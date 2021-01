Am Sonntag, 10.01.2021, läuft der neue „Tatort: Der Tod der Anderen“ im Ersten.

Die Handlung und Besetzung des Köln-Krimis mit Ballauf und Schenk.

Lohnt sich das Einschalten? Die Kritik zum „Tatort“ aus Köln.

Am Sonntag geht es für alle Krimi-Fans mal wieder nach Köln: Die Kommissare Ballauf und Schenk ermitteln in einem Hotel und bekommen es mit einer eiskalten Hotelchefin zu tun.

„Tatort: Der Tod der Anderen“ aus Köln: Darum geht es

Menschen im Hotel: In diesem „Tatort“ schlagen allerlei zwielichtige Figuren in einer Kölner Luxusherberge die Zeit tot, und die obskurste von allen ist die Chefin Bettina Mai (Ulrike Krumbiegel) höchstpersönlich.

Die Frau, die in Zimmer 311 des Luxushotels erhängt aufgefunden wurde, hat sich wohl nicht selber getötet – da sind sich Freddy Schenk (Dietmar Bär) und sein Kollege Max Ballauf (Klaus J. Behrendt) ziemlich sicher. Weil Kathrin Kampe (Eva Weißenborn) geknebelt und gefesselt war, gehen die erfahrenen Ermittler von einer brutalen Hinrichtung aus und befragen Personal und Hotelgäste. Die Kommissare wissen, dass die smarte Ost-Berlinerin Bettina Mai die ebenfalls aus Ostdeutschland stammende Kathrin Kampe kannte und ahnen, dass sie irgendetwas mit ihrem Tod zu tun hat. Doch die Hotelchefin, die zu DDR-Zeiten für die Stasi als Agentin und Verführerin aktiv war, gibt sich ahnungslos, und greift, als sich die Verdachtsmomente gegen sie erhärten, zu einem ungewöhnlichen Mittel: Sie zwingt den verblüfften Kommissar Schenk mit vorgehaltener Waffe dazu, sich mit ihr auf eine Reise ins Sauerland zu begeben, um den wahren Mörder zu finden, wie sie behauptet.

Bettina Mai (Ulrike Krumbiegel) steht unter Mordverdacht. Sie erpresst Kommissar Schenk (Dietmar Bär) – er soll beweisen, dass sie nicht schuldig ist.

© Foto: WDR/Thomas Kost

Damit ihr Freddy nicht ausbüxt, hat die eiskalte Ex-Agentin zuvor aber noch seinen bedauernswerten Kollegen Norbert Jütte (Roland Riebeling) an einem unbekannten Ort in ein dunkles Kellerverlies gesperrt, wo sich der tollpatschige Erbsenzähler das zugeteilte Wasser und die mitgebrachten Äpfel zum Überleben einteilt. Falls Freddy nicht mitzieht, stirbt der arme Jütte im Verlies, und so sieht sich der schwergewichtige Kommissar gezwungen, der skrupellosen Hotelchefin zu Diensten zu sein. Max Ballauf versucht derweil, die Fäden der Ermittlungen zusammenzuhalten und findet in der Kriminaltechnikerin Natalie Förster (Tinka Fürst) eine junge Frau, die ihn mit ihrem Knowhow tatkräftig unterstützt.

Wie sich herausstellt, hat letztendlich alles mit den Nachwirkungen diverser Schweinereien in der untergegangenen DDR zu tun, was in zahlreichen Gesprächen akribisch erörtert wird – leider bremsen die wenig aufregenden Dialoge diesen „Tatort“ immer genau dann ab, wenn er gerade etwas Fahrt aufnimmt.

„Tatort“ am Sonntag aus Köln: Lohnt sich das Einschalten?

Die exzellente Schauspielerin Ulrike Krumbiegel verleiht der Hotel-Inhaberin Bettina Mai, einer eleganten Frau mit Stasi-Vergangenheit, die genau richtige Mischung aus Arroganz und Verschlagenheit – eine Meisterleistung. Leider ist Krumbiegels Rolle das einzig Herausragende an diesem sonst ziemlich schwachen „Tatort“ aus Köln: Der von Regisseur Torsten C. Fischer behäbig inszenierte Film nimmt zwar eine vielversprechende Wendung, als Hotelchefin Mai kurzerhand den begreiflicherweise völlig überraschten Kommissar Schenk entführt, nachdem in Zimmer 311 eine Tote gefunden wurde. Doch der Krimi macht viel zu wenig daraus und versickert nach und nach in gepflegter Langweile – in allzu vielen Gesprächen wird ein dunkles Kapitel aus der DDR-Vergangenheit von den Beteiligten umständlich aufgearbeitet, die Spannung bleibt dabei auf der Strecke.

Das bringt dem Köln-Krimi nur zwei von vier Pistolen: Eher was für echte Fans.

„Tatort: Der Tod der Anderen“: Sendetermine und ARD Mediathek

Die Erstausstrahlung des neuen Krimis mit Ballauf und Schenk aus Köln läuft zur gewohnten Sendezeit. Alle Sendetermine des Krimis auf einen Blick:

Sonntag, 10.01.2021 um 20:15 Uhr im Ersten

Sonntag, 10.01.2021 um 21:45 Uhr auf ONE

Dienstag, 11.01.2021 um 00:40 Uhr im Ersten

In der ARD Mediathek könnt ihr den Köln-„Tatort“ im Livestream verfolgen. Zudem ist er dort nach der Ausstrahlung sechs Monate lang als Stream verfügbar.

Ulrike Krumbiegel und Co.: Die Besetzung des Köln-„Tatorts“

Neben den bekannten Gesichtern wie Klaus J. Behrend und Dietmar Bär sind einige weitere Schauspieler im Cast des neuen Köln-Krimis.

Max Ballauf – Klaus J. Behrendt

Freddy Schenk – Dietmar Bär

Dr. Roth – Joe Bausch

Norbert Jütte – Roland Riebeling

Natalie Förster – Tinka Fürst

Bettina Mai – Ulrike Krumbiegel

Peter Wagner – Bernhard Schütz

Frank Heldt – Rolf Kanies

Matteo Schneider – Moritz Führmann

Jens Plotkowiak – Hilmar Eichhorn

Kathrin Kampe – Eva Weißenborn

André Schmidt – Manfred Möck