Vier Paare wagen den ultimativen Treuetest vor laufenden Kameras. Bei „Temptation Island“ 2022 stellen sich risikobereite Kandidatinnen und Kandidaten auf RTL Plus dem Beziehungsexperiment. Für die acht Teilnehmer geht es darum, sich nicht verführen zu lassen und dem Partner die Liebe zu beweisen. Doch die Singles, mit denen die Männer und Frauen – getrennt voneinander – in einer Villa leben, setzen auch in Staffel 4 alles daran, es den Paaren so schwer wie möglich zu machen. Wer kann widerstehen? Wer kann verzeihen?

Welche Paare sind bei „Temptation Island“ 2022 dabei? Wir stellen euch die Kandidaten von Staffel 4 im Überblick vor.

„Temptation Island“ 2022: Das sind die Kandidaten

An Staffel 4 von „Temptation Island“ nehmen acht Kandidaten teil, die jeweils getrennt von ihren Partnern in eine Luxusvilla einziehen. Die Frauen kommen in eine Villa, die Männer in eine andere. Während dieser räumlichen Trennung wird ihre Liebe und Treue durch flirtwillige Singles auf die Probe gestellt. Diese Paare stellen sich der Herausforderung:

Elli und Credo

Gloria und Nikola (Niko)

Jessi und Abdu

Michelle und Marc-Robin

„Temptation Island“ 2022: Die Paare von Staffel 4

Acht Teilnehmer, in deren Beziehungen es aus unterschiedlichen Gründen kriselt, wollen ihre Liebe testen. Die risikobereiten Vergebenen sehen dem Beziehungsexperiment „Temptation Island“ 2022 locker entgegen. Die Kandidaten sind überzeugt, dass ihre Beziehung nicht unter den Versuchungen durch die flirtwilligen Singles leiden wird. Wir stellen euch die vier Paare einzeln vor:

Elli und Credo

25 Jahre alt und nehmen an „Temptation Island“ teil, weil Credo sich sicher sein will, dass seine Partnerin nicht zurück in ihr Leben als Escort-Girl möchte. In der Show will er ihre Treue testen. Elli wiederum will ihm zeigen, dass das nicht nötig ist, möchte aber gleichzeitig sehen, wie er sich beim Feiern verhält. Denn dabei übertreibt er das ein oder andere Mal. Die beiden haben sich auf einer Party in ihrem Wohnort Dresden kennengelernt, dort leben sie allerdings noch nicht zusammen. Elli und Credo sind beideund nehmen an „Temptation Island“ teil, weil Credo sich sicher sein will, dass seine Partnerin nicht zurück in ihr Leben als Escort-Girl möchte. In der Show will er ihre Treue testen. Elli wiederum will ihm zeigen, dass das nicht nötig ist, möchte aber gleichzeitig sehen, wie er sich beim Feiern verhält. Denn dabei übertreibt er das ein oder andere Mal. Die beiden haben sich auf einer Party in ihremkennengelernt, dort leben sie allerdings noch nicht zusammen.

Was lieben die beiden aneinander? Elli schätzt Credo für seine liebevolle, unternehmungslustige Art und Spontanität. Sie kann es aber nicht leiden, dass er zu lange schläft und ihr Dinge verbietet. Er wiederum ist der Meinung, dass beide sich perfekt ergänzen, hat aber Sorge, dass Elli wieder in der Escort-Branche arbeiten könnte. Für sie wäre es zu viel, wenn ihr Freund an einer der Verführerinnen richtigen Gefallen finden könnte.

Elli und Credo nehmen teil an „Temptation Island“ 2022.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Gloria und Nikola (Niko)

Niko genannt wird, ein Paar. Kennengelernt haben sich die beiden in Kroatien, wo Niko arbeitete. Gloria lud ihn zu sich nach Deutschland ein und bot ihm an, ihn bei seiner Modelkarriere dort zu unterstützen. Bereits nach einem Jahr heirateten die beiden, auch weil es wegen der Aufenthaltsgenehmigung des gebürtigen Serben schnell gehen musste. Sei 2019 sind die 28-jährige Gloria und der drei Jahre jüngere Nikola , dergenannt wird, ein Paar. Kennengelernt haben sich die beiden in Kroatien, wo Niko arbeitete. Gloria lud ihn zu sich nach Deutschland ein und bot ihm an, ihn bei seiner Modelkarriere dort zu unterstützen. Bereits nach einem Jahr heirateten die beiden, auch weil es wegen der Aufenthaltsgenehmigung des gebürtigen Serben schnell gehen musste.

