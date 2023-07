30.07.2023 geht es für die ARD-Zuschauer im Sonntagskrimi mal wieder in den Norden. In der „Tatort: Die goldene Zeit“ aus dem Jahr 2020. Amgeht es für die ARD-Zuschauer im Sonntagskrimi mal wieder in den Norden. In der Sommerpause der Erfolgsreihe zeigt das Erste die Wiederholung des Hamburger Krimisaus dem Jahr 2020.

Im siebten gemeinsamen Fall von Thorsten Falke, gespielt von Wotan Wilke Möhring, und Julia Grosz, gespielt von Franziska Weisz, müssen die Kommissare einen Auftragsmord im Rotlicht-Milieu aufklären.

Darum geht es im „Tatort: Die goldene Zeit“

Ein Auftragsmord im Rotlicht-Milieu erschüttert den Hamburger Kiez. Bei den Ermittlungen trifft Thorsten Falke auf seinen alten Bekannten Lübke. Dadurch wird er mit seiner eigenen St.-Pauli-Vergangenheit und persönlichen Erinnerungen an seine Zeit als jugendlicher Türsteher konfrontiert. Julia Grosz ist angesichts von Prostitution und modernem Menschenhandel jede nostalgische Kiez-Verbundenheit fremd. Gemeinsam jagen die beiden den Auftragsmörder und seine Hintermänner, bevor der schwelende Krieg im Rotlicht-Milieu eskaliert. Dabei entpuppt sich Falkes alter Freund und Mentor Lübke, ein Kiez-Urgestein, mehr und mehr als trickreicher Gegenspieler.

Das ist die Besetzung von „Tatort: Die goldene Zeit“

Neben den Kommissaren gibt es im Hamburg-Krimi einige weitere Rollen. Wer die Schauspieler im Cast sind, erfahrt ihr hier:

Rolle – Schauspieler

Thorsten Falke – Wotan Wilke Möhring

Julia Grosz – Franziska Weisz

Michael Lübke – Michael Thomas

Matei Dimescu – Bogdan Iancu

Thomas Okonjo – Jonathan Kwesi Aikins

Katharina Vanas – Jessica Kosmalla

Roman Kainz – Roland Bonjour

Carolin Sehling – Deborah Kaufmann

Krenar Zekaj – Slavko Popadic

Voica Barbu – Emma Drogunova

Torben Falke – Levin Liam

Egon Pohl – Christian Redl

Wo wurde „Tatort: Die goldene Zeit“ gedreht?

Der „Tatort“ mit den Kommissaren Falke und Grosz spielt in Hamburg, wo er auch gedreht wurde. Die Dreharbeiten fanden vom 25. April bis zum 28. Mai 2019 in St. Pauli statt. Dabei wurde unter anderem in den Straßen rund um die Reeperbahn gefilmt. Das Bordell „Love Dome“ existiert so in der Realität allerdings nicht. Wie Regisseurin Mia Spengler der „Gießener Allgemeinen“ verriet, wurde das Laufhaus nach Recherchen in echten Etablissements extra für den Dreh nachgebaut.

„Tatort“ am Sonntag: Sendetermine und Mediathek

Die Erstausstrahlung des „Tatort“ aus Hamburg war am 9. Februar 2020. Jetzt zeigt das Erste den Krimi erneut zur Primetime.

Sonntag, 30.07.2023, um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 30.07.2023, um 21:45 Uhr auf ONE

Montag, 31.07.2023, um 02:15 Uhr auf ONE

Dienstag, 01.08.2023, um 00:05 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek ist der „Tatort“ im Livestream zu verfolgen. Zudem stehen die Sonntagskrimis für gewöhnlich nach der Ausstrahlung bis zu sechs Monate als Stream zur Verfügung.