Zwischen 29. Juli und 5. August 2023 findet das ATP Kitzbühel statt. Das Tennis-Turnier bietet für die Top-Spieler eine letzte Gelegenheit, ein bedeutendes und traditionsreiches Sandplatz-Tennisturnier in Österreich zu gewinnen, bevor der Tenniszirkus endgültig in die USA umzieht, wo in den kommenden Wochen wichtige Hartplatz-Events stattfinden werden. Auch Spieler wie Yannick Hanfmann und Daniel Altmeier sind beim Turnier, das mit 562.815 € dotiert ist, vertreten.

Zeitplan, Spielplan und TV-Übertragung – Alle Informationen zum Tennis-Turnier in Kitzbühel im Überblick.

Generali Open 2023: Der Zeitplan des ATP-Turniers in Kitzbühel

Die Generali Open starteten mit dem Hauptfeld am 29. Juli 2023. Das Finale wird am 5. August ausgetragen. Die Matches finden allesamt im Kitzbüheler Tennisstadion am Kapserfeld statt.

Der Zeitplan des Tennis-Turniers Hamburg Open 2023 im Überblick:

Generali Open Runde der letzten 64

29. - 30. Juli

Generali Open Runde der letzten 32

31. Juli - 1. August

Generali Open Achtelfinale

2. August

Generali Open Viertelfinale

3. August

Generali Open Halbfinale

4. August

Generali Open Finale

5. August

Wer holt sich bei den Generali Open 2023 den Sieg?

© Foto: Frank Molter/dpa

Spielplan heute: Die Generali Open 2023 am 01.08.2023

Welche Matches mit deutscher Beteiligung am heutigen Dienstag stattfinden, erfahrt ihr hier:

Herren-Einzel:

Sechzehntelfinale, 11:00 Uhr: Marc-Andrea Huesler - Daniel Altmaier

Generali Open in Kitzbühel 2023: TV-Übertragung und Livestream des Tennis-Turniers

Viele Tennis-Fans fragen sich, wo die Generali Open live im Free-TV und Stream übertragen werden. Hier gibt es tolle Neuigkeiten für alle Tennis-Liebhaber. Das ATP-Turnier in Kitzbühel 2023 wird live im Fernsehen bei Servus TV und im Stream auf Servus TV On übertragen.

Der Zeitplan für die Übertragung bei Servus TV sieht von Montag bis Donnerstag wie folgt aus: Live im TV von 11:00 Uhr bis 18:00 Uhr, danach wird die Übertragung ab 18:00 Uhr im Stream fortgesetzt. Am Dienstag wird die Nightsession ab 19:35 Uhr auch live im TV bei ServusTV gezeigt. Die Übertragung am Halbfinaltag (Freitag) beginnt um 12:55 Uhr. Am Samstag zum Finale startet die Live-Berichterstattung bereits um 12:45 Uhr, also 15 Minuten vor Beginn des Einzel-Endspiels.

Zusätzlich wird die ATP Kitzbühel 2023 auch auf dem Tennis-Streamingdienst TennisTV übertragen, wobei hierfür ein kostenpflichtiges Abonnement erforderlich ist.

Die TV-Zeiten bei den Generali Open 2023 in Kitzbühel im Überblick: