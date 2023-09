Gute Nachrichten für Fans von „The Boys“ auf Amazon Prime Video: Nach einem Rekordstart der dritten Staffel gab es im Juni grünes Licht für Staffel 4. In der Serie geht es um eine Gruppe, die gegen böse Superhelden kämpft. Jetzt ist natürlich die Frage, wann wir mit der Fortsetzung rechnen dürfen.

Ist schon etwas zum Start bekannt? Worum geht es? Und wer spielt mit? Alle Infos rund um Start, Handlung, Trailer und Co. erfahrt ihr hier.

Wann erscheint Staffel 4 von „The Boys“ auf Prime Video?

Seit mehr als einem Jahr ist die dritte Staffel von „The Boys“ auf Prime Video verfügbar. Die Dreharbeiten für eine vierte Staffel wurden im April 2023 beendet. In einem Twitter-Post erklärte Showrunner Kripke, dass sich der Start aufgrund des Autorenstreiks nach hinten verschieben könnte. Die Dreharbeiten sind zwar beendet, doch die Post-Produktion kann aktuell nicht stattfinden.

Wie viele Folgen umfasst Staffel 4?

Alle bisherigen Staffeln von „The Boys“ umfassen acht Episoden. Noch wurde zwar keine offizielle Folgenanzahl kommuniziert, aber es ist durchaus wahrscheinlich, dass die Fortsetzung ebenfalls in acht Folgen erzählt wird.

Worum geht es in „The Boys“?

In der Serie „The Boys“ ist zu sehen, was passiert, wenn Superhelden ihre Superkräfte missbrauchen, anstatt sie für das Gute einzusetzen. Die titelgebende Gruppe um Billy Butcher nimmt die Sache selbst in die Hand. Sie wollen die korrupten Superhelden stoppen und nebenbei noch die Wahrheit über „The Seven“ und den Konzern „Vought“ offenlegen, der die Superhelden verwaltet und ihre schmutzigen Geheimnisse vertuscht.

Darum könnte es in Staffel 4 gehen

In Staffel 3 wurde Butcher aufgrund seiner Drogenexperimente nur noch eine begrenzte Lebenszeit prophezeit. Könnte es also sein, dass wir den Helden der Serie verlieren? Außerdem haben wir in der dritten Staffel gleich zwei Supes verloren, wobei der Abschied von Maeve unspektakulärer war als in den Comics. Anstatt zu sterben, verlor sie lediglich ihre Superkräfte und entschied sich für ein ruhiges Leben mit Elena.

Auch Black Noir haben wir verloren, der von Homelander umgebracht wurde. Doch Sowrunner Kripke verriet: „Das ist nicht das Letzte, was wir von Noir gesehen haben. Das ist nur das Letzte von ihm in dieser Version.“ Das hört sich doch ganz nach einem Wiedersehen an. Die Gruppe „The Seven“ wird die beiden gestorbenen Mitglieder natürlich ersetzen. Sister Sage und Firecracker scheinen die heißesten Anwärterinnen auf die Plätze zu sein.

Gibt es schon einen Trailer zur Fortsetzung?

Bislang gibt es noch keinen Trailer zur Staffel 4 von „The Boys“. Sobald es die ersten Einblicke in die Fortsetzung der Serie gibt, werden wir sie hier veröffentlichen.

Wer spielt in Staffel 4 von „The Boys“ mit?

Bislang hat Prime Video noch nicht alle Rollen und Schauspieler bekannt gegeben. Klar ist, dass es ein Wiedersehen mit einigen Darstellern geben wird, aber auch einige neue Gesichter zu sehen sein werden. Hier seht ihr eine Liste der bislang bestätigten Rollen und Schauspieler für Staffel 4:

Rolle – Schauspieler

Hughie – Jack Quaid

Mother’s Milk – Laz Alonso

Frenchie – Tomer Capon

Kimiko – Karen Fukuhare

Butcher – Karl Urban

Starlight – Erin Moriarty

Homelander – Antony Starr

Stormfront – Aya Cash

The Deep – Chace Crawford

Vic – Claudia Doumit

Soldier Boy – Jensen Ackles

Firecracker – Valorie Curry

Sister Sage – Susan Heyward

Hughies Mom – Rosemarie DeWitt

Hughies Dad – Simon Pegg

Ashley Barrett – Colbie Minifie

A-Train – Jessi T. Usher

Ryan – Cameron Crovetti

Queen Maeve – Dominique McElligott

„Gen V“: Mehr Stoff rund um die Superhelden

Das Universum rund um die Superhelden von „The Boys“ wächst aber nicht nur um eine vierte Staffel. Auf Prime Video ist aktuell auch eine animierte Serie unter dem Titel „The Boys Presents: Diabolical“ zu sehen. Und außerdem startet am 29. September 2023 das Spin-off „Gen V“ auf Prime Video. Darin spielen ebenfalls einige Schauspieler aus „The Boys“ eine große Rolle. Infos dazu findet ihr hier:

Darauf basiert „The Boys“

Die Serie „The Boys“ basiert auf der gleichnamigen Comicreihe von Garth Ennis und Darick Robertson. Es ist tatsächlich hilfreich, die Comics ebenfalls zu lesen, da sich Comic und Serie ergänzen.