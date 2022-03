Am Sonntag, 20.03.2022, läuft der „Tatort: Tyrannenmord“ um 20:15 Uhr im Ersten .

Ermittlungen im Eliteinternat: Im neuen „Tatort“ mit Wotan Wilke Möhring als Hamburger LKA-Kommissar Falke wird der Sohn eines südamerikanischen Despoten entführt.

„Tatort: Tyrannenmord“: Der neue Krimi aus Hamburg

Unwirsch und o-beinig wie ein Matrose auf Landgang stapft Kommissar Falke durch diesen Sonntagskrimi. Der proletarische Schritt hat seinen Grund: Der aus einer Hamburger Arbeiterfamilie stammende Falke ist genervt vom feinen Ambiente des norddeutschen Eliteinternats, in das ihn seine neuen Ermittlungen verschlagen haben – ein Schüler ist verschwunden.

Dabei macht Regisseur Christoph Stark im Krimi „Tatort: Tyrannenmord“ keineswegs den Fehler, die Welt des noblen Internats als einen Ort des elitären Denkens und die Zöglinge als arrogante Vertreter einer wohlhabenden Kapitalisten-Kaste zu schildern, denen alles außer dem eigenen Wohlbefinden egal ist. Die paar Schüler, die in dem Krimi vorkommen, werden durchaus differenziert gezeichnet. Dazu kommen weitere spannende Figuren wie der südamerikanische Leibwächter Carlos, der auf einen der Internatsschüler aufpassen muss.

„Tatort: Tyrannenmord“: Handlung am 20.03.2022

Bei seiner Story ließ sich Drehbuchautor Jochen Bitzer von der Lebensgeschichte des nordkoreanischen Diktators Kim Jong-un inspirieren. Der Sohn des Despoten Kim Jong-il soll in den neunziger Jahren unter falschem Namen in einem Schweizer Eliteinternat unterrichtet worden sein und einen ständigen Leibwächter an seiner Seite gehabt haben – genauso wie der junge Juan im Film. Als dessen Bodyguard Carlos bei einer Schülerfete mit KO-Tropfen ausgeschaltet und Juan anscheinend entführt wird, zieht die um ihren Ruf besorgte Internatsleitung um das Lehrerehepaar Bergson das LKA zu Rate, das seinen besten Mann schickt: Thorsten Falke, der vor Ort von dem unbedarften Dorfpolizisten Felix Wacker unterstützt wird. Falke fühlt dem Leibwächter Carlos, Juans bestem Freund August, seiner Freundin Hanna und der Internatsleitung auf den Zahn und muss sich auch mit der Frage auseinandersetzen, ob die Entführung einen politischen Hintergrund hat – schließlich ist Juans Vater, der in seinem Heimatland Oppositionelle verhaften und foltern lässt, ein übler Despot.

Falke (Wotan Wilke Möhring) nimmt die Ermittlungen im Eliteinternat auf.

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Tyrannenmord“ aus Hamburg?

Der neue „Tatort“ aus Hamburg kommt im ersten Akt nur sehr schwer in die Gänge – so erfährt Thorsten Falke erst nach mehr als geschlagenen 25 Minuten, dass es sich bei dem Schüler, um den sich alles dreht, um den Sohn eines südamerikanischen Despoten handelt, der gerade auf Staatsbesuch in Deutschland ist. Der bedauernswerte Junge namens Juan verschwindet eines Tages spurlos und bis ein Erpresserschreiben auftaucht, das auf eine Entführung hindeutet, vergeht weitere wertvolle Zeit, die den Machern dann im weiteren Verlauf des Krimis fehlt, um sich auf spannende Verwicklungen zu konzentrieren. Die Dramaturgie des neuen „Tatorts“ mit Wotan Wilke Möhring – seine Kollegin Julia Grosz kommt diesmal nur am Rande vor – ist langatmig und ausschweifend. Statt kurz und präzise auf den Punkt zu kommen und dem Zuschauer eine packende Geschichte zu bieten, verheddern sich die Macher in einer umständlichen Konstruktion, die nicht gerade spannungsfördernd ist.

Das bringt dem Hamburger „Tatort“ zwei von vier Pistolen ein: Puh! Eher was für echte Fans.

„Tatort: Tyrannenmord“: Besetzung am 20.03.2022

Neben den bekannten Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episoden-Rollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Thorsten Falke – Wotan Wilke Möhring

Julia Grosz – Franziska Weisz

Carlos – José Barros

Felix Wacker – Arash Marandi

Hanna – Valerie Stoll

August Finkenberger – Anselm Ferdinand Bresgott

Marie Bergson – Katarina Gaub

Andreas Bergson – Christian Erdmann

Juan Mendez – Riccardo Campione

Annamaria Mendez – Alexandra von Schwerin

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Hamburg auf einen Blick:

Sonntag, 20.03.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 20.03.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 22.03.2022 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Dort steht er nach der Ausstrahlung auch noch drei Monate lang als Stream zur Verfügung.