Am Sonntag, 13.12.2020, läuft der „Tatort: Es lebe der König“ im Ersten.

Die Handlung und Besetzung um Jan Josef Liefers und Axel Prahl im Überblick.

Lohnt sich das Einschalten? Die Kritik zum neuen Münster-Krimi.

Ein außergewöhnlicher Fall für das Ermittler-Duo aus Münster: Frank Thiel und Karl-Friedrich Boerne bekommen es am Sonntag mit einer Leiche in Ritterrüstung zu tun.

„Tatort: Es lebe der König“: Darum geht es am Sonntag

Die blutrünstige Story der Wiedertäufer ist das kurioseste Kapitel in der Geschichte der altehrwürdigen Stadt Münster: In den dreißiger Jahren des 16. Jahrhunderts errichteten radikale Protestanten aus den Niederlanden in der westfälischen Stadt das sogenannte Täuferreich. An ihrer Spitze stand der junge Jan van Leiden, der die Vielweiberei einführte und selber 16 Ehefrauen hatte. Doch der „König von Münster“ regierte nicht lange: Eine Koalition aus katholischen und protestantischen Truppen eroberte die Stadt, richtete ein Blutbad an und ließ Jan van Leiden und zwei Mitstreiter zu Tode foltern. Ihre Leichen wurden in eisernen Körben an der Lambertikirche aufgehängt, die dort auch heute noch zu sehen sind.

Die kurze Regentschaft des Königs von Münster ist der historische Hintergrund des neuen „Tatorts“ mit den beiden Quotenkönigen Jan Josef Liefers und Axel Prahl als Gerichtsmediziner Boerne und Kommissar Thiel. Diesmal müssen die beiden Haudegen aus Münster den Mord an einem waschechten Burgherrn aufklären: Manfred Radtke, der als „Kirmeskönig“ ein Vermögen gemacht hat und in einem wunderschönen Wasserschloss residiert, ist des Nachts in seiner Ritterrüstung im Burggraben ertrunken. Naheliegende Frage: Ist der alte Mann hineingefallen oder wurde er geschubst?

„Tatort“ aus Münster mit Marek Harloff und Sandra Borgmann

Der Vorfall passt seiner Tochter Claudia (Sandra Borgmann) überhaupt nicht in den Kram, denn sie will aus dem alten Gemäuer eine Art historischen Erlebnispark machen und hat deshalb Sponsoren eingeladen, die jetzt abgeschreckt sein könnten. Der instinktsichere Kommissar Thiel merkt schon bald, dass mit der Familie Radtke, zu der auch die junge Witwe des toten Patriarchen, Farnaz (Violetta Schurawlow), und sein Sohn Tobias (Marek Harloff) zählen, irgendwas nicht stimmt. Außerdem kommt die frühere Burgherrin Clarissa von Lüdecke (Justine Hauer) dem Ermittler verdächtig vor, und ein Foto, das den Ermordeten mit einem holländischen Drogenbaron zeigt, gibt Thiel ebenfalls zu denken.

Der traditionsbewusste Professor Boerne empört sich derweil darüber, dass die Geschichte um die Wiedertäufer im Themenpark zu einer Art Provinz-Musical herabgewürdigt werden soll, und die kettenrauchende Staatsanwältin Wilhelmine Klemm (Mechthild Großmann) kabbelt sich mit einem Kollegen. Als sich herausstellt, dass der tote Kirmeskönig dement war, kommt zwar noch einmal etwas Schwung in die festgefahrenen Ermittlungen, doch das kann diesen Krimi auch nicht mehr retten.

„Tatort“ Kritik: Lohnt sich das Einschalten?

Leider ist der Krimi bei weitem nicht so spannend wie die blutige Geschichte von den Wiedertäufern, das Familiendrama mit Krimielementen schleppt sich eher zäh dahin. Dazu kommt, dass in der Folge „Tatort: Es lebe der König“die üblichen Späßchen rund um das Ermittlerduo diesmal arg aufgesetzt wirken, was sich unter anderem in einer albernen Szene zeigt, in der sich Boerne zu Forschungszwecken in eine Ritterrüstung zwängt und in dem Blechanzug zur Musik von Michael Jackson ein Tänzchen wagt. Oder wenn der Pathologe am Schluss des schwachen Krimis wie ein toter Wiedertäufer von Thiel in einen eisernen Käfig gesteckt wird und eine Art Panikattacke kriegt – ein müder Gag. Das bringt dem Krimi zwei von vier Pistolen ein. Also doch eher was für echte Fans.

„Tatort: Es lebe der König“: Sendetermine und Mediathek

Die Erstausstrahlung des neuen „Tatorts“ aus Münstler läuft auf dem gewohnten Sendeplatz. Außerdem wird der Krimi einmal im Ersten und auf ONE wiederholt.

Die Sendetermine:

Sonntag, 13.12.2020 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 13.12.2020 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 14.12.2020 um 03:05 Uhr auf ONE

Dienstag, 15.12.2020 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek könnt ihr den Münster-“Tatort“ im Livestream verfolgen. Zudem ist er dort sechs Monate lang nach der TV-Ausstrahlung verfügbar.

Der neue Münster-“Tatort“ wurde im Juni und Juli 2020 unter Corona-Bedingungen gedreht.

© Foto: WDR/Thomas Kost

„Tatort: Es lebe der König“: Die Besetzung im Münster-Krimi

Neben den altbekannten Gesichtern sind beim Münster-“Tatort“ einige weitere Schauspieler dabei. Der Cast im Überblick:

Frank Thiel – Axel Prahl

Karl-Friedrich Boerne – Jan Josef Liefers

Silke Haller „Alberich“ – ChrisTine Urspruch

Mirko Schrader – Björn Meyer

Wilhelmine Klemm – Mechthild Großmann

Herbert Thiel – Claus D. Clausnitzer

Claudia Radtke – Sandra Borgmann

Tobias Radtke – Marek Harloff

Farnaz Radkte – Violetta Schurawlow

Rosemarie Sieber – Mai Duong Kieu

Clarissa von Lüdecke – Justine Hauer

Hugo Draak – Paul Faßnacht

Lutz Söltenfuss – Christian Hockenbrink

Manfred Radtke – Anthony Arndt

Dirk Marek – Christian Raffael Dücker

Regie führte Buket Alakus. Das Drehbuch stammt von Benjamin Hessler.