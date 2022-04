Am Sonntag, 03.04.2022, läuft der „Tatort: Alles was Recht ist“ um 20:15 Uhr im Ersten .

Der neue „Tatort“ mit dem Wiener Ermittlerduo Eisner und Fellner dreht sich um den Mord an einem Strafverteidiger und ist ein verzwickter Krimi zum Mitdenken.

„Tatort: Alles was Recht ist“: Der neue Krimi aus Wien

Ein Mann überrascht seine Frau beim Seitensprung, besser gesagt: Er belauscht seine Gattin, wie sie ihrer besten Freundin ausführlich und sehr anschaulich von einem Schäferstündchen mit dem Fitnesstrainer berichtet. Das ist für Stefan Weingartner zu Beginn dieses „Tatorts“ aus Österreich sogar noch demütigender, als wenn er seine Gattin auf frischer Tat ertappt hätte, denn so bekommt er aus ihrem Mund auch noch jede Menge Hohn und Spott ab. Also holt Weingartner, den Regisseur Gerald Liegel mit wenigen Strichen gekonnt als verklemmten Spießer gezeichnet hat, ein Messer und richtet ein Blutbad an. Als das Ermittlerduo Moritz Eisner und Bibi Fellner im starken Sonntagskrimi „Tatort: Alles was Recht ist“ eintrifft, sitzt der apathisch wirkende Beamte mit den blutüberströmten Leichen der beiden Frauen im Wohnzimmer und lässt sich widerstandslos festnehmen.

„Tatort: Alles was Recht ist“: Handlung am 03.04.2022

Alles klar, Herr und Frau Kommissar? Von wegen: Kurz darauf ist Weingartner wieder auf freiem Fuß, weil es der gerissene Staranwalt Dr. Kreindl mit einem juristischen Winkelzug geschafft hat, dass sein zweifellos schuldiger Mandant gegen jedes normale Rechtsempfinden freigesprochen wird. Als der wendige Jurist kurz darauf selber ermordet wird, haben es Eisner und Fellner plötzlich mit einem verzwickten Kriminalfall zu tun, der sich gewaschen hat und den Zuschauer zu permanentem Mitdenken zwingt – und zudem das Wiedersehen mit einem alten Bekannten ermöglicht: Der schlitzohrige Inkasso-Heinzi, gespielt von dem aus den Eberhofer-Krimis bekannten Simon Schwarz, taucht nach Jahren der Abstinenz mal wieder in einem „Tatort“ aus Wien auf und sorgt gleich für Verwirrung. Inspektor Eisner, mal wieder reichlich vergrantelt, kann den windschnittigen und derzeit einsitzenden Hallodri so gar nicht leiden, die wesentlich ausgeglichenere Bibi aber hält zu ihrem alten Freund und erzählt dem Kollegen Moritz in einer anrührenden Szene auch, warum sie das tut.

Eine erste Spur führt Eisner und Fellner zu der Serbin Maria Gavric, die mit dem Mordopfer Kreindl noch eine Rechnung offen hatte. Doch sie ist nicht die einzige, die sich an dem Strafverteidiger rächen wollte, wie zahlreiche Drohbriefe bezeugen, die Kreindl in jüngster Zeit erhalten hat – der Mann hatte jede Menge Feinde, was die Ermittlungsarbeit schnell ausufern lässt. Stefan Weingartner, der gehörnte Ehemann und Doppelmörder, ist derweil spurlos verschwunden, was dem Ermittlerduo und seiner Assistentin Meret Schande in diesem sehenswerten Krimi zusätzliches Kopfzerbrechen bereitet.

Im „Tatort: Alles was Recht ist“ aus Wien müssen die Kommissare mehr als nur einen Mord aufklären.

© Foto: ARD Degeto/ORF/KGP/Pedro Domenigg

„Tatort“ Kritik: Wie ist „Alles was Recht ist“ aus Wien?

Der „Tatort: Alles was Recht ist“ ist ein sehenswerter Krimi alter Schule, der diverse Tatverdächtige aufbietet, falsche Spuren legt und mit überraschenden Wendungen verblüfft. Adele Neuhauser macht ihre Sache als sensible Bibi wieder einmal großartig. Harald Krassnitzer ist dagegen für den schwarzen Humor zuständig, der in keinem Krimi aus Österreich fehlen darf: Wenn er gemeinsam mit dem Pathologen versucht, das Handy des toten Anwalts ausgerechnet mittels Gesichtserkennung zu entsperren, weht Wiener Schmäh durch diesen „Tatort“.

Das bringt dem Sonntagskrimi aus Österreich drei von vier Pistolen ein: Kann man nichts falsch machen.

„Tatort: Alles was Recht ist“: Besetzung am 03.04.2022

Neben den bekannten Hauptdarstellern sind in diesem Krimi auch wieder einige Episodenrollen zu sehen. Wer die Darsteller im Cast des Sonntagskrimis sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Moritz Eisner – Harald Krassnitzer

Bibi Fellner – Adele Neuhauser

Meret Schande – Christina Scherrer

Dr. Kreindl – Günter Franzmeier

Ernst Rauter – Hubert Kramar

Inkasso Heinzi – Simon Schwarz

Maria Gavric – Ines Miro

Stefan Weingartner – Johannes Zeiler

Johanna Weingartner – Noemi Krausz

Helene Schmiedinger – Marion Mitterhammer

Irene Weingartner – Eva Maria Marold

Paul Tuxer – Morteza Tavakoli

Thomas Hafner – Julian Loidl

Katja Berger – Doris Schretzmayer

Hubert Novotny – Deniz Cooper

Willibald Lehner – Alexander Lutz

Jelica Gavric – Anja Struc

Bojana Antic – Caro Scheicher

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Alle Sendetermine des neuen „Tatort“ aus Wien auf einen Blick:

Sonntag, 03.04.2022 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 03.04.2022 um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 04.04.2022 um 03:05 Uhr auf ONE

Dienstag, 05.04.2022 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Für gewöhnlich steht der Sonntagskrimi dort nach der Ausstrahlung auch noch als Wiederholung zur Verfügung. „Alles was Recht ist“ könnt ihr nach der Erstausstrahlung 30 Tage lang abrufen.