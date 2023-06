In Bad Homburg steigt aktuell das WTA-Turnier Bad Homburg Open. Zwischen 24. Juni und 1. Juli messen sich die besten Tennis-Spielerinnen der Welt und bieten einen kleinen Vorgeschmack auf das kurz darauf beginnende Angelique Kerber den Sieg holen konnte, werden die Bad Homburg Open erst zum dritten Mal ausgetragen und sind hochkarätig besetzt. Unter anderem die Weltranglistenerste Iga Swiatek tritt an. Zwischen 24. Juni und 1. Juli messen sich die besten Tennis-Spielerinnen der Welt und bieten einen kleinen Vorgeschmack auf das kurz darauf beginnende Grand-Slam-Turnier Wimbledon. Das Turnier ist auf der WTA 250 noch nicht lange im Programm. Nach der erstmaligen Austragung im Jahr 2021, alsden Sieg holen konnte, werden die Bad Homburg Open erst zum dritten Mal ausgetragen und sind hochkarätig besetzt. Unter anderem die Weltranglistenerstetritt an.

In diesem Artikel findet ihr alle Informationen rund um das WTA-Turnier in Bad Homburg und die Übertragung im TV und Stream.

Bad Homburg Open 2023: Gibt es eine Übertragung im Free-TV und Livestream?

Hier gibt es erfreuliche Nachrichten für alle Tennis-Fans. Das Rasenplatz-Turnier wird unter anderem live im Free-TV übertragen. Der Hessische Rundfunk (hr) überträgt die beiden letzten Turniertage. Außerdem zeigt Eurosport täglich mehrere Matches von den Bad Homburg Open. Zusätzlich wird es auch kostenlose Livestreams von den beiden Sendern geben.

Die TV-Zeiten bei den Bad Homburg Open im Überblick:

Eurosport: Tennis live im Free-TV und kostenlosem Stream

Sonntag, 25.06.23, ab 18 Uhr (1 Match)

Montag, 26.06. bis 29.06.23, ab 16:30 Uhr (jeweils zwei Matches pro Tag)

Freitag, 30.06.23, ab 18:45 Uhr (2. Halbfinale)

Samstag, 01.07.23, ab 21:15 Uhr (Finale im Re-Live)

Hessischer Rundfunk: Tennis live im Free-TV und kostenlosem Stream

Freitag, 30.06.23, ab 14:30 Uhr (1. Halbfinale), ab 18:30 Uhr (2. Halbfinale, nur im Stream)

Samstag, 01.07.23, ab 13:30 Uhr (Finale)

Spielplan beim WTA-Turnier in Bad Homburg am 27.06.2023

Der heutige Spielplan bei den Bad Homburg Open im Überblick:

Achtelfinale, 12:00 Uhr: Sara Errani - Warwara Gratschowa

Sara Errani - Warwara Gratschowa Achtelfinale, 13:15 Uhr: AlizéCornet - EmmaNavarro

AlizéCornet - EmmaNavarro Achtelfinale, 16:00 Uhr: Linda Nosková - Ljudmila Samsonowa

Linda Nosková - Ljudmila Samsonowa Achtelfinale, 18:00 Uhr: Bianca Andreescu - Rebeka Masarova

Alle deutschen Spielerinnen scheiden in Runde 1 aus

Obwohl die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria in Bad Homburg mit einem starken ersten Satz begann, konnte sie sich letztlich nicht gegen die polnische Weltranglisten-Erste Iga Swiatek durchsetzen. Eine Woche vor dem Beginn von Wimbledon musste die 35-Jährige am Montag (26.06.2023) eine Niederlage (7:5, 2:6, 0:6) gegen die French-Open-Siegerin hinnehmen.

Mit den Niederlagen von Lena Papadakis und Anna-Lena Friedsam sind alle deutschen Spielerinnen nach der ersten Runde bereits ausgeschieden.

Die deutsche Tennis-Spielerin Tatjana Maria musste sich in ihrem ersten Match bei den Bad Homburg Open der Weltranglistenersten Iga Swiatek nach drei Sätzen letztlich geschlagen geben.

© Foto: Tim Goode/dpa

Tennis in Berlin 2023: Der Zeitplan des Turniers

Das WTA-Turnier in Bad Homburg begann am Samstag, 24. Juni 2023, mit der Qualifikationsrunde. Das große Finale steigt am Sonntag, 1. Juli 2023.

WTA-Turnier Bad Homburg Open, Qualifikationsrunde

24. Juni: Frauen-Qualifikationsrunde

WTA-Turnier Bad Homburg Open, Sechzehntelfinale

25. und 26. Juni: Frauen-Sechzehntelfinale

WTA-Turnier in Berlin, Achtelfinale

27. und 28. Juni: Frauen-Achtelfinale

WTA-Turnier in Berlin, Viertelfinale

29. Juni: Frauen-Viertelfinale

WTA-Turnier in Berlin, Halbfinale

30. Juni: Frauen-Halbfinale

WTA-Turnier in Berlin, Finale

1. Juli: Frauen-Finale

Preisgeld und Ranglistenpunkte im Einzel beim WTA-Turnier in Bad Homburg 2023

Wer das Turnier gewinnt, darf sich natürlich über ein schönes Preisgeld sowie WTA-Ranglistenpunkte freuen. Insgesamt wird bei diesem Turnier ein Preisgeld von 251.750 Euro ausgeschüttet. Doch auch diejenigen Spieler, die etwas früher ausscheiden, dürfen noch lukrative Summen mit nach Hause nehmen:

Sechzehntelfinale: 2.397 Euro (1 Ranglistenpunkt)

Achtelfinale: 3.352 Euro (30 Ranglistenpunkte)

Viertelfinale: 5.486 Euro (60 Ranglistenpunkte)

Halbfinale: 9.639 Euro (110 Ranglistenpunkte)

Finalist: 17.293 Euro (180 Ranglistenpunkte)

Sieger: 29.284 Euro (250 Ranglistenpunkte)

