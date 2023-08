„The Blacklist“ wurde rund zehn Jahre lang ausgestrahlt. Nun ging Netflix an den Start. Die Abenteuer rund um Reymond „Red“ Reddington konnten immer wieder mit jeder Menge Spannung überzeugen. Es wundert also nicht, dass die Frage nach einer weiteren Fortsetzung immer lauter wird. Die Krimiseriewurde rund zehn Jahre lang ausgestrahlt. Nun ging Staffel 10 aufan den Start. Die Abenteuer rund um Reymond „Red“ Reddington konnten immer wieder mit jeder Menge Spannung überzeugen. Es wundert also nicht, dass die Frage nach einer weiterenimmer lauter wird.

In diesem Artikel erfahrt ihr, ob „The Blacklist“ mit Staffel 11 weitergeht und wie eine mögliche Fortsetzung aussehen könnte.

Gibt es Staffel 11 von „The Blacklist“?

Für alle Fans gibt es traurige Nachrichten: Staffel 10 zeigte die letzten Folgen von „The Blacklist“. Dass die Serie nicht für eine elfte Staffel verlängert wird, ist schon länger klar. Somit konnten im großen Finale der zehnten Staffel zumindest noch alle offenen Fragen geklärt werden.

Wann startet Staffel 11 auf Netflix?

Es wird keine weitere Fortsetzung von „The Blacklist“ geben. Somit kann hier selbstverständlich auch kein Startdatum genannt werden. Sollte die Entscheidung geändert werden, erfahrt ihr es hier.

Spin-off oder Fortsetzung – Worum könnte es gehen?

Eine Fortsetzung von „The Blacklist“ ist ausgeschlossen. Das Serienfinale in der zehnten Staffel hat alle offenen Fragen beantwortet und bietet einen würdigen Abschluss der Krimiserie. Doch könnte es ein Spin-off geben? Sicher ist, dass Fans daran Interesse hätten. Möglichkeiten gibt es dafür auch mehrere: Man könnte in die Taskforce des FBI rund um Donald Ressler und Harold Cooper eintauchen. Aber auch die Lebensgeschichte von Raymond Reddington könnte in einem Prequel betrachtet werden. Zum aktuellen Zeitpunkt ist jedoch nichts bestätigt.

Die Besetzung von „The Blacklist“ im Überblick

Es wird keine elfte Staffel von „The Blacklist“ geben. Wer in einem möglichen Spin-off dabei sein könnte, ist völlig unklar und hängt von der jeweiligen Handlung ab. Auf der Besetzungsliste seht ihr die Schauspieler des zuletzt aktiven Hauptcasts der Krimiserie im Überblick:

Rolle – Darsteller