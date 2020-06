Zehn Kandidaten, zwei bekannte Musiker als Moderatoren und 100.000 Euro Preisgeld: Mit „The Mole - Wem kannst du trauen“ ist am 6. Mai auf Sat.1 ein neues Format gestartet. In der Abenteuer-Show müssen die Teilnehmer gemeinsam verschiedene Challenges in Argentinien überstehen. Je besser sie zusammenarbeiten, desto höher fällt am Ende ihr Gewinn aus. Doch einer oder eine unter ihnen versucht heimlich, die Gruppe zu sabotieren. Die Kandidaten müssen herausfinden, wer das ist.

Am Ende jeder Folge werden ihnen 20 Fragen über den Verräter gestellt. Wer am wenigsten korrekt beantworten kann, muss gehen.

Wann ist das Finale?

„The Mole“ ist am 6. Mai 2020 auf Sat.1 gestartet. Die Show läuft immer mittwochs um 20:15 Uhr. Wie viele Episoden es geben wird, ist noch nicht bekannt.

Das sind die ersten Sendetermine:

Folge 1: Mittwoch, 06.05.2020 um 20:15 Uhr

Folge 2: Mittwoch, 13.05.2020 um 20:15 Uhr

Folge 3: Mittwoch, 20.05.2020 um 20:15 Uhr

Folge 4: Mittwoch, 27.05.2020 um 20:15 Uhr

Folge 5: Mittwoch, 03.06.2020 um 20:15 Uhr

Folge 6: Mittwoch, 10.06.2020 um 20:15 Uhr

Folge 7: Mittwoch, 17.06.2020 um 20:15 Uhr

Folge 8: Mittwoch, 24.06.2020 um 20:15 Uhr (Finale)

Ihr könnt die Folgen außerdem live auf Joyn ansehen. Auf der Sat.1-Homepage steht die Folge nach der Ausstrahlung ab 22:30 Uhr zur Verfügung.

„The Mole“ Wiederholung: Ganze Folgen anschauen

Lebendig begraben werden und Lamas mit dem Lasso fangen - auf die Kandidaten von „The Mole“ warteten direkt in der ersten Folge große Herausforderungen.

Falls ihr die Sendung verpasst habt, könnt ihr die Folgen hier nachschauen:

„The Mole“ Folge 7: Wer ist im Finale?

Nachdem in Folge 6 Colleen und Jessica nominiert worden waren, mussten sie in Folge 7 darum kämpfen, wer bleiben darf. Schließlich musste Jessica gehen.

Am Ende in Folge 7 ging es um den Einzug ins Finale. Nach der letzten Challenge musste Aaron das Team verlassen. Somit stehen Martin, Yves und Colleen im Finale.

Paula Krämer: Not-OP bei „The Mole“-Kandidaten

Während die Show am Mittwochabend mit einer neuen Folge weitergeht, gibt es schlechte Nachrichten von der bereits ausgeschiedenen Paula. Sie lag nach einer Not-OP fast zwei Wochen lang im Krankenhaus, wie sie der „Bild“-Zeitung verraten hat.

Nach heftigen Bauchschmerzen sei sie in eine Klinik. Die Diagnose: „Ich hatte einen doppelten Nabelbruch und dadurch waren eine Darmschlinge und das Bauchfell eingeklemmt.“ Als Grund dafür vermutet die Fitness-Influencerin ihr jahrelanges Kraftraining.

„The Mole“ 2020 Teilnehmer: Die Kandidaten im Überblick

Zehn Kandidaten und Kandidatinnen wagten die Herausforderung in Argentinien. Das sind die verbleibenden Teilnehmer:

Martin (28) aus München

Yves (29) aus Karlsruhe

Colleen (24) aus Köln

„The Mole“: Wer ist rausgeflogen?

Udo (47) aus Hamm - Folge 1

Silvia (37) aus Berlin - Folge 3

Wolfgang (66) aus Hannover - Folge 3

Samara (32) aus Bad Teinach-Zavelstein - Folge 4

Paula (23) aus Kassel - Folge 5

Jessica (53) aus Leverkusen - Folge 7

Aaron (25) aus Köln - Folge 7

Moderatoren-Duo: The BossHoss bei „The Mole“

Alec Völkel und Sascha Vollmer von The BossHoss präsentieren „The Mole“. Die „The Voice of Germany“- und -Coaches waren mit den Teilnehmern in Argentinien unterwegs und hatten eine aufregende Zeit, wie Alec Völkel verrät: „Diese Show ist eine pure Grenzerfahrung für die Kandidaten, was uns viel Spaß bereitet hat. Die Zuschauer können sich auf etwas gefasst machen: Das wird ein heftiges Psychospiel!“ Sascha Vollmer ergänzt: „Wir wussten selbst nicht, wem wir da noch vertrauen sollen! Macht euch auf krasse Überraschungen gefasst!“ Es gibt in der neuen Sat.1-Show nicht einen Moderator, sondern gleich zwei:vonpräsentieren „The Mole“. Dieund „The Voice Senior“ Coaches waren mit den Teilnehmern in Argentinien unterwegs und hatten eine aufregende Zeit, wie Alec Völkel verrät: „Diese Show ist eine pure Grenzerfahrung für die Kandidaten, was uns viel Spaß bereitet hat. Die Zuschauer können sich auf etwas gefasst machen: Das wird ein heftiges Psychospiel!“ Sascha Vollmer ergänzt: „Wir wussten selbst nicht, wem wir da noch vertrauen sollen! Macht euch auf krasse Überraschungen gefasst!“

Sascha Vollmer (l.) und Alec Völkel von The BossHoss moderieren „The Mole – Wem kannst Du trauen?“

Was heißt „The Mole“auf Deutsch?

Viele fragen sich, was es mit dem Titel der neuen Sat.1-Show auf sich hat. Das ist tatsächlich schnell erklärt: „The Mole“ ist Englisch und bedeutet „der Maulwurf“. Was natürlich Sinn macht, denn genau diesen müssen die restlichen Kandidaten entlarven.