 10: 13.06.2023 um 20:15 Uhr

Folge 11: 20.06.2023 um 20:15 Uhr

Folge 12: 27.06.2023 um 20:15 Uhr

Folge 13: 04.07.2023 um 20:15 Uhr

Gibt es Staffel 8 als Stream in der ARD-Mediathek?

Wer nicht so lange warten möchte, bis die Folgen in der Ausstrahlung zu sehen sind, hat Glück: Für die neuen Folgen von „Tierärztin Dr. Mertens“ gilt online first. Die gesamte Serie ist dementsprechend bereits vor der Erstausstrahlung im TV in der ARD-Mediathek verfügbar. Dort könnt ihr die Folgen auch im Nachhinein zwölf Monate lang als Wiederholung streamen.

Darum geht es in Staffel 8 von „Tierärztin Dr. Mertens“

Das Leben der Tierärztin Dr. Susanne Mertens hat sich komplett verändert: Vor knapp einem Jahr hat sie ihren Mann Christoph Lentz und ihr ungeborenes Kind Max verloren. Nach diesem schweren Schicksalsschlag hat sich die Mutter zweier erwachsener Kinder beruflich neu aufgestellt und arbeitet als freiberufliche Tierärztin. Dies bringt verschiedene Schwierigkeiten mit sich: stockende Kundenzahlungen, finanzielle Außenstände, Ärger mit der Bank. Als Susanne wegen eines tierischen Patienten in den Leipziger Zoo gerufen wird, erkennt sie, dass ihr die alte Arbeitsstätte fehlt. Die Stelle der Cheftierärztin hat der neue Zoodirektor Jasper Winter allerdings bereits nachbesetzt: Dr. Elif Sahin ist die Neue.

Privat will Susanne Mertens unbedingt das renovierungsbedürftige Wochenendhaus, das sie gemeinsam mit ihrem Mann Christoph gekauft hatte, trotz finanzieller Engpässe, weiter ausbauen. Die Verbissenheit, mit der sie am Hausprojekt festhält, macht ihrer Familie Sorge. Ist es richtig, dass Susanne ihr hart verdientes Geld, ihre Zeit und ihr Engagement in die Fertigstellung des Hauses investiert? Und tut es ihr wirklich gut, daran festzuhalten?

In der achten Staffel von „Tierärztin Dr. Mertens“ sorgen sich die Tierärztin Dr. Susanne Mertens (Elisabeth Lanz) und der Cheftierpfleger Conny Weidner (Thorsten Wolf) um das Capybara-Männchen Toto.

© Foto: ARD/Steffen Junghans

„Tierärztin Dr. Mertens“ Staffel 8: Folgen im Episodenguide

In der achten Staffel von „Tierärztin Dr. Mertens“ hat Susanne Mertens, nachdem sie sich beruflich neu aufgestellt hat und nun als mobile Tierärztin arbeitet, mit diversen Schwierigkeiten zu kämpfen. Doch was genau passiert in den einzelnen Folgen? Dies erfahrt ihr hier im Episodenguide:

Folge 1: „Alles auf Anfang“

Susanne Mertens will nicht zurück in den Zoo, zu sehr ist der mit schmerzhaften Erinnerungen behaftet. Doch dann ist es Tierpfleger Conny, der dringend ihre Hilfe bei einem Tier im Zoo benötigt. Als sie dort ankommt, stellt sie Erstaunliches fest. Der Zoo tut ihr gut, die Wiederbegegnung ist wie ein nach Hause kommen. Das sagt sie ihren Eltern und schließlich auch dem neuen Zoodirektor, glaubt sie doch, allen erkennbaren Zeichen folgend, die Stelle als Cheftierärztin sei noch frei. Doch die Enttäuschung ist umso größer, als Jasper Winter, der neue Direktor, ihr sagen muss, dass er die Stelle bereits mit einer neuen Ärztin besetzt hat: Elif Sahin.

Folge 2: „Das schöne Haus“

Susanne Mertens hat zwar die erhoffte Festanstellung nicht bekommen, wird aber in Zukunft für den Zoo als freie Tierärztin arbeiten. Die Familie hofft mit ihr, dass die vielen anfallenden Kosten, auch für das renovierungsbedürftige Wochenendhaus, zu bewältigen sind. Susanne muss endlich ihre Außenstände einfordern, denn die Bank drängt. Als sie von Hof zu Hof fährt, um offene Rechnungen anzumahnen, trifft sie auf Mike Redmann, den Betreiber einer Alpaka-Farm. Die beiden sind sich sofort sympathisch – nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Folge 3: „Ein kleiner Wolf“

Im Zoo gerät Dr. Mertens bei der Behandlung einer depressiven Elefanten-Kuh mit der Cheftierärztin Dr. Elif Sahin aneinander. Dabei werden die unterschiedlichen Ansätze der beiden Tierärztinnen deutlich – ebenso wie der Umstand, dass Susanne sich erst daran gewöhnen muss, nicht mehr die Chefin zu sein. Die Situation wird durch den Besuch von Elifs Vater noch pikanter. Er findet Susanne Mertens höchst sympathisch und stimmt als ehemaliger Tierarzt Susanne fachlich zu. Susanne entscheidet sich dann auch noch dafür, Elifs Anordnung zu umgehen, was zum Konflikt führt.

