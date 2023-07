16.07.2023 geht es für die ARD-Zuschauer im Sonntagskrimi wieder einmal in die bayerische Landeshauptstadt. Mittlerweile läuft die „Tatort: Die Wahrheit“ aus dem Jahr 2016. Amgeht es für die ARD-Zuschauer im Sonntagskrimi wieder einmal in die bayerische Landeshauptstadt. Mittlerweile läuft die diesjährige Sommerpause , daher zeigt das Erste jetzt die Wiederholung des Münchneraus dem Jahr 2016.

Darin wird ein Familienvater von einem unbekannten Täter auf offener Straße niedergestochen. Die Ermittlungen laufen ins Leere und der Fall bringt die Kommissare Ivo Batic und Franz Leitmayr an ihre Grenzen...

Darum geht es im „Tatort: Die Wahrheit“

Ben Schröder ist mit seiner Frau Ayumi und seinem Sohn Taro spazieren, als er am helllichten Tag von einem Unbekannten niedergestochen wird. Bei den Befragungen der zahlreichen Zeugen offenbart sich für Batic und Leitmayr eine verwirrende Vielzahl von Wahrheiten, denn die Beobachtungen der Augenzeugen widersprechen sich. Auf Maurers Wunsch hin übernimmt Leitmayr die Leitung der Soko, doch die polizeilich hochaufwendigen Ermittlungen ziehen sich ergebnislos über mehrere Monate. Leitmayrs Nerven liegen blank, als die Soko schließlich aufgelöst wird, ohne den Täter gefasst zu haben.

Die Frage nach dem Warum, die Ayumi Schröder verzweifeln lässt, läuft brutal ins Leere. Ohne die Wahrheit zu kennen, will die junge Witwe mit ihrem Sohn nicht nach Japan zurückkehren. Fast täglich kommt sie aufs Revier, um neue Aussagen zur Tat zu machen. Das bringt Batic und Leitmayr an ihre emotionalen Grenzen. Ein Fall, der in jeder Hinsicht den Rahmen sprengt.

Das ist die Besetzung von „Tatort: Die Wahrheit“

Neben den Kommissaren gibt es im München-Krimi einige weitere Rollen. Wer die Schauspieler im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Franz Leitmayr – Udo Wachtveitl

Ivo Batic – Miroslav Nemec

Kalli Hammermann – Ferdinand Hofer

Christine Lerch – Lisa Wagner

Ritschy Semmler – Stefan Betz

Dr. Matthias Steinbrecher – Robert Joseph Bartl

Karl Maurer – Jürgen Tonkel

Ayumi Schröder – Luka Omoto

Taro Schröder – Leo Schöne

Murat Günes – Cem Ali Gültekin

Ben Schröder – Markus Brandl

Timur Grinko – Axel Neumann

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Die Erstausstrahlung des „Tatort“ aus München war am 23. Oktober 2016. Jetzt zeigt das Erste den Krimi erneut zur Primetime.

Sonntag, 16.07.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 16.07.2023, um 21:40 Uhr auf ONE

Montag, 17.07.2023, um 03:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 18.07.2023, um 00:30 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Zudem stehen die Sonntagskrimis für gewöhnlich nach der Ausstrahlung bis zu sechs Monate als Stream zur Verfügung.