Der „Tatort“ im Ersten gehört für viele Zuschauer fest ins sonntägliche Fernsehprogramm. Zweimal im Jahr geht es im Sonntagskrimi dann nach Hessen. Dort ermitteln seit 2015 die Kommissare Anna Janneke und Paul Brix gemeinsam in Frankfurt am Main.

Wer sind die Darsteller? Wie viele Folgen gibt es mit ihnen? Welcher ist der neueste Krimi? Wir haben das Team aus Frankfurt genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos zu Janneke und Brix findet ihr hier im Überblick.

Das sind die Darsteller aus dem Frankfurter „Tatort“

Treue „Tatort“-Zuschauer sind seit dem ersten gemeinsamen Fall von Janneke und Brix im Jahr 2015 dabei. Vor ihnen ermittelten bereits zwei andere Duos und ein weiterer Kommissar in Frankfurt: Steier und Mey (2011 bis 2015) Dellwo und Sänger (2022 bis 2010) sowie Edgar Brinkmann (1985 bis 2001).

Margarita Broich spielt Anna Janneke

Margarita Broch ist Schauspielerin und Fotografin. Nach ihrer Schauspielausbildung war sie zunächst lange am Theater, unter anderem in Frankfurt und Berlin. Ab 1990 war regelmäßig in TV- und Kinoproduktionen zu sehen. Bekannte Filme mit ihr sind etwa „Der Vorleser“, „Vaterfreuden“ und „Das Tagebuch der Anne Frank“. Neben ihrer durchgehenden Rolle im „Tatort“ spielt sie regelmäßig in den „Meine Mutter...“-Filmen mit.

Margarita Broich war mit dem Schauspieler Martin Wuttke zusammen, mit dem sie zwei Söhne hat. Seit 2019 ist sie mit Rechtsanwalt Dirk Schmalenbach verheiratet.

Wolfram Koch spielt Paul Brix

Wolfram Koch spielte bereits im Jugendtheater und stand 1975 erstmals für den Film „Ansichten eines Clowns“ vor der Kamera. Nachdem er in Frankfurt Schauspiel studiert hatte, war er zunächst lange am Theater tätig. Seit 2005 sieht man Koch auch regelmäßig in Fernsehproduktionen. Zudem war er Teil des Casts der Netflix-Serie „Dark“.

Privat ist Wolfram Koch mit einer Malerin verheiratet. Das Paar lebt in Frankfurt und hat vier Kinder.

Weitere Darsteller im Frankfurt-„Tatort“

Isaak Dentler spielt Jonas (Kriminalassistent – seit Folge 1)

Zazie de Paris spielt Fanny (eine Freundin von Paul – seit Folge 1)

Sascha Nathan spielt Uhlich (Kriminaltechniker – seit Folge 1)

Bruno Cathomas spielt Fosco Cariddi (Kommissariatsleiter – seit Folge 5)

Roeland Wiesnekker spielte Henning Riefenstahl (Kommissariatsleiter – bis Folge 4)

„Tatort“ Frankfurt: Alle Folgen mit Janneke und Brix im Überblick

Seit ihrem ersten Sonntagskrimi im Mai 2015 hat das Frankfurter Duo gemeinsam in bislang 17 Fällen ermittelt. Alle Fälle von Janneke und Brix seht ihr hier in der Folgen-Liste:

1 „Kälter als der Tod“ – 17. Mai 2015

2 „Hinter dem Spiegel“ – 13. September 2015

3 „Die Geschichte vom bösen Friederich“ – 10. April 2016

4 „Wendehammer“ – 18. Dezember 2016

5 „Land in dieser Zeit“ – 8. Januar 2017

6 „Fürchte dich“ – 29. Oktober 2017

7 „Unter Kriegern“ – 8. April 2018

8 „Der Turm“ – 26. Dezember 2018

9 „Das Monster von Kassel“ – 12. Mai 2019

10 „Falscher Hase“ – 1. September 2019

11 „Die Guten und die Bösen“ – 19. April 2020

12 „Funkstille“ – 13. September 2020

13 „Wer zögert, ist tot“ – 29. August 2021

14 „Luna frisst oder stirbt“ – 31. Oktober 2021

15 „Finsternis“ – 18. April 2022

16 „Leben Tod Ekstase“ – 16. Oktober 2022

17 „Erbarmen. Zu spät“ – 10. September 2023

„Tatort: Erbarmen. Zu spät“: Das ist der neue Fall aus Frankfurt

Der aktuellste Fall des Frankfurter Ermittler-Teams läuft am Sonntag, 10. September 2023, im Ersten. In „Erbarmen. Zu spät“ suchen Janneke und Brix einen Toten im Wald. Doch durch eine andere Entdeckung bekommt der Fall eine ganz neue Dimension...