Folge 4: „Der Jahrestag“

Es ist der Jahrestag des Unfalls, bei dem ihr Mann Christoph starb und Susanne Mertens das ungeborene Baby verloren hat. Trotz alledem hat sie es geschafft, neuen Mut zu fassen und meistert ihr Leben den Umständen entsprechend gut. Sie will unbedingt an ihrem Plan, das gemeinsam gekaufte Haus auszubauen, festhalten. Sie kann und will noch nicht wirklich Abschied nehmen von ihrem und Christophs Traumhaus. So reagiert sie zunächst reserviert, als Mike Redmann, der ihre Geschichte nicht kennt, versucht, ihr näherzukommen. Im Zoo geraten Dr. Susanne Mertens und die Cheftierärztin aneinander, weil Dr. Elif Sahin eine schwierige Untersuchung an Susannes Tochter Luisa und einen anderen Praktikanten delegiert hat.

Folge 5: „Keine andere Wahl“

Für Dr. Susanne Mertens nimmt die tägliche Belastung rund um Job, Bauarbeiten am Wochenendhaus, Haushalt und Familie zu. Als Luisa erfährt, dass ihre Mutter und ihre Freundin Isabel den Praktikumsplatz im Zoo organisiert haben, ist sie so empört, dass sie ihr Praktikum schwänzt und sich mit ihrer Freundin streitet. Als Isabel daraufhin eine Beziehungspause einlegt, ist Luisa am Boden zerstört. Ihr Frust wiederum führt zu einem Streit mit ihrer Mutter, in dem sie ihr vorwirft, sich unnötigerweise bei der Sanierung des Wochenendhauses zu verausgaben und dabei vor allen Dingen ihre Familie zu übersehen. Zum ersten Mal wachsen auch bei Susanne Zweifel.

Folge 6: „Fremd im eigenen Haus“

Susannes Sorgen werden nicht weniger: der Ärger mit dem Hausschwamm, die Spannungen mit Luisa und dann entscheidet sich auch noch die Cheftierärztin, ihre Probezeit zu beenden und auf Dauer im Zoo zu arbeiten. Alles scheint zu viel. Außerdem hat Susanne das Gefühl, dass es nicht mehr „ihr“ Zoo ist. Sie hadert mit der neuen Situation. Nach einem Fehler bei einer Behandlung denkt sie kurz darüber nach aufzugeben... Susanne merkt, dass sie einen Ausgleich zu Arbeit braucht und fragt schließlich Mike, ob er mit ihr Essen geht.

(Wir ergänzen die Folgeninhalte fortlaufend.)

Die Besetzung von „Tierärztin Dr. Mertens“ Staffel 8 im Überblick

Fans der beliebten Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ haben die Schauspieler und ihre Rollen längst ins Herz geschlossen. Nun gibt es jeden Grund zur Freude, denn für Staffel 8 sind zahlreiche bekannte Darsteller zurückgekehrt. Demgegenüber können sich die Zuschauer jedoch auch über neue Gesichter freuen.

Hier bekommt ihr einen Überblick über die Darsteller von „Tierärztin Dr. Mertens“ Staffel 8:

Elisabeth Lanz als Dr. Susanne Mertens

Dominik Weber als Jasper Winter

Lilly Wiedemann als Luisa Mertens

Lennart Betzgen als Jonas Mertens

Ursela Monn als Charlotte Baumgart

Gunter Schoß als Prof. Georg Baumgart

Thorsten Wolf als Conrad Weidner

Sven Martinek als Dr. Christoph Lentz

Jesse Albert als Noah Junker

Muriel Bielenberg als Isabel Bickel

Amelie Hennig als Gina Harzer

Moritz Lindbergh als Lukas Schuster

Jona Levin Nicolai als Justin Harzer

Teresa Schergaut als Dr. Meir

Brian Völkner als Felix Klein

Wo wurde Staffel 8 von „Tierärztin Dr. Mertens“ gedreht?

Bereits seit der ersten Staffel der beliebten Serie „Tierärztin Dr. Mertens“ arbeitet Susanne Mertens im Leipziger Zoo. Und auch für die achte Staffel kehrten die Darsteller an den gewohnten Drehort zurück. Die Dreharbeiten für die neuen Folgen fanden vom 3. Mai bis Ende November 2022 statt. Gedreht wurde nicht nur im Leipziger Zoo, sondern wie bereits in der vorigen Staffel auch im Zoopark Erfurt, im Zoologischen Garten Halle und im Zoologischen Garten Magdeburg.