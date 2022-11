Ein Sonntag ohne „Tatort“ im Ersten ist für viele Zuschauer unvorstellbar. Der wöchentliche Krimi gehört fest ins TV-Programm. Zweimal im Jahr geht es darin dann nach Dresden. Dort ermittelt seit sechs Jahren ein Trio.

Wer sind die Darsteller ?

? Wie viele Folgen gibt es mit ihnen?

gibt es mit ihnen? Welcher ist der neueste Krimi?

Wir haben das Team aus Dresden genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos zu Gorniak, Winkler und Schnabel findet ihr hier im Überblick.

Das sind die Darsteller aus dem Dresden-„Tatort“

Das Dresdner Ermittler gehören in der aktuellen Konstellation zu den jüngeren „Tatort“-Teams. Zuvor gab es bereits die Duos Saalfeld und Keppler sowie Ehrlicher und Kain.

Karin Hanczewski spielt Karin Gorniak

Karin Hanczewski ist seit 2016 als Kommissarin Karin Gorniak zu sehen. Die Schauspielerin absolvierte eine vierjährige Ausbildung am Europäischen Theaterinstitut Berlin. Anschließend begann sie am Theater in Göttingen. 2009 spielte sie im „Tatort: … es wird Trauer sein und Schmerz“ eine ihrer ersten TV-Rollen. Seither ist sie regelmäßig in Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.

2021 machte die Schauspielerin ihre Homosexualität öffentlich. Ob sie derzeit liiert ist, ist nicht bekannt.

Cornelia Gröschel spielt Kommissarin Leonie Winkler

Cornelia Gröschel ist seit 2019 als Dresdner Ermittlerin Leonie Winkler dabei. Sie studierte von 2007 bis 2011 Schauspiel an der Hochschule für Musik und Theater in Leipzig. Ihren Durchbruch hatte sie jedoch bereits 2001, als sie die Titelrolle in der Romanverfilmung „Heidi“ übernahm. Gröschel ist regelmäßig in Filmen und Serien zu sehen. Eine durchgehende Rolle hat sie beispielsweise seit Oktober 2018 in der ZDF-Krimireihe „Schwartz & Schwartz“.

Privat ist die Schauspielerin verheiratet. Wer der Mann an ihrer Seite ist, ist nicht bekannt.

Martin Brambach spielt Peter Michael Schnabel

Martin Brambach ist seit 2016 als Peter Michael Schnabel im Dresden-Krimi zu sehen. Seine schauspielerischen Anfänge machte er 1985 am Theater. Sein Leinwanddebüt gab er elf Jahre später im Film „Exit II – Verklärte Nacht“. Seither hat der Schauspieler in etlichen Kinofilmen und TV-Produktionen mitgewirkt. Für seine Darbietung in „Der Fall Barschel“ wurde Brambach mit dem Deutschen und dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet.

Martin Brambach ist der Stiefbruder von Jan Josef Liefers. Mit der Schauspielerin Christine Sommer, deren Töchtern sowie einem gemeinsamen Sohn lebt er in Recklinghausen.

Weitere Darsteller im „Tatort“ aus Dresden

Ron Helbig spielt Jonathan Himpe (Rechtsmediziner – seit 2021)

Leon Ulrich spielt Ingo Mommsen (Kriminaltechniker – seit 2016)

Peter Trabner spielt Falko Lammert (Rechtsmediziner – seit 2016)

Alwara Höfels spielte Henni Sieland (Kriminaloberkommissarin – bis 2018)

Jella Haase spielte Maria Magdalena Mohr (Kommissaranwärterin – 2016)

„Tatort“ Dresden: Alle Folgen mit Gorniak, Winkler und Schnabel im Überblick

Der Dresdner „Tatort“ mit der aktuellen Ermittler-Konstellation gehört mit 14 Fällen zu den jüngeren Sonntagskrimis. Erstmals ging das Team aus Dresden 2016 auf Verbrecherjagd. Kommissarin Winkler hatte ihren ersten Einsatz 2019.

Alle Fälle aus Dresden seht ihr hier in der Folgen-Liste:

1 „Auf einen Schlag“ – 6. März 2016 (einziger Fall mit Mohr)

2 „Der König der Gosse“ – 2. Oktober 2016

3 „Level X“ – 11. Juni 2017

4 „Auge um Auge“ – 12. November 2017

5 „Déjà-vu“ – 28. Januar 2018

6 „Wer jetzt allein ist“ – 21. Mai 2018 (letzter Fall mit Sieland)

7 „Das Nest“ – 28. April 2019 (erster Fall mit Winkler)

8 „Nemesis“ – 18. August 2019

9 „Die Zeit ist gekommen“ – 5. April 2020

10 „Parasomnia“ – 15. November 2020

11 „Rettung so nah“ – 7. Februar 2021

12 „Unsichtbar“ – 17. Oktober 2021

13 „Das kalte Haus“ – 6. Juni 2022

14 „Katz und Maus“ – 20. November 2022

„Tatort: Katz und Maus“: Das ist der neue Fall aus Dresden

Der neue Fall des Dresden-Teams läuft am Sonntag, 20. November 2022, im Ersten. In „Katz und Maus“ wird Kommissariatsleiter Schnabel von einem Verschwörungsfanatiker entführt.

Weitere „Tatort“-Teams: