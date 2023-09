Der Sonntagskrimi im Ersten ist für viele TV-Zuschauer ein Pflichttermin. Etwa zweimal im Jahr geht es im „Tatort“ dann in die Pfalz. Dort ermitteln seit 2014 die Kommissarinnen Lena Odenthal und Johanna Stern gemeinsam in Ludwigshafen am Rhein.

Wer sind die Darsteller? Wie viele Folgen gibt es mit ihnen? Welcher ist der neueste Krimi? Wir haben das Team aus Ludwigshafen genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos zu Odenthal und Stern findet ihr hier im Überblick.

Das sind die Darsteller aus dem Ludwigshafener „Tatort“

Lena Odenthal ist die dienstälteste Ermittlerin der Krimi-Reihe. 1989 löste sie ihren ersten Fall. Von 1996 bis Anfang 2018 ermittelte sie an der Seite von Mario Kopper. Seit 2014 bildet sie ein Team mit Johanna Stern.

Ulrike Folkerts spielt Lena Odenthal

Ulrike Folkerts studierte bis 1986 Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater Hannover. Danach folgten zunächst Theater-Engagements. 1987 gab sie ihr Kino-Debüt im Film „Das Mädchen mit den Feuerzeugen“. Seit 1989 ist Folkters als „Tatort“-Kommissarin zu sehen und spielte bis heute in zahlreichen Fernsehproduktionen mit.

Folkerts ist lesbisch und ist mit Künstlerin Katharina Schnitzler zusammen.

Lisa Bitter spielt Johanna Stern

Lisa Bitter studierte an der Hochschule für Musik und Theater „Felix Mendelssohn Bartholdy“ in Leipzig und schloss ihr Schauspielstudium 2009 ab. Danach war Bitter hauptsächlich am Theater, bis sie 2009 ihr Fernsehdebüt in der Serie „Laible und Frisch“ gab. Seither war sie in zahlreichen Kino- und TV-Produktionen zu sehen. Seit 2014 ist sie zudem „Tatort“-Kommissarin.

Die Schauspielerin lebt in München. Ob sie aktuell noch mit ihrem Partner zusammen ist, ist nicht bekannt.

Weitere Darsteller im Ludwigshafen-„Tatort“

Andreas Hoppe spielte Mario Kopper (Kommissar – 1996-2018)

Peter Espeloer spielt Peter Becker (Kriminaltechniker – seit 1998)

Annalena Schmidt spielt Edith Keller (Sekretärin – seit 1998)

Kailas Mahadevan spielt Hakan Özcan (Rechtsmediziner – seit 2015)

„Tatort“ Ludwigshafen: Alle Folgen mit Odenthal und Stern im Überblick

Als dienstälteste Kommissarin hat Lena Odenthal seit 1989 ganze 78 Fälle gelöst. In neun ermittelte sie alleine, in 19 davon war Johanna Stern an ihrer Seite. Die restlichen Fälle ermittelte sie gemeinsam mit Mario Kopper.

Alle Fälle aus Ludwigshafen seht ihr hier in der Folgen-Liste:

1 „Die Neue“ – 29. Oktober 1989 (Odenthal)

2 „Rendezvous“ – 4. Juni 1990 (Odenthal)

3 „Tod im Häcksler“ – 13. Oktober 1991 (Odenthal)

4 „Falsche Liebe“ – 20. Dezember 1992 (Odenthal)

5 „Die Zärtlichkeit des Monsters“ – 31. Oktober 1993 (Odenthal)

6 „Der schwarze Engel“ – 13. November 1994 (Odenthal)

7 „Die Kampagne“ – 5. März 1995 (Odenthal)

8 „Schneefieber“ – 18. Februar 1996 (Odenthal)

9 „Schlaflose Nächte“ – 8. September 1996 (Odenthal)

10 „Der kalte Tod“ – 6. Oktober 1996 (Odenthal und Kopper)

11 „Tod im All“ – 12. Januar 1997 (Odenthal und Kopper)

12 „Nahkampf“ – 19. Oktober 1997 (Odenthal und Kopper)

13 „Jagdfieber“ – 29. März 1998 (Odenthal und Kopper)

14 „Engelchen flieg“ – 1. November 1998 (Odenthal und Kopper)

15 „Mordfieber“ – 5. April 1999 (Odenthal und Kopper)

16 „Kriegsspuren“ – 10. Oktober 1999 (Odenthal und Kopper)

17 „Offene Rechnung“ – 19. Dezember 1999 (Odenthal und Kopper)

18 „Kalte Herzen“ – 2. April 2000 (Odenthal und Kopper)

19 „Der schwarze Ritter“ – 21. Mai 2000 (Odenthal und Kopper)

20 „Die kleine Zeugin“ – 27. August 2000 (Odenthal und Kopper)

21 „Der Präsident“ – 22. April 2001 (Odenthal und Kopper)

22 „Gute Freunde“ – 13. Mai 2001 (Odenthal und Kopper)

23 „Fette Krieger“ – 15. Juli 2001 (Odenthal und Kopper)

24 „Gewaltfieber“ – 2. Dezember 2001 (Odenthal und Kopper)

25 „Schrott und Totschlag“ – 6. Januar 2002 (Odenthal und Kopper)

