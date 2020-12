Am Samstag, 26.12.2020, läuft der neue „Tatort: Unter Wölfen“ im Ersten.

Die Handlung und Besetzung um Ulrike Folkerts und Lisa Bitter im Überblick.

Lohnt sich das Einschalten? Die Kritik zum neuen Krimi aus Ludwigshafen.

Frauenpower im „Tatort“ am Samstag: Das Ermittlerinnen-Duo aus Ludwigshafen ist an der Reihe. Lena Odenthal und Johanna Stern versuchen einen Mordfall im Milieu der Clubs und Türsteher aufzuklären.

„Tatort: Unter Wölfen“ aus Ludwigshafen: Darum geht es am 26.12.2020

In ihrem 72. Fall bekommt es Lena Odenthal mit einem Verbrechen im Türstehermilieu zu tun: Nachdem die Leiche eines ermordeten Clubbesitzers gefunden wurde, ermitteln die Kommissarin und ihre Kollegin Johanna Stern (Lisa Bitter) bei zwielichtigen privaten Sicherheitsdiensten, deren muskelbepackte Angestellten dafür sorgen, dass keine ungebetenen Gäste in die Clubs kommen und nebenher beim Drogenhandel mitmischen.

„Tatort: Unter Wölfen“ mit Ulrike Folkerts, Lisa Bitter und Thure Riefenstein

Der Konkurrenzkampf im Sicherheits-Gewerbe ist groß, und so stellt sich schon bald die Frage: Wurde der Clubbesitzer getötet, weil er den Vertrag mit der Securityfirma von Gerhard Arentzen (Thure Riefenstein) gekündigt hatte? Während die Kommissarinnen im Nebel stochern, übt der rheinland-pfälzische Innenminister erheblichen Druck auf die Ermittlungen aus: Der Politiker will kurz vor der Landtagswahl eine öffentliche Diskussion über Kriminalität und Personalknappheit bei der Polizei unbedingt vermeiden. Doch nicht nur das: Wie sich herausstellt, arbeiten der Minister und Securitychef Arentzen eng zusammen, denn der Staat braucht beim Thema Sicherheit immer mehr private Unterstützung.

Im neuen Tatort gehen Lena Odenthal (Ulrike Folkers) und Johanna Stern (Lisa Bitter) einem Mord im Türstehermilieu auf den Grund.

© Foto: SWR/Jacqueline Krause-Burber

„Tatort“ Kritik: Lohnt sich das Einschalten am Samstag?

Der Samstags-„Tatort: Unter Wölfen“ nimmt die Zuschauer mit auf eine klassische Krimi-Reise durch zwielichtige Schauplätze im pfälzischen Ludwigshafen. Ulrike Folkerts ermittelt wie seit dem TV-Debüt von Kommissarin Odenthal Ende der Achtziger mit Sonnenbrille und Lederjacke und auch sonst setzt „Unter Wölfen“ auf altbekannte „Tatort“-Schemata.

Der bräsige Film von Regisseur Thomas Bohn, der auch das Drehbuch geschrieben hat, wirkt stellenweise wie ein routinemäßiger „Tatort“ von vorgestern. Um den abgesackten Adrenalinspiegel des Zuschauers doch noch etwas in Schwung zu bringen, bedient sich Bohn gegen Ende dann der beiden billigsten Tricks, mit denen im Krimi künstlich Spannung und Emotion erzeugt werden können: Er lässt Finsterlinge samt Kampfhund ein Kind entführen und ein Tier töten.Kurzum: Der neue Fall von Kommissarin Lena Odenthal ist leider ein Reinfall. Daher bekommt er nur zwei von vier Pistolen: Eher was für echte Fans!

„Tatort: Unter Wölfen“: Sendetermine und Mediathek

Die Erstausstrahlung des neuen Ludwigshafen-Krimis läuft ausnahmsweise nicht auf dem gewohnten Sendeplatz, sondern am Samstag statt Sonntag. „Tatort: Unter Wölfen“ wird aber wieder mehrmals wiederholt.

Die Sendetermine:

Samstag, 26.12.2020 um 20:15 Uhr im Ersten

Samstag, 26.12.2020 um 21:40 Uhr auf ONE

Sonntag, 27.12.2020 um 01:05 Uhr im Ersten

Sonntag, 27.12.2020 um 02:10 Uhr auf ONE

Livestream verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung 6 Monate lang als Stream verfügbar. In der ARD Mediathek könnt ihr den Ludwigshafen-“Tatort“ imverfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung 6 Monate lang alsverfügbar.

Wer nach dem „Tatort“ am Samstagabend im Krimi-Fieber ist, sollte sich am Sonntagabend den neuen „Polizeiruf“ ansehen. Alle Infos zur Handlung, der Besetzung und den Sendezeiten von „Polizeiruf 110: Der Verurteilte“ findet ihr in diesem Artikel.

„Tatort“ Besetzung: Die Schauspieler im Ludwigshafen-Krimi

Neben den bekannten Gesichtern im „Tatort“ aus Ludwigshafen sind in „Unter Wölfen“ einige weitere Schauspieler dabei. Die Besetzung auf einen Blick:

Lena Odenthal – Ulrike Folkerts

Johanna Stern – Lisa Bitter

Peter Becker – Peter Espeloer

Edith Keller – Annalena Schmidt

Oberstaatsanwalt Marquardt – Max Tidof

Dr. Özcan – Kailas Mahadevan

Gerhard Arentzen – Thure Riefenstein

Daphne Kerala – Annika Blendl

Tanja Kerala – Lucy Loona

Dr. Theodor Lenglich – Nils Düwell