Ein Sonntag ohne „Tatort“ im Ersten ist für viele Zuschauer unvorstellbar. Der wöchentliche Krimi gehört fest ins TV-Programm. Mehrmals im Jahr geht es darin dann nach Dortmund. Dort ermittelt aktuell das Trio Faber, Pawlak und Herzog.

Wer sind die Darsteller? Wie viele Folgen gibt es mit ihnen? Und welcher ist der neueste Krimi? Wir haben das Team aus Dortmund genauer unter die Lupe genommen. Alle Infos zu Faber, Pawlak und Herzog findet ihr hier im Überblick.

Das sind die Darsteller aus dem Dortmund-„Tatort“

Das aktuelle Trio aus Dortmund ermittelt in dieser Konstellation erst seit diesem Jahr. Bis im Februar 2022 waren die Kommissare noch zu viert.

Jörg Hartmann spielt Peter Faber

Jörg Hartmann spielt seit 2012 Kommissar Peter Faber. Nach seinem Schauspielstudium an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart war Hartmann zunächst überwiegend am Theater engagiert. 1999 feierte er in einer Folge von „Ein Fall für zwei“ sein Fernsehdebüt. Seit 2007 ist er regelmäßig in TV-Produktionen zu sehen, darunter die ARD-Serie „Weissensee“, „Homeland“ und zahlreiche Filme.

Rick Okon spielt Jan Pawlak

Rick Okon ist seit 2018 dabei. Sein TV-Debüt gab er bereits 2006 im „Großstadtrevier“. Sein Schauspielstudium absolvierte er von 2010 bis 2014 an der Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf in Potsdam. Seither ist Okon in zahlreichen Filmen und Serien zu sehen. Seine größte Rolle hatte er bis dato in der Serie „Das Boot“, in der er Kapitänleutnant Klaus Hoffmann spielt.

Stefanie Reinsperger spielt Rosa Herzog

Stefanie Reinsperger ist seit 2021 im Team. Die Österreicherin schloss 2011 ihre Ausbildung am Wiener Max Reinhardt Seminar mit Diplom ab. Seit 2017 gehört sie dem Berliner Ensemble an. Sie spielte bislang viel Theater, wie etwa beim „Jedermann“ oder „Les Misérables“. Sie war bislang in verschiedenen Kino- und TV-Produktionen zu sehen, darunter „Wie soll man leben“, „Landkrimi“ und „Maria Theresia“. Zuletzt stand sie für den Kinofilm „Gugelhupfgeschwader“ vor der Kamera.

Weitere Darsteller im „Tatort“ aus Dortmund

Anna Schudt spielte Martina Bönisch (Kommissarin – 2012-2022)

Aylin Tezel spielte Nora Dalay (Kommissarin – 2012-2020)

Stefan Konarske spielte Daniel Kossik (Kommissar – 2012-2017)

Thomas Arnold spielte Prof. Dr. Jonas Zander (Rechtsmediziner – 2012-2015)

Robert Schupp spielte Hans Krüger (Erster Kriminalhauptkommissar – 2012-2015)

Sybille J. Schedwill spielt Greta Leitner (Rechtsmedizinerin – seit 2015)

„Tatort“ Dortmund: Alle Folgen im Überblick

Der Dortmunder „Tatort“ gehört mit insgesamt 23 Fällen eher zu den jüngeren Sonntagskrimis. Erstmals gingen die Ermittler aus Dortmund 2012 auf Verbrecherjagd. Von dem damaligen Team ist aktuell nur noch Faber übrig.

Alle Fälle aus Dortmund seht ihr hier in der Folgen-Liste:

1 „Alter Ego“ – 23. September 2012 (Faber, Bönisch, Dalay, Kossik)

2 „Mein Revier“ – 11. November 2012 (Faber, Bönisch, Dalay, Kossik)

3 „Eine andere Welt“ – 17. November 2013 (Faber, Bönisch, Dalay, Kossik)

4 „Auf ewig Dein“ – 2. Februar 2014 (Faber, Bönisch, Dalay, Kossik)

5 „Hydra“ – 11. Januar 2015 (Faber, Bönisch, Dalay, Kossik)

6 „Schwerelos“ – 3. Mai 2015 (Faber, Bönisch, Dalay, Kossik)

7 „Kollaps“ – 18. Oktober 2015 (Faber, Bönisch, Dalay, Kossik)

8 „Hundstage“ – 31. Januar 2016 (Faber, Bönisch, Dalay, Kossik)

9 „Zahltag“ – 9. Oktober 2016 (Faber, Bönisch, Dalay, Kossik)

10 „Sturm“ – 17. April 2017 (Faber, Bönisch, Dalay, Kossik)

11 „Tollwut“ – 4. Februar 2018 (Faber, Bönisch, Dalay, Pawlak)

12 „Tod und Spiele“ – 7. Oktober 2018 (Faber, Bönisch, Dalay, Pawlak)

13 „Zorn“ – 20. Januar 2019 (Faber, Bönisch, Dalay, Pawlak)

14 „Inferno“ – 14. April 2019 (Faber, Bönisch, Dalay, Pawlak)

Sonderfolge „Das Team“ – 1. Januar 2020 (improvisierte Folge mit Faber und Bönisch)

15 „Monster“ – 2. Februar 2020 (Faber, Bönisch, Dalay, Pawlak)

16 „In der Familie“ (Teil 1) – 29. November 2020 (Jubiläumsfolge gemeinsam mit Batic und Leitmayr – Faber, Bönisch, Dalay, Pawlak)

17 „In der Familie“ (Teil 2) – 6. Dezember 2020 (Jubiläumsfolge gemeinsam mit Batic und Leitmayr – Faber, Bönisch, Pawlak)

18 „Heile Welt“ – 21. Februar 2021 (Faber, Bönisch, Pawlak, Herzog)

19 „Masken“ – 28. November 2021 (Faber, Bönisch, Pawlak, Herzog)

20 „Gier und Angst“ – 2. Januar 2022 (Faber, Bönisch, Pawlak, Herzog)

21 „Liebe mich! “ – 20. Februar 2022 (Faber, Bönisch, Pawlak, Herzog)

22 „Du bleibst hier“ – 15. Januar 2023 (Faber, Pawlak, Herzog)

23 „Love is pain“ – 23. April 2023 (Faber, Pawlak, Herzog)

„Tatort: Love is pain“: Das ist der neue Fall aus Dortmund

Der neue Fall des Dortmund-Teams läuft am Sonntag, 23. April 2023, im Ersten. In „Love is pain“ ermitteln die Kommissare im Fall eines niedergestochenen Straßenbahnfahrers.