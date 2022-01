Am Sonntag, 16.01.2022, läuft der „Tatort: Des Teufels langer Atem“ um 20:15 Uhr im Ersten .

An diesem Sonntag feiert das erfolgreiche Münsteraner Ermittlerduo Boerne und Thiel mit einem hanebüchenen „Tatort“ Doppeljubiläum.

„Tatort: Des Teufels langer Atem“: Der neue Krimi aus Münster

Seit 20 Jahren begeistern diese beiden das Publikum und eilen von einem Quotenrekord zum nächsten: Jan Josef Liefers und Axel Prahl, den meisten vermutlich besser bekannt unter ihren Rollennamen Professor Karl-Friedrich Boerne und Kommissar Frank Thiel. Da das kultige Ermittlergespann aus Münster auch noch seinen 40. Fall löst, darf also ein Doppeljubiläum gefeiert werden, für das sich Drehbuchautor Thorsten Wettcke und Regisseur Francis Meletzky natürlich etwas ganz Besonderes ausgedacht haben.

„Tatort: Des Teufels langer Atem“: Handlung am 16.01.2022

Im Zentrum des wirren Geschehens steht diesmal Kommissar Thiel, der unter argen Druck gerät: Erst eröffnet ihm eine Ärztin, dass im Gehirn seines taxifahrenden und dauerbekifften Vaters ein tennisballgroßer Tumor entdeckt wurde, der unheilbar ist. Kurze Zeit später erwacht der Kommissar mit dem schwarzen Totenkopf-T-Shirt des FC St. Pauli verkatert und zerschrammt in einem Hotelzimmer und kann sich nicht mehr daran erinnern, was in den vergangenen Stunden passiert ist – und was der große Plüsch-Teddybär zu bedeuten hat, der neben ihm sitzt. Zum Glück ist auch noch Rechtsmediziner Boerne anwesend, den Thiel kurz vor seinem Filmriss angerufen hat.

Gemeinsam versuchen die beiden Licht in die Ereignisse zu bringen, was immer schwieriger wird, denn plötzlich wird Kommissar Thiel auch noch der Mord an einem alten Bekannten angelastet, der erschossen in einem Wald nahe der Klinik gefunden wurde, in der Vater Thiel untergebracht ist. Als der – natürlich unschuldige – Kommissar, der immer wieder von verstörenden Visionen heimgesucht wird, in Untersuchungshaft kommt, sieht es ganz schön finster für ihn aus. Doch sein Kumpel Boerne und dessen Assistentin Alberich haben noch ein Ass im Ärmel, das Licht ins Dunkel bringt.

Am Ende des hanebüchenen Krimis, dessen merkwürdiger Titel gegen Ende erklärt wird, machen Thiel und Boerne übrigens noch einen wichtigen Schritt in ihrer nunmehr 20 Jahre dauernden Beziehung: Sie wechseln vom förmlich-spöttischen Sie zum fast zärtlichen Du. Man darf gespannt sein, ob auch dieser „Tatort“ aus Münster einen neuen Quotenrekord aufstellt.

Bei der gefundenen Leiche im Wald handelt es sich um Thiels Ex-Chef aus Hamburg.

© Foto: WDR/Molina Film/Thomas Kost

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Des Teufels langer Atem“?

Das Bemühen um einen möglichst originellen und somit unvergesslichen Jubiläumsfall ist dem Krimi „Tatort: Des Teufels langer Atem“ auch in jeder Minute anzumerken. Leider ist die komplizierte Story um den Mord an einem früheren Polizisten und Mörder, der dem armen Thiel in die Schuhe geschoben wird, an den Haaren herbeigezogen – die Auflösung des komplizierten Falles gerät reichlich kurios und komplett unglaubwürdig, um es noch vorsichtig auszudrücken. Dagegen wäre nicht einmal etwas zu sagen, wenn der neue „Tatort“ aus Münster als grelle Krimi-Groteske angelegt worden wäre, wie das ja schon öfter beim fidelen Duo Boerne/Thiel geschehen ist. Doch genau das ist nicht der Fall: Der Plot hat zwar seine lustigen Momente und ein paar pointierte Dialoge, ist aber durchaus ernstgemeint und geht eben nicht als augenzwinkernde Kriminalkomödie durch.

Insgesamt bringt das dem Sonntagskrimi nur zwei von vier Pistolen ein: Puh! Eher was für echte Fans.

„Tatort: Des Teufels langer Atem“: Darsteller am 16.01.2022

Wer die Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Frank Thiel – Axel Prahl

Prof. Karl-Friedrich Boerne – Jan Josef Liefers

Silke Haller – ChrisTine Urspruch

Schrader – Björn Meyer

Wilhelmine Klemm – Mechthild Großmann

Vater Thiel – Claus D. Clausnitzer

Dr. Kühn – Kim Riedle

Annika Kröger Banafshe Hourmazdi

Vivian Peters – Judith Goldberg

Therapeutin Hannah – Kerstin Thielemann

Barmann – Björn Jung

Taxi / Tankstellenwärter – Jonas Baeck

Tim – Thomas Kitsche

Lise – Daniela Galbo

Herr Sander – Franz-Jürgen Zigelski

Hartnack Artus – Maria Matthiessen

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Münster auf einen Blick:

Sonntag, 16.01.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 16.01.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 17.01.2022 um 01:05 Uhr auf ONE

Dienstag, 18.01.2022 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung sechs Monate lang als Stream verfügbar.