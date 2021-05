Am Sonntag, 09.05.2021, läuft der „Tatort: Verschwörung“ um 20:15 Uhr im Ersten.

Die Kritik zum Krimi mit den Kommisaren Moritz Eisner und Bibi Fellner aus Wien.

Besetzung, Handlung, Sendetermine und Mediathek im Überblick.

Am Sonntag ermitteln die Kommissare aus Wien. Dabei wartet auf die ARD-Zuschauer in „Tatort: Verschwörung“ ein neuer spannender Fall, in dem ein hoher Ministerialbeamter beim Joggen einen tödlichen Herzinfarkt erleidet und das Ermittlerduo in einem schweißtreibenden Wiener Sommer unbarmherzig nachforscht. Die Mächtigen und Reichen setzen im ARD-Krimi am Sonntag alle Hebel in Bewegung, um etwas zu vertuschen – aber was genau?

Alle Infos zum Tatort aus Wien erfahrt ihr hier.

„Tatort: Verschwörung“ Handlung: Darum geht es am Sonntag

Er war erfolgreich, wohlhabend und vor allem außerordentlich fit – trotzdem erleidet der Ministerialbeamte Willi Wagner beim Marathon-Training im Wald einen tödlichen Herzinfarkt und wird dabei auch noch von schrecklichen Halluzinationen heimgesucht. Im Blut des Politikers finden sich Spuren des Aufputschmittels Ephedrin, was Moritz Eisner und Bibi Fellner stutzig macht. Hat sich der ehrgeizige Amateursportler Wagner heimlich gedopt oder wurde ihm der in hoher Dosis lebensgefährliche Stoff verabreicht, was Mord bedeuten würde? Moritz Eisner, der bald einen befristeten Job bei Europol in Den Haag antreten soll, und Bibi Fellner hören sich bei Wagners Witwe Elisabeth (Lili Epply), seinem Sportarzt und seinem Freund und Nachbarn Dr. Leytner um. Der Chef des einflussreichen und etwas obskuren „Vereins für sichere Zukunft“, den Matthias Franz Stein mit Schnurrbärtchen und geschniegelter Frisur wie einen leicht größenwahnsinnigen Offizier des alten Kaiserreichs spielt, weiß alles über die beiden Kommissare und lässt sie an seiner undurchdringlichen Arroganz gnadenlos ablaufen. Doch offenbar haben die Spürnasen mit ihren Nachforschungen in ein Wespennest gestochen, denn Moritz Eisner erfährt von seinem Vorgesetzten, dass er nun doch nicht nach Den Haag darf und überdies vorübergehend freigestellt ist. Völlig klar, dass er auf eigene Faust weiterermittelt, während Bibi Fellner einen neuen Kollegen zur Seite gestellt bekommt, der sich schon bald als ihr Aufpasser entpuppt.

Einer "Verschwörung" ist das Erfolgsduo Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) diesmal auf der Spur, wenn es den Tod eines hohen Beamten des Innenministeriums aufzuklären gilt.

© Foto: ARD Degeto/ORF

Wien-„Tatort“ mit Eisner und Fellner am 09.05.2021

Die dunklen Ecken von Wien haben die beiden schon zur Genüge ausgeleuchtet: Die Bundespolizisten Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) kennen sich aus in den gefährlichen Spelunken, schmierigen Animierbars, trostlosen Spielhallen oder auch in der deprimierenden Obdachlosenszene der österreichischen Hauptstadt. Die schöne Seite und die vielen Postkartenmotive der weltweit beliebten Touristenmetropole sind dagegen zumindest in jüngerer Zeit arg kurz gekommen. Nicht so im neuen „Tatort“ mit Eisner und Fellner, der Wien in all seiner Pracht zeigt und sich vornehmlich in noblen Villen, luxuriösen Konferenzräumen und edlen Restaurants abspielt. Doch auch oder gerade in einem solchen Ambiente herrscht die dunkle Seite der menschlichen Natur, regieren Gier, Neid und Korruption, wie die beiden Kommissare im sehenswerten Krimi „Tatort: Verschwörung“ feststellen müssen.

„Tatort“ Kritik: Wie ist die Bewertung von „Verschwörung“?

Der neue „Tatort“ aus Österreich punktet nicht mit Action, sondern entfaltet nach und nach ein psychologisch hochinteressantes Verwirrspiel mit tollen Darstellern und einem überraschenden Schluss. Das Ganze ist ziemlich spannend, sehr atmosphärisch und mit einem guten Schuss Schmäh inszeniert: Der neue „Tatort“ aus Wien ist ein Hingucker und überzeugt mit amüsanten Details wie dem vom „Übersiedlungskarton“, wie in Österreich ein schnöder Umzugskarton genannt wird. Das alles bringt dem Wiener „Tatort“ drei von vier Pistolen ein. Einschalten lohnt sich also am Sonntagabend.

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Wien auf einen Blick:

Sonntag, 09.05.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 09.05.2021 um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 11.05.2021 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung sechs Monate lang als Stream verfügbar.

„Tatort“ Wien Darsteller: Die Besetzung am 09.05.2021

Wer die Schauspieler im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Moritz Eisner – Harald Krassnitzer

Bibi Fellner – Adele Neuhauser

Ernst Rauter – Hubert Kramar

Meret Schande – Christina Scherrer

Werner Kreindl – Günter Franzmeier

Dr. Leytner – Matthias Franz Stein

Elisabeth Wagner – Lili Epply

Franz Brunner – Michael Dangl

Gärtner Rudi – Serge Falck

Agathe – Katharina Stemberger

Dr. Rädler – Fabian Schiffkorn

Otto Dorfmeister – Rainer Doppler

Tierärztin – Miriam Hie

Dr. Willi Wagner – Stefan Fent

Behördenbetreuerin – Maria Fliri

Kriminalbeamter – Erol Nowak

Clemens – Nils Arztmann

Sekretärin – Marie Noel