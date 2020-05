Zehn Kandidaten, zwei bekannte Musiker als Moderatoren und 100.000 Euro Preisgeld: Mit „The Mole - Wem kannst du trauen“ startet Sat.1 am Mittwochabend ein neues Format. In der Abenteuer-Show müssen die Teilnehmer gemeinsam verschiedene Challenges in Argentinien überstehen. Je besser sie zusammenarbeiten, desto höher fällt am Ende ihr Gewinn aus. Doch einer oder eine unter ihnen versucht heimlich, die Gruppe zu sabotieren. Die Kandidaten müssen herausfinden, wer das ist.

Am Ende jeder Folge werden ihnen 20 Fragen über den Verräter gestellt. Wer am wenigsten korrekt beantworten kann, muss gehen.

Start und Sendezeit: Wann läuft „The Mole“?

„The Mole“ startet am 6. Mai 2020 auf Sat.1. Die Show läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr. Wie viele Episoden es geben wird,, ist noch nicht bekannt.

„The Mole“ Kandidaten: Das sind die Teilnehmer

Zehn Kandidaten und Kandidatinnen wagen die Herausforderung in Argentinien. Das sind die Teilnehmer:

Aaron (25) aus Köln

Colleen (24) aus Köln

Jessica (53) aus Leverkusen

Martin (28) aus München

Paula (23) aus Kassel

Samara (32) aus Bad Teinach-Zavelstein

Silvia (37) aus Berlin

Udo (47) aus Hamm

Wolfgang (66) aus Hannover

Yves (29) aus Karlsruhe

Moderatoren-Duo: The BossHoss bei „The Mole“

Es gibt in der neuen Sat.1-Show nicht einen Moderator, sondern gleich zwei: Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss präsentieren „The Mole“. Die „The Voice of Germany“- und „The Voice Senior“-Coaches waren mit den Teilnehmern in Argentinien unterwegs und hatten eine aufregende Zeit, wie Alec Völkel verrät: „Diese Show ist eine pure Grenzerfahrung für die Kandidaten, was uns viel Spaß bereitet hat. Die Zuschauer können sich auf etwas gefasst machen: Das wird ein heftiges Psychospiel!“ Sascha Vollmer ergänzt: „Wir wussten selbst nicht, wem wir da noch vertrauen sollen! Macht euch auf krasse Überraschungen gefasst!“

„The Mole“ Trailer: Das erwartet die Zuschauer

Bungee Jumping und Lamas mit dem Lasso fangen - auf die Kandidaten von „The Mole“ warten direkt in der ersten Folge große Herausforderungen. Worauf sich die Zuschauer freuen können, zeigt der Trailer.

Youtube Trailer zur neuen Sat.1-Show

„The Mole“ deutsch - Das bedeutet der Titel

Viele fragen sich, was es mit dem Titel der neuen Sat.1-Show auf sich hat. Das ist tatsächlich schnell erklärt: „The Mole“ ist Englisch und bedeutet „der Maulwurf“. Was natürlich Sinn macht, denn genau diesen müssen die restlichen Kandidaten entlarven.