Am 02.04.2023 steht der „Tatort: Donuts“ im ARD-Programm. Im neuen Sonntagskrimi aus Bremen ermitteln die Kommissarinnen Liv Moormann und Linda Selb in einem Mordfall auf dem größten Autoumschlaghafen Europas in Bremerhaven. In ihrer Heimatstadt werden für Moormann nicht nur die Ermittlungen zur Herausforderung, sondern vor allem auch ihre Familie.

Lohnt sich das Einschalten an diesem Sonntag? Worum geht es und welche Darsteller sind im Cast? Alle Infos zum Bremen-Krimi erfahrt ihr hier.

„Tatort: Donuts“: Der neue Krimi aus Bremen

Was für ein Zufall: Eine der Hauptverdächtigen in diesem „Tatort“, der in der Autotuner-Szene spielt, ist die kleine Schwester von Kommissarin Liv Moormann. Damit rückt die Bremer Kommissarin, die diesmal in Bremerhaven auf Mörderjagd geht, aber ziemlich spät heraus – logo, die Beamtin will ihre Schwester Marie, die eigentlich nur ihre Halbschwester ist, beschützen. Auch den örtlichen Kollegen Robert Petersen kennt die toughe Moormann noch von früher, denn sie stammt aus Bremerhaven und kommt aus schwierigen sozialen Verhältnissen, die dem Zuschauer in Gestalt ihrer verwahrlosten Mutter vorgeführt werden, die volltrunken fremde Männer mit nach Hause bringt, um sich mit ihnen lautstark im Bett zu vergnügen – so will es eines der Klischees, von denen es im Krimi „Tatort: Donuts“ einige gibt.

„Tatort: Donuts“: Handlung am 02.04.2023

Eine erste Spur führt Liv Moormann und Robert Petersen zum Neffen des Opfers, den jungen Autotuner Gheorghe Rusu, dessen Bruder Oleg und eben Moormanns kleiner Schwester Marie, die im Autohafen heimlich Wagen für nächtliche Spritztouren durch Bremerhaven mitgehen lassen und dabei auch gerne mal mit durchdrehenden Reifen Kreise drehen und Gummispuren auf den Asphalt brennen – nach diesen „Donuts“ genannten Fahrmanövern ist dieser „Tatort“ schließlich benannt. Gheorghe hat einen sündhaft teuren Sportwagen in seiner Werkstatt stehen, der angeblich seinem Onkel gehörte und den er als sein rechtmäßiges Erbe betrachtet, das er zu Geld machen will.

Zunächst viel wichtiger ist aber ein anderes, schwer aufgemotztes Auto, mit dem das Tuning-Trio in der Mordnacht unterwegs war und das am Tatort gesehen wurde. Hat der junge Gheorghe etwas mit dem Mord an seinem Onkel zu tun und welche Rolle spielt der zwielichtige Betreiber einer Kartbahn, auf der Moormanns rennfahrerisch begabte Halbschwester Marie manchmal ihre Runden dreht? Bei einer wilden Verfolgungsjagd durchs nächtliche Bremerhaven erkennt die Kommissarin, dass Marie am Steuer des verdächtigen Wagens sitzt – und beschließt, alles zu tun, um sie aus den Ermittlungen rauszuhalten.

Im „Tatort: Donuts“ wird Kommissarin Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer, r.) nicht nur mit einem neuen Fall, sondern auch mit ihrer Familie konfrontiert.

© Foto: Radio Bremen / Jörg Landsberg

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Donuts“ aus Bremen?

Zufälle hin, Klischees her, vielleicht überzeugt ja der Plot um den brutalen Mord an einem rumänischen Kraftfahrer, der im größten Autoumschlaghafen Europas arbeitet und eines Tages tot im Kofferraum eines Wagens liegt? Tut er leider nicht, die von Drehbuchautor und Regisseur Sebastian Ko ausgedachte Story ist reichlich dünn. Wenigstens gibt es tolle Bilder des imposanten Autohafens mit Tausenden Neuwagen aus der Vogelperspektive und auch ein bisschen Action, was für einen deutschen Sonntagskrimi bemerkenswert ist. Doch das reicht unter dem Strich leider nicht für einen guten „Tatort“, in dem Kommissarin Moormann ohne ihren Kollegen Mads Andersen und die meiste Zeit auch ohne Gerichtsmedizinerin Linda Selb auskommen muss, denn die beiden sind irgendwie bei Europol in Brüssel im Einsatz, bleiben mit ihrer Kollegin aber via Videotelefonie in Verbindung. Man darf gespannt sein, wie es mit dem Bremer Team weitergeht.

Das bringt dem Krimi aus Bremen zwei von vier Pistolen ein: Puh, eher was für echte Fans.

„Tatort: Donuts“: Besetzung am 02.04.2023

Neben den bekannten Hauptdarstellerinnen sind in diesem Krimi auch wieder einige Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast des Krimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Liv Moormann – Jasna Fritzi Bauer

Linda Selb – Luise Wolfram

Marie – Luisa Böse

Georghe – Adrian But

Robert – Patrick Güldenberg

Lennard – Bozidar Kocevski

Mads Andersen – Dar Salim

Oleg – Jonas Halbfas

Jenny – Angelika Richter

Henning – Gunnar Titzmann

Frank – Oliver Törner

Pinkie – Matthieu Svetchine

Hanke – Tino Führer

Bene Schulz – Bene Schulz

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Bremen auf einen Blick:

Sonntag, 02.04.2023 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 02.04.2023 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 03.04.2023 um 02:30 Uhr auf ONE

Dienstag, 04.04.2023 um 00:30 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Für gewöhnlich steht der Krimi dort nach der Ausstrahlung auch noch bis zu sechs Monate als Wiederholung zur Verfügung.

