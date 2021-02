Der „Tatort: Rettung so nah“ läuft am 07.02.2021 im Ersten.

Die Bewertung zum Krimi aus Dresden.

Sendetermine, Mediathek und Darsteller im Überblick.

Rettungssanitäter haben es zunehmend schwer: Genauso wie Feuerwehrleute oder Streifenpolizisten berichten viele von ihnen, bei Einsätzen von üblen Zeitgenossen beleidigt, bespuckt oder sogar körperlich attackiert zu werden. Es ist kaum zu glauben: Menschen, die anderen in einer Notsituation helfen, werden das Opfer von sinnlosem Hass und purer Gewalt.

„Tatort“ am Sonntag: Darum geht es

Auch die Mitglieder einer Rettungswache im neuen „Tatort“ aus Dresden haben schon so ihre Erfahrungen damit gemacht. Kein Wunder also, dass viele im Sonntagskrimi glauben, ihr Kollege Tarik Wasir sei einem solchen Angriff zum Opfer gefallen – der aus Syrien stammende junge Sanitäter wurde in seinem geparkten Rettungswagen am Elbufer mit einer Plastiktüte erstickt, während sich seine Kollegin Greta Blaschke (Luise Aschenbrenner) um eine verletzte Obdachlose gekümmert hat.

Die Kommissarinnen Karin Gorniak (Karin Hanczewski) und Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) hören sich auf der Wache um und werden mit dem Frust der Rettungskräfte konfrontiert, die es allzu oft mit nackter Gewalt zu tun bekommen. Das Entsetzen über Tarik Wasirs Ermordung ist jedoch nicht bei allen Kollegen groß, was den Ermittlerinnen nicht verborgen bleibt.

Greta Blaschke (Luise Aschenbrenner) versucht ihren Kollegen Tarek Wasir (Zejhun Demirov) zu retten, der mit einer Plastiktüte im Rettungswagen erstickt wurde.

© Foto: MDR/MadeFor/Daniela Incoronato

Doch nicht nur auf der Rettungswache ist die Stimmung merklich angespannt, auch im Kommissariat wabert dicke Luft durch die Räume: Weil Leonie Winkler ihre bei einem Messerangriff verletzte Kollegin Gorniak kein einziges Mal im Krankenhaus besucht hat, ist diese sauer – und macht daraus nach ihrer Rückkehr an den Arbeitsplatz auch keinen Hehl. Um dem komplizierten Fall gerecht zu werden, müssen sich die beiden Frauen aber zusammenraufen, und so gehen sie zunächst einmal einer verheißungsvollen Spur nach: Sie nehmen einen früheren Bundeswehrsoldaten ins Visier, der nach einem Kampfeinsatz in Afghanistan verhaltensauffällig wurde und schon mal in der Rettungswache randaliert hat. Von der Witwe des toten Sanitäters erfahren sie außerdem, dass Tarik Wasir in den Wochen vor seiner Ermordung vor irgendetwas große Angst hatte.

„Tatort: Rettung so nah“ mit Luise Aschenbrenner und Golo Euler

Parallel zu den Ermittlungen wird in dem Film von Regisseurin Isabel Braak gezeigt, wie die von der Tat traumatisierte junge Kollegin Tarik Wasirs mit der belastenden Situation umgeht. Greta ist wegen der Doppelbelastung als Rettungskraft und allein erziehende Mutter schon lange gestresst und verspricht sich ein bisschen Ablenkung von einem abendlichen Date mit einer Zufallsbekanntschaft vom Kindergarten ihrer Tochter. Doch das Treffen mit Jens Schlüter (Golo Euler) gestaltet sich anders, als Greta sich das vorgestellt hat – noch ahnt sie nicht, dass dieser Mann sie mit einer schlimmen Erfahrung aus ihrer Vergangenheit konfrontieren wird. Als ein weiterer tödlicher Anschlag auf einen Rettungswagen der gleichen Einsatzstelle verübt wird, wissen die Kommissarinnen in dem spannenden „Tatort“ aus Dresden, dass sie sich sputen müssen, um noch mehr Unheil zu verhindern.

„Tatort“ Kritik: Wie ist die Bewertung von „Rettung so nah“?

Der neue „Tatort“ aus Dresden ist ein sehenswerter Krimi, der das drängende Problem von der Not der Notfallsanitäter geschickt mit einem packenden Plot verknüpft. Der Film ist wendungsreich und spannend – das bringt ihm drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Rettung so nah“: Sendetermine und ARD Mediathek

Die Erstausstrahlung des neuen Krimis mit Gorniak und Winkler aus Dresden läuft zur gewohnten Sendezeit. Alle Sendetermine des Krimis auf einen Blick:

Sonntag, 07.02.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 07.02.2021 um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 09.02.2021 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek könnt ihr den Dresden-„Tatort“ im Livestream verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung sechs Monate lang als Stream verfügbar.

„Tatort“ Besetzung: Die Darsteller in Dresden

Neben den Kommissaren gibt es im neuen Dresden-Krimi einige Rollen. Wer die Schauspieler im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Karin Gorniak – Karin Hanczewski

Leonie Winkler – Cornelia Gröschel

Peter Michael Schnabel – Martin Brambach

Greta Blaschke – Luise Aschenbrenner

Jens Schlüter – Golo Euler

Johanna Schlüter – Annika Blendl

Peter Fritsche – Torsten Ranft

Hagen Rigmers – Matthias Kelle

Elena Jancowicz – Mieke Schymura

Anna Bode – Susanne Bredehöft

Salima Wasir – Sabrina Amali

Tarik Wasir – Zejhun Demirov

Emily Blaschke – Maxi Nike Hutzel

Arnold Liebig – Jochen Strodthoff