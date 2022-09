In der sechsteiligen Thriller-Serie „The Tourist“ wird ein Mann im australischen Outback von der Straße gedrängt und wacht daraufhin ohne Gedächtnis in einem Krankenhaus in einer Kleinstadt auf. Was er neben seinem Namen und seiner Herkunft ebenfalls nicht weiß: Seine Verfolger sind ihm weiter auf der Spur. Mithilfe einer Polizistin sucht er schließlich nach Antworten. Am Montag, 05.09.2022, geht es bereits mit der letzten Doppelfolge der ZDF-Sendung weiter.

Wann laufen die Folgen im ZDF ?

im ? Ab wann sind sie in der Mediathek verfügbar?

verfügbar? Wer sind die Darsteller im Cast?

Sendetermine, Handlung, Episodenguide, Trailer, Mediathek und Besetzung – alle Infos zu „The Tourist – Duell im Outback“ findet ihr hier.

„The Tourist – Duell im Outback“: ZDF-Start, Sendetermine, Sendezeit

Der Startschuss der neuen Thriller-Serie „The Tourist – Duell im Outback“ fiel am Montag, 22.08.2022, im ZDF. Die weiteren Episoden werden anschließend im wöchentlichen Rhythmus als Doppelfolgen ausgestrahlt.

Die Sendetermine samt Sendezeit im Überblick:

Folge 1: Montag, 22.08.2022, um 22:15 Uhr

Montag, 22.08.2022, um 22:15 Uhr Folge 2: Montag, 22.08.2022, um 23:10 Uhr

Montag, 22.08.2022, um 23:10 Uhr Folge 3: Montag, 29.08.2022, um 23:00 Uhr

Montag, 29.08.2022, um 23:00 Uhr Folge 4: Montag, 29.08.2022, um 23:55 Uhr

Montag, 29.08.2022, um 23:55 Uhr Folge 5: Montag, 05.09.2022, um 22:15 Uhr

Montag, 05.09.2022, um 22:15 Uhr Folge 6: Montag, 05.09.2022, um 23:10 Uhr

„The Tourist – Duell im Outback“: ZDF-Mediathek und Stream

Wie gewohnt könnt ihr „The Tourist – Duell im Outback“ auch in der ZDF-Mediathek streamen. Dort sind die neuen Folgen sogar bereits ab Freitag, 12.08.2022, online. Die Episoden stehen in der Mediathek insgesamt ein Jahr lang zur Verfügung.

Außerdem kann die neue ZDF-Serie auf zdf.de im Livestream angesehen werden.

„The Tourist – Duell im Outback“: Handlung

Im leuchtend roten Herzen des australischen Outbacks wird ein Mann von einem Tanklastwagen von der Straße gedrängt. Als er später im Krankenhaus aufwacht, fehlt ihm jede Erinnerung daran, wer er ist. Mithilfe von Helen Chambers, einer jungen Polizistin, sucht er nach Antworten. Ohne einen Grund dafür zu kennen, wird er dabei von gnadenlosen Gestalten aus seiner Vergangenheit verfolgt, die ihn töten wollen – allen voran ein gewisser Billy.

Kellnerin Luci hilft dem Fremden - aber warum eigentlich?

© Foto: ZDF/Ian Routledge

„The Tourist – Duell im Outback“: Trailer

Einen kurzen Einblick in die neue ZDF-Serie „The Tourist – Duell im Outback“ bietet der offizielle Trailer:

„The Tourist – Duell im Outback“: Folgen im Episodenguide

Die Thriller-Serie „The Tourist – Duell im Outback“ umfasst insgesamt sechs Episoden, die vom ZDF in Doppelfolgen gezeigt werden. Die einzelnen Folgen haben eine Länge von ca. 55 Minuten. Was in den einzelnen Episoden passiert, erfahrt ihr im Episodenguide:

Folge 1: „Im Tau von Lethes Flut“

Der Fremde wacht nach dem Unfall in einem Krankenhaus auf. Seinen Namen weiß er genauso wenig wie die Umstände des Unfalls, in den er verwickelt war. Eigentlich weiß er rein gar nichts mehr. Helen Chambers, eine junge Streifenpolizistin in Probezeit, will dem Fremden unbedingt helfen. Unterdessen findet der Fremde in den Sachen, die er beim Autounfall trug, einen Zettel mit einem Termin und der Adresse eines Diners in einem kleinen Nest im Busch. Ob er hier Antworten findet? Zu diesem Zeitpunkt ahnt er jedenfalls noch nicht, dass es ein gewisser Billy Nixon auf ihn abgesehen hat.