Zwar haben sich die beiden mit dem Ja-Wort die ewige Treue geschworen, doch vollstes Vertrauen ist zwischen ihnen nicht da. Deshalb soll „Temptations Island“ 2022 Klarheit bringen und den ultimativen Test darstellen. Was Niko seiner Frau dabei häufig sagt, ist heftig: „Ich bin nur mit dir zusammen, weil ich keine andere Möglichkeit habe.“ Aus diesem Grund befürchtete Gloria, dass er sie betrügen wird, auch wenn sie weiß, dass er sie liebt. Niko habe noch nie so viel für eine Frau empfunden und möchte unter Beweis stellen, dass sie ihm vertrauen kann. Der Haken: Gloria hat bisher alle ihrer Ex-Partner aus Rache betrogen.

Gloria und Nikola sind Kandidaten bei „Temptation Island“ 2022.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Jessi und Abdu

Kein anderes Paar bei „Temptation Island“ 2022 kennt sich so lange wie Jessi und Abdu . Den ersten Kontakt hatten die zwei in der Grundschule, in der Jugend hat Jessi Abdu einen Korb gegeben, doch später fanden sie zueinander und sind seit Oktober 2019 ein Paar. Abdu ist 22 Jahre alt, seine Freundin ein Jahr jünger. Die beiden leben gemeinsam in einer Wohnung und haben schon Pläne für die Zukunft geschmiedet.

Doch warum nehmen sie an der Show teil? Abdu hat die Treue von seiner Freundin schon öfters missbraucht. Den ultimativen Test machen sie deshalb bei „Temptation Island“, denn in der Vergangenheit hat er sie nach einem Streit schon häufiger angelogen oder anderen Frauen geschrieben. Jessi macht das wiederum eifersüchtig – doch nicht so sehr wie ihn. Beide sind unsicher, ob ihre Beziehung dem Experiment stand hält. „Entweder wir kommen stärker denn je wieder raus oder wir sind wieder Singles“, sagen sie sich.

Jessi und Abdu gehören zu den Paaren bei „Temptation Island“ 2022.

© Foto: RTL / Frank J. Fastner

Michelle und Marc-Robin

So lange wie Michelle und Marc-Robin ist kein anderes Paar bei „Temptation Island“ 2022 zusammen. Der 26-Jährige und die 23-Jährige sind seit sieben Jahren liiert, nachdem sie sich über Instagram kennengelernt haben. Jedoch könnte man sie als On-Off-Pärchen bezeichnen, da sie schon dreimal getrennt waren, weil beide sehr stur sind und wegen Kleinigkeiten in Streit geraten. Marc-Robin kam aber immer zu Michelle zurück.

Dem ultimativen Beziehungsexperiment stellen sie sich, weil Michelle wissen will, ob ihr Freund allen Versuchungen widerstehen kann. „Ich weiß halt auch nicht, wie er ist, wenn er betrunken ist“, sagt sie. Marc-Robin nimmt seiner Freundin zuliebe an der Show teil und sorgt sich, dass sie für einen anderen Gefühle entwickeln könnte. Michelle schaut ab und an auf das Handy ihres Partners, seit der in einer Trennungsphase Kontakt zu seiner Ex hatte. An seiner Michelle liebt Marc-Robin ihr ganzes Wesen und ihren Charakter, ihr Lachen und ihren Humor. Er mag es aber nicht, wenn sie stur und zickig ist. Michelle liebt ihn wiederum für sein Durchhaltevermögen und Verantwortungsbewusstsein, kritisiert aber, „dass er immer so schnell an die Decke geht“.