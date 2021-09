Am Sonntag, 19.09.2021 , läuft der „Tatort: Der Reiz des Bösen “ um 20:15 Uhr im Ersten.

Am Sonntag steht der nächste „Tatort“ in der ARD an. Im neuen Sonntag-Abend-Krimi ermitteln die Kommissare Ballauf, Schenk und Jütte aus Köln in einem tragischen Fall, der mit einer faustdicken Überraschung endet.

„Tatort: Der Reiz des Bösen“: Darum geht es

Kommissar Ballauf (Klaus J. Behrendt) ist in dem von Regisseur Jan Martin Scharf nach einem eigenen Drehbuch inszenierten Film mal wieder als erster am Tatort, sein Kollege und Kumpel Schenk (Dietmar Bär) fährt kurz darauf im knallroten Ferrari-Cabrio vor, den er sich aus der Asservatenkammer geborgt hat. Die beiden Freunde müssen den brutalen Mord an einer Krankenschwester untersuchen, die auf einem Parkdeck erstochen wurde. Der Täter hat die Augen der Leiche mit einem Ledergürtel verbunden, was die Kommissare verwundert und ihren Assistenten Norbert Jütte (Roland Riebeling) in helle Aufregung versetzt. Ausgerechnet jenen Jütte, der am liebsten am Schreibtisch sitzt, beim Akten sortieren versonnen sein Pausenbrot vor sich hinfuttert und dessen Wappentier die Schnecke ist, wie Freddy Schenk boshaft anmerkt. Jütte also, der normalerweise den Ruhepuls einer griechischen Landschildkröte aufweist, hat plötzlich Blutdruck und verkrümelt sich erst mal zitternd aufs Dach des Polizeipräsidiums.

Der Grund: Vor ein paar Jahren hatte er schon einmal mit einem weiblichen Mordopfer zu tun, auf dem ein Gürtel drapiert worden war. Dieser Fall nahm den Beamten, damals noch in Diensten der Wuppertaler Kripo und wegen seines unermüdlichen Einsatzwillens als „Turbo-Jütte“ bekannt, dermaßen mit, dass er den Dienst bei der Sitte quittierte und sich auf den ruhigen Schreibtischposten in Köln versetzen ließ. Nach einer kurzen Schwächephase schaltet Jütte den alten Turbo ein und wirft sich mit Feuereifer in die Ermittlungen.

Mord im Parkhaus: Rechtsmediziner Dr. Roth (Joe Bausch) am Tatort, mit Freddy Schenk (Dietmar Bär) und Max Ballauf (Klaus J. Behrendt, v.r.).

„Tatort“ Köln: Krimi-Action mit den Kommissaren Ballauf und Schenk

Weil das Mordopfer ein Verhältnis mit dem Ex-Sträfling Tarek Elvan (Sahin Erylmaz) hatte, gerät dieser Mann zunächst ins Visier der Ermittler. Tatsächlich spricht alles gegen den bulligen und unbeherrschten Vollbartträger, dessen Alibi platzt, den alle in seinem Umfeld fürchten und den die Kommissare nach einer Verfolgungsjagd im Auto und zu Fuß stellen – eine von mehreren Szenen, in denen mit handfester Action Spannung erzeugt wird. Die Ermordete lernte Elvan kennen, als der noch im Gefängnis saß, und zog nach seiner Freilassung mit ihm zusammen. Genau wie der finstere Ex-Sträfling Bastian Sommer (Torben Liebrecht) und die allein erziehende Mutter Ines (Picco von Grote) – eine Liaison, die für diesen „Tatort“ von entscheidender Bedeutung ist.

„Tatort“ Kritik: Die Bewertung von „Der Reiz des Bösen“

Bei Freddy Schenk ist der Bart ab, Max Ballauf wundert sich und der eher gemächliche, um nicht zu sagen stinkfaule Norbert Jütte schaltet den Turbo ein: Der neue „Tatort“ aus Köln hält so manche Überraschung parat – und das gilt wahrlich nicht nur für die dreiköpfige Stammbesetzung im Kommissariat. Nein, auch handlungstechnisch muss sich der Zuschauer bei diesem spannenden und für Kölner Verhältnisse ungewöhnlich actionhaltigen Sonntagskrimi auf eine faustdicke Überraschung am Schluss einstellen. Wer ganz genau aufpasst und auf die Details achtet, erahnt vielleicht schon vorher, auf was das alles hinausläuft. Alle anderen dürften sich nach dem sehenswerten und ziemlich tragischen Fall „Tatort: Der Reiz des Bösen“ verwundert die Augen reiben.

Bewertung: Insgesamt bringt das dem Kölner„Tatort“ drei von vier Pistolen ein: Einschalten lohnt sich also.

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Köln auf einen Blick:

Sonntag, 19.09.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 19.09.2021 um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 21.09.2021 um 00:55 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung sechs Monate lang als Stream verfügbar.

„Tatort“ Köln Darsteller: Die Besetzung am 19.09.2021

Wer die Schauspieler im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Max Ballauf – Klaus J. Behrendt

Freddy Schenk – Dietmar Bär

Dr. Roth – Joe Bausch

Norbert Jütte – Roland Riebeling

Natalie Förster – Tinka Fürst

Lydia Rosenberg – Juliane Köhler

Susanne Elvan – Neshe Demir

Tarek Elvan – Sahin Eryilmaz

Torsten Merser – Nikolaus Benda

Bastian Sommer "Basso" – Torben Liebrecht

Ines – Picco von Groote

Bianca Ambach – Tanja Schleiff

Leonard Schröter – Theo Trebs

Johann Rehbaum – Arved Birnbaum

Melanie – Nadja Zwanziger

Sozialarbeiterin – Antje Heinrich