Folge 2: „Waiting for the Sun“

Angetrieben von dem Wissen, dass da draußen jemand ist, der ihn kennt, bittet der Mann ohne Gedächtnis die Kellnerin Luci Miller um Hilfe, um den Aufenthaltsort eines mysteriösen Anrufers ausfindig zu machen. Aber die Zeit verrinnt und sie erkennen schnell, dass sie nach einer Nadel in einem sehr staubigen Heuhaufen suchen. Gleichzeitig ist den beiden einer der angesehensten Cops Australiens auf den Fersen: Der aufdringliche Detective Inspector Lachlan Rogers folgt einer Spur aus der Großstadt ins Outback. Polizistin Helen lässt die Sache mit dem Unbekannten ebenfalls nicht los. Sie hat das Gefühl, etwas tun zu müssen und fängt auf eigene Faust an zu ermitteln. Dabei gerät sie ausgerechnet an den gefährlichen Killer Billy Nixon.

Folge 3: „Lasciate ogni speranza“

Von der Erinnerung an eine Frau aus seinen Träumen verfolgt, ist der Mann ohne Gedächtnis von den neuen Entdeckungen über seine Identität erschüttert. Als ein Anruf ihn und Kellnerin Luci zurück auf die Straße zwingt, beschließt er, der einen Spur zu folgen, die ihm noch bleibt. Inspector Lachlan Rogers und sein Assistent Lammon machen eine Entdeckung, die ihre Ermittlungen zu einer Fahndung werden lassen. Auch Polizistin Helen kommt im Outback an, und sie alle geraten in Lebensgefahr. Im folgenden Chaos muss der Mann ohne Gedächtnis eine schwierige Entscheidung treffen.

Folge 4: „Hüte dich vor dem Zorn des sanftmütigen Mannes“

Die chaotischen Ereignisse treiben den Mann ohne Gedächtnis und Polizistin Helen weiter ins Outback, während Kellnerin Luci Miller auf sich allein gestellt kämpfen muss. Da er sich nirgendwo anders hinwenden kann und eine Spur von Leichen hinter sich herzieht, ist der Mann gezwungen, Helen zu benutzen, um sicherzustellen, dass er lange genug am Leben bleibt, um herauszufinden, wer er ist. Doch ihre Reise führt sie bald zu einer grausigen Entdeckung, die alles verändert.

Folge 5: „Precious Memories“

Der Mann ohne Gedächtnis sieht sich im Outback Australiens einem gefährlichen alten Bekannten gegenüber. Es gelingt ihm jedoch auch, einen Durchbruch über das Wissen um seine Vergangenheit zu erzielen. Kann er seine durcheinandergeratenen Erinnerungen richtig interpretieren, bevor sich die Schlinge um seinen Hals zusammenzieht?

Folge 6: „Burrito, der Erlöser“

Als die Situation gefährlich außer Kontrolle gerät, müssen der Mann ohne Gedächtnis und Kellnerin Luci sich in Sicherheit bringen. Mit den gefundenen Puzzleteilen ist die Wahrheit über die Identität des Mannes fast in seiner Reichweite und es wird klar, dass die Antworten bei der Frau liegen, die er in seinen Träumen gesehen hat. Aber kann er sie finden, bevor es zu spät ist?

„The Tourist – Duell im Outback“: Besetzung

Die Besetzung der neuen ZDF-Serie besteht aus einigen bekannten Schauspielern, wie zum Beispiel Jamie Dornan und Danielle Macdonald. Wer die weiteren Darsteller sind und wie die Besetzung aussieht, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Der Fremde – Jamie Dornan

Helen Chambers – Danielle Macdonald

Luci Miller – Shalom Brune-Franklin

Billy Nixon – Ólafur Darri Ólafsson

Sue – Geneviève Lemon

Ethan Krum – Greg Larsen

Lachlan Rogers – Damon Herriman

Kosta – Alex Dimitriades

„The Tourist – Duell im Outback“: Drehort

Für die Darsteller von „The Tourist – Duell im Outback“ stellten sich die Dreharbeiten als schwieriger als erwartet heraus, denn gedreht wurde im Outback in Südaustralien, wo es oftmals sehr sonnig und heiß ist. In einem Interview mit ZDF erzählte der Hauptdarsteller Jamie Dornan: „Das war in der Zeit von März bis Ende Mai. In den ersten Tagen waren es vielleicht 35 Grad.“