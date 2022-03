Am Sonntag, 06.03.2022, läuft der „Tatort: Propheteus“ um 20:15 Uhr im Ersten .

läuft der um im . Die Handlung und Kritik zum Krimi aus Münster .

und zum Krimi aus . Besetzung, Mediathek und Sendetermine des Sonntagskrimis im Überblick.

Die Aliens sind unter uns – In einem irrwitzigen „Tatort“ bekommen es die Münsteraner Quotenkönige Jan Josef Liefers und Axel Prahl mit kruden Verschwörungsmythen und merkwürdigen Verfassungsschützern zu tun.

„Tatort Propheteus“: Der neue Krimi aus Münster

Mit einem blauen Auge und kaputter Brille wacht Karl Friedrich Boerne auf einer Kegelbahn auf, doch das ist beileibe nicht das Schlimmste. Am bedenklichsten ist das grell gemusterte Hawaiihemd, das der schnöselige Professor trägt, denn die für den Pathologen ungewöhnliche Klamotte signalisiert zu Beginn des neuen „Tatorts“ aus Münster unmissverständlich, dass mit dem von Jan Josef Liefers gespielten Publikumsliebling etwas ganz und gar nicht stimmt. Tatsächlich gerät Boerne im irrwitzigen Krimi „Tatort: Propheteus“ arg in die Bredouille, aus der ihm auch sein bester Kumpel Frank Thiel lange Zeit nicht heraushelfen kann. Der zweite Münster-„Tatort“ in diesem Jahr ist ein wilder Trip durch die abstruse Welt der Verschwörungsmythen und Aluhutträger, es geht um reptiloide Außerirdische, die die Menschheit versklaven wollen, implantierte Chips, paranoide Prepper und eine Art Sekte, die den Hass auf „die da oben“ schürt. Mittendrin mal wieder das altbewährte Duo Boerne und Thiel, das seit 20 Jahren auf Mörderjagd geht und einen Quotenrekord nach dem anderen einfährt.

„Tatort: Propheteus“: Handlung am 06.03.2022

Der kaufsüchtige Magnus Rosponi wird erschlagen in seiner Wohnung aufgefunden. Boernes Assistentin Silke „Alberich“ Haller erschrickt ganz schön, als der Tote auf dem Seziertisch des Professors landet, denn sie erkennt in ihm einen alten Schulfreund, was später noch eine Rolle spielen wird. Als Boerne entdeckt, dass Rosponi ein Metallchip im Nacken implantiert wurde, wird die Sache interessant. Es stellt sich heraus, dass der Mann nicht nur Mitglied eines Kegelvereins, sondern auch einer Gruppe war, die an Verschwörungsmythen glaubt und von einem „Propheten“ angeführt wird. Die Gruppe ist davon überzeugt, dass unerkannt unter den Münsteranern lebende Aliens die Menschheit erst versklaven und dann ausrotten wollen und greift zu scharfen Gegenmaßnahmen. Hat der unbekannte Prophet Rosponi umbringen lassen und wenn ja warum? Dummerweise gerät Professor Boerne im Laufe des wilden und vergnüglichen Krimis selber in den Verdacht, der ominöse „Prophet“ zu sein, was sogar dem dickfelligen Frank Thiel Sorgen bereitet. Zum Glück rettet den beiden ein süßer kleiner Hund das Leben, der komischerweise auf Bananen steht – aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte.

Karl Friedrich Boerne entzückt im grell gemusterten Hawaiihemd.

© Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost

„Tatort“-Kritik: Wie ist „Propheteus“ aus Münster?

Glücklicherweise nimmt sich der von Regisseur Sven Halfar grell inszenierte und auf verschiedenen Zeitebenen spielende Krimi selber nicht so ganz ernst, was sich vor allem an zwei merkwürdigen Typen vom Verfassungsschutz festmachen lässt, die Herr Muster und Frau Mann heißen und die im schwarzen Men-in-Black-Outfit und mit roboterhafter Mimik von den Zwillingsschwestern Melanie und Daniela Reichert gespielt werden. Wer sich auf den irren Spaß einlässt, ist gut bedient und dürfte auch über manche Schwächen beim Plot und zahlreiche Überspanntheiten hinwegsehen – nach einem Drehbuch von Astrid Ströher und mit suggestiven Bildern liefern die Münsteraner einen überaus schrägen Krimi ab. Für eingefleischte Traditionalisten und Bewahrer der reinen „Tatort“-Lehre dürfte diese Krimigroteske aber der reinste Graus sein, sie sollten an diesem Abend besser auf einen alten Fall aus der ARD-Mediathek zurückgreifen.

Das bringt dem neuen „Tatort“ aus Münster drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Propheteus“: Besetzung am 06.03.2022

Neben den bekannten Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episoden-Rollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Darsteller

Frank Thiel – Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne – Jan Josef Liefers

Silke Haller "Alberich" – ChrisTine Urspuch

Staatsanwältin Klemm – Mechthild Großmann

Mirko Schrader – Björn Meyer

Herbert Thiel – Claus D. Clausnitzer

Udo Kayser – Matthias Komm

Herr Muster – Melanie Reichert

Frau Mann – Daniela Reichert

Barbara Winter ­– Katharina Schmalenberg

Jakob Winter – Ismail Deniz

Saskia Georgij – Nadia Migdal

Anton Georgij – Mark Zak

Verkäufer – Karl Drescher

Bowlingheld ­– Raphael Westermeier

Pförtnerin – Rosa Halina Dahm

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Münster auf einen Blick:

Sonntag, 06.03.2022, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 06.03.2022, um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 08.03.2022, um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Dort steht er nach der Ausstrahlung auch noch drei Monate lang als Stream zur Verfügung.