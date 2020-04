Frisch ans Werk nach der Corona-Zwangspause: „The Masked Singer“ ist zurück. Noch sechs Masken laden die Zuschauer und das Rate-Team der ProSieben-Show ab 20:15 Uhr zum Rätseln ein: Welche Stars verbergen sich unter dem Drachen, dem Chamäleon, dem Faultier, dem Hasen, dem Roboter und dem Wuschel?

Moderator Matthias Opdenhövel wird am Dienstagabend wie gewohnt durch die Live-Show führen.

Los ging es natürlich mit einer Zusammenfassung der letzten Folgen, nachzulesen unter anderem hier.

Bülent Ceylan gibt Comeback als Engel

Die Jury, bestehend aus Ruth Moschner und Rea Garvey unterstützt als Gast diesmal Komiker Bülent Ceylan. Er war in der ersten Staffel der Show im Engelskostüm aufgetreten. In ebendiesem gab er gleich zu Beginn ein Comeback mit einer Metal-Version von Helene Fischers „Atemlos“.

Da wegen der momentanen Corona-Pandemie kein Publikum anwesend sein konnte, wurde der Applaus per Knopfdruck eingespielt. Auch Moderator, Jury und Kandidaten blieben während der Show sichtlich auf Abstand.

The Masked Singer: Roboter gegen Hase - wer fliegt raus?

Im ersten Duell trafen der niedliche Hase und der stimmgewaltige Roboter aufeinander. Doch wer steckt hinter dem silbernen Roboterkostüm? Die Jury tippte zögernd auf Helene Fischer, später auf Sängerin Blümchen. Schließlich gab der Roboter „Titanium“ von Sia und David Guetta zum Besten. „Das war so schön!“, schwärmte Ruth Moschner. Rea Garvey witterte eine Profi-Musikerin hinter der Maske.

Es folgte das Häschen mit dem Song „Big Spender“. Die Jury zeigte sich zunächst ratlos - wer steckt da nur unter der Maske? Rea Garvey zeigte seine Abneigung gegen den Hasen mit einem entsprechenden T-Shirt - zur (gespielten) Empörung der restlichen Jury-Mitglieder. Sein Tipp: Boxerin Regina Halmich soll im Kostüm stecken. Ruth Moschner tippte auf Martina Hill, Bülent Ceylan auf Franziska van Almsick.

Am Ende entschieden die Zuschauer, dass der Hase weiterkommen sollte und der Roboter einen zweiten Song bestreiten musste.

Drache gegen Wuschel - wer kommt weiter?

Der finstere Drache gegen den süßen Wuschel - zuerst war der Drache, gesanglich top, mit „Somewhere only we know“ dran. Ruth Moschner tippte auf Max Giesinger, die anderen widersprachen vehement.

Klein und weiß performte der Wuschel die Dancenummer „Maniac“. Auf Twitter kam das bei vielen, aber nicht bei allen gut an: „Kostüm ist toll, aber die Stimme ist wirklich nicht gut und ziemlich langweilig. Jeeeedes Mal dasselbe“, schrieb ein User. Bülent Ceylan tippte auf die Lochis, Ruth Moschner auf Joko Winterscheidt.

Das Publikum entschied knapp: Drache kam weiter, Wuschel musste nochmal ran.

Chamäleon gegen Faultier - wen mag das Publikum am liebsten?

Anschließend musste bei „The Masked Singer“ das schillernde Chamäleon mit dem Song „Azzurro“ gegen das plüschige Faultier antreten. Nach der italienischen Performance war die Jury ein wenig verwirrt. Rea Garvey vermutete einen jüngeren Mann im Kostüm - also nicht den 84-jährigen Dieter Hallervorden, wie Moschner und Ceylan steif und fest behaupteten. 2,4 Prozent des Publikums vermuteten gar TV-Koch Horst Lichter im Chamäleon-Kostüm.

„Fauli Faultier“ hatte danach seinen Auftritt mit einer sehr eigenwilligen Version von „Lemon Tree“ von Fools Garden. Die Jury rastete ein bisschen aus und tippte auf Dick Brave aka Sascha, Stefan Raab war ein weiterer Favorit.

Die Zuschauer hatten das letzte Wort, das Chamäleon musste nochmal ran, das Faultier ist sicher in der nächsten Folge dabei.

Die große Auflösung - wer steckt hinter dem Roboter?

Nachdem Roboter, Wuschel und das Chamäleon erneut einen Song vorgetragen hatten und die Jury nochmal wild mit Namen um sich warf, entschieden die Zuschauer, wer dieses Mal sein Gesicht zeigen musste: Der Roboter. Auf Twitter hatten viele auf das Chamäleon getippt, auch die Jury war sich sicher, dass das grüne Kriechtier rausfliegen würde.

Und wer war es nun? Unter dem silbrig glänzenden Kostüm steckte Moderatorin, Schauspielerin und Sängerin Caroline Beil.

Wuschel und das Chamäleon werden in der nächsten Folge nochmal auftreten.

„The Masked Singer“: Das geschah bisher in der ProSieben-Show

Für alle, die in der Pause etwas den Faden verloren haben: Folgendes muss man wissen, um mitraten zu können.

Vier Promis haben bereits ihre Masken abgelegt. Sängerin Stefanie Heinzmann (31, „My Man Is a Mean Man“) steckte im Kostüm einer Dalmatiner-Hündin, Model Franziska Knuppe (45) hatte als Fledermaus an dem Mummenschanz teilgenommen. Zuletzt flog Schauspielerin Rebecca Immanuel (49, „Edel&Starck“) raus, die als „Göttin“ ein schweres Funkelkleid über die Bühne geschleppt hatte. Alle drei wurden von den Zuschauern rausgewählt. Angelo Kelly (38), der als rappende Kakerlake angetreten war, zog dagegen freiwillig zurück. Der Grund: Corona. Dem Kelly-Family-Musiker wurde das Pendeln zwischen seinem Wohnort in Irland und der Show in Köln zu gefährlich.