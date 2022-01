Am Sonntag, 23.01.2022, läuft der „Tatort: Das Herz der Schlange“ um 20:15 Uhr im Ersten .

läuft der um im . Die Handlung und Kritik zum Krimi aus Saarbrücken .

und zum Krimi aus . Besetzung, Mediathek und Sendetermine des Sonntagskrimis im Überblick.

Im neuen „Tatort“ aus Saarbrücken geht es um einen diabolischen Vater und eine wunderbare Männerfreundschaft.

„Tatort: Das Herz der Schlange“: Der neue Krimi aus Saarbrücken

Dass der Vater von Kommissar Adam Schürk ein durch und durch böser Mensch ist, wissen „Tatort“-Zuschauer schon länger. Der von Torsten Michaelis ausgezeichnet gespielte Gewalttäter und Sadist hatte schon diverse unheilvolle Auftritte im Sonntagskrimi aus Saarbrücken. Dass es sich bei Roland Schürk aber um einen wahren Teufel in Menschengestalt handelt, ist neu.

Im aktuellen „Tatort“ aus dem Saarland hat der bemerkenswert diabolische Erzeuger des bedauernswerten Kommissars jetzt seinen unwiderruflich letzten Auftritt: Er findet sein wohlverdientes Ende, niedergestreckt mit einem Schuss aus der Dienstwaffe seines Sohnes Adam, den er zuvor in eine üble Falle gelockt hat. Für Adam Schürk wird der packende Krimi mit dem bezeichnenden Titel „Tatort: Das Herz der Schlange“ zu einem wahren Martyrium, aus dem ihm nur sein Freund und Kollege Leo Hölzer heraushelfen kann.

„Tatort: Das Herz der Schlange“: Handlung am 23.01.2022

Dabei beginnt alles so harmlos: Die Kommissare Schürk, Hölzer und ihre beiden Kolleginnen Esther Baumann und Pia Heinrich sitzen entspannt im Chinarestaurant und lesen sich nach dem leckeren Essen gegenseitig Glückskeks-Botschaften vor. Da erreicht Adam Schürk eine SMS seines krebskranken Vaters, der ihn unter dem Vorwand, der Mutter gehe es schlecht, dringend nach Hause bittet. Schürk, der den Kontakt zu seinem brutalen Vater schon lange abgebrochen hat, fährt zum Haus seiner Eltern – und gerät in eine heimtückische Falle. Nachdem er von seinem Vater mit einem Gift schachmatt gesetzt worden ist, drückt ihm sein lebensmüder Erzeuger eine Pistole in die Hand und zwingt ihn abzudrücken. Der von seiner Krankheit schon schwer gezeichnete Roland Schürk wird von dem Schuss getroffen und schlägt damit zwei Fliegen mit einer Klappe: Er setzt seinem Leben ein Ende und stürzt seinen verhassten Sohn ins Unglück, denn der steht plötzlich unter Mordverdacht und sucht sein Heil in der Flucht.

Logisch, dass Leo Hölzer nicht an die Schuld seines besten Freundes, mit dem ihn eine tragische Vergangenheit verbindet, glaubt. Er setzt in ihrem dritten gemeinsamen „Tatort“ alle Hebel in Bewegung, Adam zu helfen, und vernachlässigt dabei einen anderen Fall, um den sich das Saarbrücker Ermittlerteam kümmern muss – den Mord an einer jungen Frau, die in ihrer Wohnung von zwei Einbrechern überfallen und getötet wurde. Einer der Täter wurde bei dem Überfall so schwer verletzt, dass er ins Koma fällt und ins Krankenhaus gebracht wird. Dort stirbt der Mann kurze Zeit später unter merkwürdigen Umständen. Der Mord an der jungen Frau steht in Zusammenhang mit einer schon länger anhaltenden Einbruchsserie, und was es damit auf sich hat, erraten erfahrene Krimi-Zuschauer schon bald.

Die Hauptkommissare aus Saarbrücken feiern den Abschluss eines Falls, doch schon wartet der nächste auf sie.

© Foto: SR/Manuela Meyer

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Das Herz der Schlange“?

Die junge Regisseurin Luzie Loose schickt die beiden Kommissare Schürk und Hölzer in ihrer ersten Regiearbeit für die Krimireihe durch einen Albtraum aus Schuld und Gewalt – und erzählt gleichzeitig die anrührende Geschichte einer langen und tiefen Männerfreundschaft, die sich auch in der größten Krise bewährt. Den eigentlichen Reiz bezieht dieser sehenswerte Krimi nicht aus dem eigentlich Plot, sondern aus der tragisch-blutigen Geschichte um Adam Schürk und seinen teuflischen Vater, die sich über insgesamt drei „Tatorte“ erstreckt hat und jetzt vorbei ist.

Insgesamt bringt das dem Sonntagskrimi drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Das Herz der Schlange“: Darsteller am 23.01.2022

Wer die Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Leo Hölzer – Vladimir Burlakov

Adam Schürk – Daniel Sträßer

Esther Baumann – Brigitte Urhausen

Pia Heinrich – Ines Marie Westernströer

Roland Schürk – Torsten Michaelis

Dr. Jens Modall – Michael Rotschopf

Boris Barns – Stephan Bissmeier

Dennis Weidmann – Adrian Julius Tillmann

Heide Schürk – Gabriele Krestan

Dr. Henny Wenzel – Anna Böttcher

Cora Reuters – Joy Maria Bai

Hansi Kloppa – Matthias van den Berg

Josef Burger – Rostyslav Bome

Ärztin JVA – Lodi Doumit

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Saarbrücken auf einen Blick:

Sonntag, 23.01.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 23.01.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 24.01.2022 um 03:15 Uhr auf ONE

Dienstag, 25.01.2022 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung sechs Monate lang als Stream verfügbar.