26 „Flashback“ – 11. August 2002 (Odenthal und Kopper)

27 „Romeo und Julia“ – 5. Januar 2003 (Odenthal und Kopper)

28 „Schöner sterben“ – 30. März 2003 (Odenthal und Kopper)

29 „Leyla“ – 31. August 2003 (Odenthal und Kopper)

30 „Große Liebe“ – 22. Februar 2004 (Odenthal und Kopper)

31 „Abgezockt“ – 16. Mai 2004 (Odenthal und Kopper)

32 „Gefährliches Schweigen“ – 18. Juli 2004 (Odenthal und Kopper)

33 „Letzte Zweifel“ – 28. März 2005 (Odenthal und Kopper)

34 „Am Abgrund“ – 24. April 2005 (Odenthal und Kopper)

35 „Ohne Beweise“ – 28. August 2005 (Odenthal und Kopper)

36 „Unter Kontrolle“ – 5. März 2006 (Odenthal und Kopper)

37 „Revanche“ – 23. April 2006 (Odenthal und Kopper)

38 „Der Lippenstiftmörder“ – 27. August 2006 (Odenthal und Kopper)

39 „Nachtwanderer“ – 8. Oktober 2006 (Odenthal und Kopper)

40 „Roter Tod“ – 28. Januar 2007 (Odenthal und Kopper)

41 „Die dunkle Seite“ – 6. Mai 2007 (Odenthal und Kopper)

42 „Sterben für die Erben“ – 1. Juli 2007 (Odenthal und Kopper)

43 „Fettkiller“ – 30. Dezember 2007 (Odenthal und Kopper)

44 „Schatten der Angst“ – 6. April 2008 (Odenthal und Kopper)

45 „Der glückliche Tod“ – 5. Oktober 2008 (Odenthal und Kopper)

46 „Kassensturz“ – 1. Februar 2009 (Odenthal und Kopper)

47 „Tödlicher Einsatz“ – 10. Mai 2009 (Odenthal und Kopper)

48 „Vermisst“ – 11. Oktober 2009 (Odenthal und Kopper)

49 „Tod auf dem Rhein“ – 28. Februar 2010 (Odenthal und Kopper)

50 „Hauch des Todes“ – 22. August 2010 (Odenthal und Kopper)

51 „Der Schrei“ – 17. Oktober 2010 (Odenthal und Kopper)

52 „Tödliche Ermittlungen“ – 2. Januar 2011 (Odenthal und Kopper)

53 „Im Abseits“ – 19. Juni 2011 (Odenthal und Kopper)

54 „Tod einer Lehrerin“ – 11. September 2011 (Odenthal und Kopper)

55 „Tödliche Häppchen“ – 1. Januar 2012 (Odenthal und Kopper)

56 „Der Wald steht schwarz und schweiget“ – 13. Mai 2012 (Odenthal und Kopper)

57 „Kaltblütig“ – 13. Januar 2013 (Odenthal und Kopper)

58 „Freunde bis in den Tod“ – 6. Oktober 2013 (Odenthal und Kopper)

59 „Zirkuskind“ – 16. Februar 2014 (Odenthal und Kopper)

60 „Blackout“ – 26. Oktober 2014 (Odenthal, Kopper und Stern)

61 „Die Sonne stirbt wie ein Tier“ – 18. Januar 2015 (Odenthal, Kopper und Stern)

62 „Roomservice“ – 25. Mai 2015 (Odenthal, Kopper und Stern)

63 „LU“ – 13. Dezember 2015 (Odenthal, Kopper und Stern)

64 „Du gehörst mir“ – 14. Februar 2016 (Odenthal, Kopper und Stern)

65 „Babbeldasch“ – 26. Februar 2017 (Odenthal, Kopper und Stern)

66 „Kopper“ – 7. Januar 2018 (Odenthal, Kopper und Stern)

67 „Waldlust“ – 4. März 2018 (Odenthal und Stern)

68 „Vom Himmel hoch“ – 9. Dezember 2018 (Odenthal und Stern)

69 „Maleficius“ – 8. September 2019 (Odenthal und Stern)

70 „Die Pfalz von oben“ – 17. November 2019 (Odenthal und Stern)

71 „Leonessa“ – 8. März 2020 (Odenthal und Stern)

72 „Unter Wölfen“ – 26. Dezember 2020 (Odenthal und Stern)

73 „Hetzjagd“ – 14. Februar 2021 (Odenthal und Stern)

74 „Der böse König“ – 11. April 2021 (Odenthal und Stern)

75 „Marlon“ – 8. Mai 2022 (Odenthal und Stern)

76 „Das Verhör“ – 4. September 2022 (Odenthal und Stern)

77 „Lenas Tante“ – 22. Januar 2023 (Odenthal und Stern)

78 „Gold“ – 3. September 2023 (Odenthal und Stern)

„Tatort: Gold“: Das ist der neue Fall aus Ludwigshafen

Der aktuellste Fall des Ludwigshafener Ermittler-Teams läuft am Sonntag, 3. September 2023, im Ersten. In „Gold“ bekommen die Kommissarinnen es mit zwei Mordfällen und dem Schatz der Nibelungen zu tun.