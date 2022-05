Neun aufregende Wochen liegen hinter den Kandidaten von „The Voice Kids“ 2022. Jetzt geht es für neun von ihnen um alles: Im großen Finale am Freitag, 06.05.2022, singen sie um den Sieg von Staffel 10. Nur wer dann die Zuschauer von sich überzeugt, kann der Gewinner oder die Gewinnerin werden.

Wer sind die Finalisten der aktuellen Staffel? Wer singt in welchem Team? Wir haben euch Infos und Bilder zu den Talenten hier im Überblick.

„The Voice Kids“ 2022: Die Kandidaten und Songs im Finale

Sie haben die Coaches Woche für Woche überzeugt. Erst in den Blind Auditions, dann in den Battles und schließlich in den Sing-Offs. Im großen Finale stehen noch neun Talente aus vier Teams.

Das sind die Kandidaten und ihre Songs im Finale im Überblick:

Team Alvaro

Benjamin G. (Frank Sinatra – „My Way“)

(Frank Sinatra – „My Way“) Solveig (Birdy – „People Help The People“)

Team Lena

Emil (ZAZ – „Eblouie Par La Nuit“)

(ZAZ – „Eblouie Par La Nuit“) Jemima (Adele – „Easy On Me“)

Team Wincent

Benjamin N. (Ne-Yo – „So Sick“)

(Ne-Yo – „So Sick“) Marvin (The Weeknd – „Save Your Tears“)

Team Fanta

Georgia (Amy Winehouse – „Valerie“)

(Amy Winehouse – „Valerie“) Nadia (Queen – „Bohemian Rhapsody“)

(Queen – „Bohemian Rhapsody“) Vivien (Elvis Presley – „Can't Help Falling In Love“)

Das sind die Finalisten von „The Voice Kids“ 2022

Neun ganz unterschiedliche Talente treten am Freitag, 06.05.2022, im großen Live-Finale auf Sat.1 an. Sie alle verbindet die Liebe zur Musik, doch darüber hinaus haben die Kandidaten und Kandidatinnen noch viele weitere Interessen. Hier findet ihr Infos und Bilder zu allen neun Talenten.

Benjamin G.

Der 15-Jährige kommt aus Halbturn im österreichischen Burgenland. Benjamin ist nicht nur Sänger, sondern auch Geschäftsmann. Gemeinsam mit seinem Bruder hat er eine eigene App entwickelt. Doch die Musik ist seine klare Nummer eins, vor allem Jazz und Rock sind sein Ding. In seinem eigenen Musikstudio, das er mit seinem Vater gebaut hat, produziert er seine eigenen Songs.

Benjamin G.

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Solveig

Solveig ist 12 Jahre alt. Ihre Familie stammt ursprünglich aus Island, doch aktuell lebt sie in Österreich, genauer gesagt in Hard, Vorarlberg. Solveigs Vater ist professioneller Handballtrainer und durch seine Vereinswechsel muss die Familie öfters umziehen. Neben der Musik ist auch Handball eine große Leidenschaft der 12-Jährigen.

Solveig

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Emil

Der 14-jährige Emil wurde in Äthiopien geboren, ist in Nepal aufgewachsen und lebt aktuell in Wien. Musik hat ihn schon immer begeistert. Er hat sogar eine eigene Band namens „Why Not“, in der er Gitarre spielt und singt. Ansonsten ist er in seiner Freizeit noch gern in den sozialen Medien unterwegs. Später möchte Emil gerne als Streamer und Content Creator sein Geld verdienen.

Emil

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Jemima

Jemima aus Wermelskirchen ist 15 Jahre alt. Ihre Mutter ist vor zwei Jahren gestorben. Seither müssen ihr Vater und ihre fünf Geschwister alleine zurechtkommen. Ihr Vater ist Pastor und Jemima tritt regelmäßig in der Kirche auf – als Solosängerin oder am Keyboard mit dem Chor.

Jemima

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Benjamin N.

Benjamin, genannt Benni, ist 15 Jahre alt und kommt aus Frankfurt am Mai. Er tritt gemeinsam mit einer Band auf, performt aber auch alleine als Straßenmusiker. Er hat vor kurzem mit dem Gitarre spielen begonnen und schreibt eigene Lieder. Wenn er nicht gerade Musik macht, boxt der 15-Jährige gerne und möchte als nächstes mit American Football anfangen.

Benjamin N.

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Marvin

Bei dem 15-jährigen Marvin aus Kiedrich liegt das „The Voice“-Format quasi in der Familie. Denn sein Onkel hat bereits an „The Voice of Germany“ teilgenommen und schaffte es bis in die Sing-Offs. Neben seiner Leidenschaft für Musik engagiert sich Marvin auch motiviert als Klassensprecher. Sein nächstes Ziel: Schülersprecher werden.

Marvin

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Georgia

Dass Georgia aus Bremerhaven auf die große Bühne gehört, stellte sie schon einmal unter Beweis: Die 11-Jährige belegte den zweiten Platz bei einer großen Talentshow. Nun will sie es bei „The Voice Kids“ auf den ersten Platz schaffen. Sie wurde übrigens nach dem Lieblingssong ihres Papas benannt: „Georgia on my mind!“.

Georgia

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Nadia

Die zehnjährige Nadia aus Göttingen ist eine echte Weltenbummlerin. Sie hat bereits in drei verschiedenen Ländern gelebt und 15 weitere bereist. Geboren ist Nadia in Japan, doch ihre Mutter stammt aus Ägypten und ihr Vater aus Costa Rica. Neben ihrer Musik ist Nadias größte Leidenschaft das Zeichnen von Mangas.

Nadia

© Foto: SAT.1/Claudius Pflug

Vivien

Vivien, oder kurz Vivi, ist 15 Jahre alt. Die Österreicherin kommt aus Klagenfurt, wo sie bereits als Unternehmerin tätig ist. Sie hat dort den Frozen Jogurt Stand „Vivis Frozen Jogurt“ eröffnet. Zudem ist sie am Theater als Statistin angestellt, geht Boxen und trainiert im Fitnessstudio ihres Vaters. Ihr Ziel: wie ihr Vorbild Arnold Schwarzenegger aus Österreich bis nach Hollywood zu kommen.