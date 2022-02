Am Sonntag, 20.02.2022, läuft der „Tatort: Liebe mich“ um 20:15 Uhr im Ersten .

Der Fall zum zehnten Geburtstag des Dortmunder „Tatorts“ ist an diesem Sonntag wahrlich kein Kindergeburtstag und wirkt sich auch auf die weiteren Einsätze des Teams aus.

„Tatort: Liebe mich“: Der neue Krimi aus Dortmund

Vor zehn Jahren fand mit der Ruhrgebietsmetropole Dortmund eine neue Stadt den Weg auf die „Tatort“-Landkarte. Das Ermittlerteam um den früher ziemlich irren und mittlerweile etwas geerdeten Kommissar Faber hat seither manch guten, manch weniger guten Krimi abgeliefert, doch richtig langweilig war es eigentlich nie. Das trifft auch hundertprozentig auf den Jubiläumsfall „Tatort: Liebe mich!“ zu. Der Grund: Nicht alle Mitglieder des Ermittlerquartetts aus dem Ruhrgebiet überstehen diesen packenden Jubiläumskrimi unbeschadet.

„Tatort: Liebe mich“: Handlung am 20.02.2022

Es beginnt mit zwei Leichen, die auf dem Gelände eines Dortmunder Bestattungswaldes gefunden werden – die beiden Frauen sind Opfer eines Serienkillers geworden und sahen unheimlicherweise der Kommissarin Martina Bönisch verblüffend ähnlich. Eine der ersten Spuren führt denn auch zu Clemens Pöhler, der sich im Internet regelmäßig mit einsamen Frauen verabredet und zu dem auch Martina Bönisch Kontakt hatte. Die Kommissarin hat kein Glück mit den Männern: Ihr Kollege Sebastian Haller, mit dem sie nach einer kurzen Beziehung Schluss gemacht hat, stellt ihr nach und geht ihr vehement auf die Nerven, was wiederum Faber auf den Geist geht, der heimlich in Martina Bönisch verliebt ist und sie jeden Morgen treuherzig mit seinem alten Opel Manta abholt. Die anrührende Liebesgeschichte der beiden „Tatort“-Ermittler wird parallel zur immer hektischer werdenden Jagd auf den Serienkiller erzählt.

Der schleppt seine Opfer in eine Art Verlies, um dort mit ihnen makabre Kindergeburtstage nachzustellen, wie der Zuschauer, nicht aber die Polizei weiß. Bei den von Kerzenflackern und gruseligem Dämmerlicht illuminierten Szenen aus dem unheimlichen Reich des wahnsinnigen Mörders bedient Regisseur Torsten C. Fischer zwar viele Klischees, die seitdem vor gut 30 Jahren gedrehten Kinoschocker „Das Schweigen der Lämmer“ Standard in diesem Subgenre sind, aber schön gruselig sind sie allemal.

Da der Serienkiller sehr wahrscheinlich schon bald wieder zuschlägt, sind neben Faber und Bönisch auch die Kommissare Jan Pawlak und Rosa Herzog stark gefordert bei diesen nervenaufreibenden Ermittlungen, bei denen das vom jungen Ehepaar Ihle geführte Bestattungsunternehmen eine merkwürdige Rolle spielt. Doch bei allem Stress bleibt immer noch Zeit für die vielleicht schönste Liebeszene, die ein Kommissar und seine Kollegin in der langen Geschichte der Krimireihe „Tatort“ hatten.

Martina Bönisch (Anna Schudt) und Faber (Jörg Hartmann) kommen sich im „Tatort: Liebe mich“ näher.

© Foto: WDR/Bavaria Fiction GmbH/Thomas Kost

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Liebe mich“ aus Dortmund?

Drehbuchautor Jürgen Werner, aus dessen Feder die Hälfte der bislang 22 Dortmunder Fälle stammt, hat sich zum zehnten Geburtstag eine wilde Geschichte um einen wahnsinnigen Serienkiller einfallen lassen, die vielleicht nicht immer ganz stimmig ist, dafür aber von der ersten bis zur letzten Minute spannend – und das ist bei einem deutschen Fernsehkrimi nicht selbstverständlich. Die Jagd auf den unheimlichen Frauenmörder gestaltet sich nervenaufreibend, rasant und überzeugt mit einem dramatischen Showdown, der sich auch auf die weiteren Fälle aus Dortmund auswirken wird.

Das bringt dem neuen „Tatort“ aus Dortmund drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Liebe mich“: Besetzung am 20.02.2022

Neben den bekannten Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episoden-Rollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Faber – Jörg Hartmann

Martina Bönisch – Anna Schudt

Jan Pawlak – Rick Okon

Rosa Herzog – Stefanie Reinsperger

Dr. Gerda Leitner – Sybille Schedwill

Sebastian Haller – Tilmann Strauß

Julia Ihle – Marlina Mitterhofer

Thomas Ihle – Jan Krauter

Nils Schmelzer – Henning Flüsloh

Oliver Kordes – Johann-Christof Laubisch

Clemens Pöhler – Stephan Szasz

Mia Tremmel – Jana Giesel

Susanne Bütow – Rosa Enskat

Britta Tremmel – Angelika Bartsch

Tobias Völkers – Niklas Merlin Maienschein

Nicole Römer – Alexandra Schalaudek

Armin Röder – Björn Jung

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Dortmund auf einen Blick:

Sonntag, 20.02.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 20.02.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 22.02.2022 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Dort steht er nach der Ausstrahlung auch noch drei Monate lang als Stream zur Verfügung.